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拉森天堂草原 尋幽訪勝樂趣多

蕭愛╱拉森報導
天堂草原初夏時尚有未融雪地。（蕭愛╱攝影）
天堂草原初夏時尚有未融雪地。（蕭愛╱攝影）

加州拉森（Lassen）國家公園風景區正中間有一條登山路線：天堂草原（Paradise Meadow），它沒有很大名氣，我們誤打誤撞，進入它的領域，發現真是一條有趣登山道。

影音來源：蕭愛提供

  選擇這條路線，因為它比較短，只有1.4哩，來回不到三哩，可以輕鬆的走完。這條登山步道公園路邊有標示，跟著路標上山萬無一失。

天堂草原見到棕色的熊。（蕭愛╱攝影）
天堂草原見到棕色的熊。（蕭愛╱攝影）

初夏竟有未溶雪地

沒有多久，一株高大的松樹橫倒在路上，大樹好粗大，橫亙在路上好長，無法繞路只能翻越，樹幹有半人高，大家互相幫忙，奮力爬上樹幹，再翻身下來。上了年紀的我們，還能爬高走低，彼此互相開心誇讚。

走到半山腰，竟然出現一段冰雪之路，時值初夏，登山道竟然還有未溶之雪地，夏日走冰雪路，大出意外，幸好我們都攜有登山杖，靠著登山杖一步一步有驚無險的走過冰雪之路。

攀登天堂草原，冬雪溶化成溪水，潺潺往下流。（蕭愛╱攝影）
攀登天堂草原，冬雪溶化成溪水，潺潺往下流。（蕭愛╱攝影）

山上好多小溪嘩拉嘩拉的流淌，小溪上有很多獨木橋，好像18相送裏的獨木橋，大家互相扶持，小心謹慎度過一座座獨木橋。

深山泉水 甘甜可口

愈往上走，水濤聲愈來愈大，走到岩石邊，已經能看見從山上融化的雪水，已然滙流成溪，從山頂往下流。終於可以走到溪水邊了。這段溪水高度落差較大，近似瀑布。我們坐在小瀑布旁休息，享受瀑布清涼水氣。拿著水瓶接了一瓶剛融化的水，每個人都嚐了，真是甘甜可口，真像廣告中來自深山之甘甜水。

我們將隨身攜帶的小水瓶都接滿，準備回去泡茶喝。

山區枯木長滿青綠青苔。（蕭愛╱攝影）
山區枯木長滿青綠青苔。（蕭愛╱攝影）

山林間以松樹居多，老松樹落下松果，又長出新的翠綠小松樹。有棵老松樹居然被蟲腐蝕，一大棵巨樹只剩下半尺殘渣。蟲子雖小，靠著團隊加上時間，小蟲子也能將大樹幹侵蝕殆盡。

此外路邊看到金色的菇，閃閃發亮，查看資料，這種菇非常毒，絕對不能食用。路邊有很多綠色植物假藜蘆，一叢叢像蔬菜一樣，也是有毒植物。

棕色小熊 自在出沒

午間我們在午餐區野餐，竟然出現一隻棕色小熊，遠遠望去，小熊非常可愛，就像毛絨玩具一樣。

牠低頭不停的舔食，根本不理不睬觀望的人們，我們吃完午餐，牠仍然在進食。公園資料顯示除了熊還有鹿，一定要遠離牠們，避免被攻擊。

被蟲蛀成灰燼的大樹。（蕭愛╱攝影）
被蟲蛀成灰燼的大樹。（蕭愛╱攝影）

登山步道有許多規定，徒步旅行限於20人以下。天堂草原可以露營，需要先申請許可證，每個營地限制十人。營地禁止生火。營地需要距離泉水、溪流100英尺遠。武器、寵物、車輛和自行車都被禁止上山。

從地圖上看天堂草原在整個拉森公園的中間位置，從帽子溪(Hat Creek)開始行走，路口有路牌標示。

這一趟國家公園天堂草原登山行，短短登山路程卻是內容豐富，翻樹幹、走雪地，還走過數個獨木橋，看瀑布及飲用山泉水。最後還有一隻小棕熊在草原上為我們上演獨食秀，真是意想不到的登山行。

小檔案

天堂草原

（Paradise Meadow）

Lassen Volcanic National Park Highway

Hat Creek Trail

天堂草原一路上有好幾個獨木橋。（蕭愛╱攝影）
天堂草原一路上有好幾個獨木橋。（蕭愛╱攝影）

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