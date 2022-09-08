我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨

英國女王伊麗莎白二世駕崩

周末這樣玩╱拉森國家公園 攀登天堂草原山徑

蕭愛╱拉森即時報導
天堂草原初夏時尚有未融雪地。（蕭愛╱攝影）
天堂草原初夏時尚有未融雪地。（蕭愛╱攝影）

加州拉森Lassen國家公園風景區正中間有一條登山路線：天堂草原（Paradise Meadow），它沒有很大名氣，我們誤打誤撞，進入它的領域，發現真是一條有趣登山道。

影音來源：蕭愛提供

選擇這條路線，因為它比較短，只有1.4哩，來回不到三哩，可以輕鬆的走完。這條登山步道公園路邊有標示，跟著路標上山萬無一失。

沒有多久，一株高大的松樹橫倒在路上，大樹好粗大，橫亙在路上好長，無法繞路只能翻越，樹幹有半人高，大家互相幫忙，奮力爬上樹幹，再翻身下來。上了年紀的我們，還能爬高走低，彼此互相開心誇讚。

走到半山腰，竟然出現一段冰雪之路，時值初夏，登山道竟然還有未溶之雪地，夏日走冰雪路，大出意外，幸好我們都攜有登山杖，靠著登山杖一步一步有驚無險的走過冰雪之路。

山上好多小溪嘩拉嘩拉的流淌，小溪上有很多獨木橋，好像18相送裏的獨木橋，大家互相扶持，小心謹慎度過一座座獨木橋。

攀登天堂草原，冬雪溶化成溪水，潺潺往下流。（蕭愛╱攝影）
攀登天堂草原，冬雪溶化成溪水，潺潺往下流。（蕭愛╱攝影）

愈往上走，水濤聲愈來愈大，走到岩石邊，已經能看見從山上融化的雪水，已然滙流成溪，從山頂往下流。終於可以走到溪水邊了。這段溪水高度落差較大，近似瀑布。我們坐在小瀑布旁休息，享受瀑布清涼水氣。拿著水瓶接了一瓶剛融化的水，每個人都嚐了，真是甘甜可口，真像廣告中來自深山之甘甜水。我們將隨身攜帶的小水瓶都接滿，準備回去泡茶喝。

山林間以松樹居多，老松樹落下松果，又長出新的翠綠小松樹。有棵老松樹居然被蟲腐蝕，一大棵巨樹只剩下半尺殘渣。蟲子雖小，靠著團隊加上時間，小蟲子也能將大樹幹侵蝕殆盡。

此外路邊看到金色的菇，閃閃發亮，查看資料，這種菇非常毒，絕對不能食用。路邊有很多綠色植物假蘆藜，一叢叢像蔬菜一樣，也是有毒植物。

山區枯木長滿青綠青苔。
山區枯木長滿青綠青苔。

午間我們在午餐區野餐，竟然出現一隻棕色小熊，遠遠望去，小熊非常可愛，就像毛絨玩具一樣。牠低頭不停的舔食，根本不理不睬觀望的人們，我們吃完午餐，牠仍然在進食。公園資料顯示除了熊還有鹿，一定要遠離牠們，避免被攻擊。

天堂草原見到棕色的熊。（蕭愛╱攝影）
天堂草原見到棕色的熊。（蕭愛╱攝影）

登山步道有許多規定，徒步旅行限於二十人以下。天堂草原可以露營，需要先申請許可證，每個營地限制十人。營地禁止生火。營地需要距離泉水、溪流l00英尺遠。武器、寵物、車輛和自行車都被禁止上山。

從地圖上看天堂草原在整個拉森公園的中間位置，從帽子溪(Hat Creek)開始行走，路口有路牌標示。

這一趟國家公園天堂草原登山行，短短登山路程卻是內容豐富，翻樹幹、走雪地，還走過數個獨木橋，看瀑布及飲用山泉水。最後還有一隻小棕熊在草原上為我們上演獨食秀，真是意想不到的登山行。

天堂草原一路上有好幾個獨木橋。（蕭愛╱攝影）
天堂草原一路上有好幾個獨木橋。（蕭愛╱攝影）

小檔案

Paradise Meadow

天堂草原

Lassen Volcanic National Park Highway

Hat Creek Trail

被蟲蛀成灰燼的大樹。（蕭愛╱攝影）
被蟲蛀成灰燼的大樹。（蕭愛╱攝影）

步道 加州 蔬菜

上一則

美加最值得拍照餐廳榜 洛市這家餐廳第二

延伸閱讀

不自己開車 也可遊加拿大洛磯山脈班夫國家公園

不自己開車 也可遊加拿大洛磯山脈班夫國家公園
旅遊補給站／火車旅行 經5座國家公園

旅遊補給站／火車旅行 經5座國家公園
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
極端天氣 罕見風暴襲死亡谷國家公園

極端天氣 罕見風暴襲死亡谷國家公園
印尼調漲「科莫多巨蜥」門票19倍 觀光業憤怒大罷工

印尼調漲「科莫多巨蜥」門票19倍 觀光業憤怒大罷工
波洛西亞洲行7.29出發 訪台列「暫定」

波洛西亞洲行7.29出發 訪台列「暫定」

熱門新聞

近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13
籌碼被搶的受害人前往的賭場，自7月中旬開始籌碼優惠活動。（圖片由受害者提供）

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

2022-09-04 21:33
好市多13元的超便宜月餅，值不值得購買。

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

2022-09-02 14:53
這款月餅售價13.49元。（記者陳開╱攝影）

通膨影響 南加好市多月餅熱銷

2022-09-05 14:46
河濱縣警局突擊行動。（警方提供）

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

2022-09-07 19:13
鑽石吧市位於鑽石吧大道一所學校停車場發生盜竊案。（記者啟鉻／攝影）

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

2022-09-01 02:20

超人氣

更多 >
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
加拿大10死15傷隨機殺人案 第2名兇嫌已經自盡

加拿大10死15傷隨機殺人案 第2名兇嫌已經自盡
快訊直播／英國女王伊麗莎白二世駕崩 享耆壽96歲

快訊直播／英國女王伊麗莎白二世駕崩 享耆壽96歲
F-35戰機內含「未授權中國材料」美國防部：暫停交付

F-35戰機內含「未授權中國材料」美國防部：暫停交付
房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長