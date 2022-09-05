通膨影響 好市多月餅熱銷

這款月餅售價13.49元。（記者陳開╱攝影）

周六（9月10日）就是中秋節了，月餅是過中秋節的必備甜點。在今年高通膨的情勢下，月餅價格水漲船高。以價格親民著稱的好市多 （Costco），在鄰近中秋之際，月餅幾乎被搶光，多家分店只剩一種月餅可買。

影音來源:世說新聞小組

記者日前到華人 區阿罕布拉市的好市多，擺放亞洲糕點的區域只剩下一種月餅。記者再來到蒙特利公園市的好市多，這裡竟也只剩下同一種月餅。考慮到華人區的好市多月餅銷售可能較夯，記者來到遠離華人區的阿蘇薩（Azusa）好市多，結果竟還是一樣，只能找到同一款月餅。

南加州居民劉女士說，上周還在阿罕布拉市的好市多見到多款月餅，沒想到這周就只剩一款了。她說，有可能是如今物價漲得厲害，民眾在好市多購入價格較實惠的月餅。今年好市多還新加入一款冰皮月餅，一盒四塊，分別為不同口味，售價約23元，上架後也是被一掃而空。

今年好市多僅剩的這款月餅名為「喜福樓賞月」，紅色鐵盒包裝印有「台灣製造」，四塊月餅，價格13.49元。這款月餅是雙黃白蓮蓉口味，每塊月餅裡有兩顆蛋黃，白蓮蓉餡料也很足，價格實惠。口味略甜，質地鬆軟，適合送禮和自用。

南加州多個好市多超市僅剩這一款月餅。（記者陳開╱攝影）

由於成本和運輸費用增加，今年月餅價格，尤其是非美國本土的月餅品牌，價格比往年上漲了10%左右。例如某知名亞洲生鮮電商，月餅動輒50、60元，甚至上百元。深受華人喜愛的香港美心流心奶黃月餅，往年只要59元，今年一般超市的美心月餅已漲到79元，甚至有些月餅商家，還要對包裝袋額外收費。相比之下，好市多的月餅只要十多元或20元左右，應是好市多月餅賣得快的重要原因之一。

有些人為了低價吃到國內月餅，採取團購直郵的方式購買。有華人發起採購月餅群組，團購月餅，從中國直接發貨，分擔運費，算下來還比超市的月餅便宜十幾二十元。