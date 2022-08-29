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華人憂治安 參加培訓擁槍自保

記者啟鉻／洛杉磯報導
參與活動長者參加實彈射擊。（記者啟鉻／攝影）
參與活動長者參加實彈射擊。（記者啟鉻／攝影）

美國憲法保障民眾自由擁槍權利，不過南加社區部分華人以往對持槍並不熱衷，因為治安還好，認為沒有必要。但近年來，尤其針對華人家庭的入室竊案增多，更激起愈來愈多華人希望擁槍自保決心。近日有華人團體積極應對，組織槍械安防法規講座、射擊培訓、協助取得資格購槍。

（視頻來源：記者啟鉻）

南加華人社區近來發生的入室竊案增多，激起愈來愈多華人希望擁槍自保。近日更有多個華人團體積極應對，組織槍械安防法規講座、射擊培訓，以及協助取得資格購槍。

北美華人會計師協會在資深保險經紀張國興支持下，組織成員及家屬在8月28日舉辦考取「加州槍械安全證書」課，及槍械安全知識，一對一實彈射擊培訓活動，指導參與者如何選購各類槍支

北美華人會計師協會會長張青表示，社區治安案件近來多發，協會員工及客人也多有受害者，比如車被砸、入屋搶劫盜竊等。自疫情開始後，針對華人及亞裔仇恨犯罪增加了超過70%，且警務預算嚴重不足。現在亞裔群體有約46%的人有購槍自保意願。鑑於華人自我保護意識的增強，因而組織成員辦理相關活動，他們平時拿筆桿子，或坐在電腦前做財務報表，現在為了保護自己，也要學習槍械安全知識，以提升安全感。

當天約有20人參與，有七旬長者，也有30歲左右的年輕人，還有子女陪伴家長參與，也有夫妻同行。林先生年逾七旬，50年前在台灣曾服過兵役。他說，當兵時，拿起槍是為了保衛國家，即使經過這麼多年，現在再拿槍心情不會緊張；但不同的是，現在參加射擊培訓及擁槍，主要是保障自己和家人的安全。

僑務委員陳英煌表示，他首次參加槍械知識培訓。他建議，除了擁槍，家裡其他安全防護也要做到位，不給強盜可乘之機。但有了槍支，也要學習相關知識，以免傷害到無辜的人。

會計師楊平與太太一起參加活動，他說，月前一個周日午後，他帶著寵物狗出去，家裡遭竊盜闖空門，一支手槍及幾百元錢被偷走。丟失槍支後，感覺安全感降低不少，因為家裡總是準備一把手槍預防罪犯闖入。所以為了更有安全感，準備再購槍支。

美國東北總商會組織射擊培訓活動。（受訪者提供）
美國東北總商會組織射擊培訓活動。（受訪者提供）

張國興為了突出安全重要性，特意穿了防彈背心參加活動。他說，靶場實彈射擊培訓，安全很重要。此外，買槍後居家安全存放更重要。據了解，加州有數百起因父母親存放槍支的安全管理疏忽，導致18歲以下子女遭受槍擊的事件，因而需提醒的是，槍支不要輕易購買，購買後要妥善安全存放，要根據相關法律法規安全使用，平時還要多練習射擊。

南加其他一些華人社團近日也陸續組織成員做槍械使用培訓。美國東北總商會會長路霞表示，日前商會組織成員20餘人參加實彈射擊及槍械安全培訓，除了因為治安案件頻發，保護自己和家人，還有經營商業考量，也可活躍大家在疫情中的業餘生活。

台灣公共事務會（FAPA）洛杉磯分會副會長吳兆峯說，擬組織南加台美人社區舉辦憲法第二修正案有關持槍權利，及相關安全規範講座，主要是近期社區治安案件增加，台美人對自身安全保障有更多要求，這項計畫正在籌備中。

南加州「社區安全人人有責」社區維安團體負責人許惠欽表示，不建議年長者、存在健康問題長者擁槍，避免發生意外。鼓勵有著強烈維護社區治安意識的華裔年輕人加入義警，參加警方培訓，維護社區安全。他認為，有了槍支，不僅要懂相關法律法規，更要有好的心態。

北美華人會計師協會8月28日組織成員及家屬舉辦「加州槍械安全證書」課程，教授槍械...
北美華人會計師協會8月28日組織成員及家屬舉辦「加州槍械安全證書」課程，教授槍械安全知識，並做一對一實彈射擊培訓。（記者啟鉻／攝影）

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