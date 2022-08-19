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聖蓋博山水晶湖 四季有特色

蕭愛╱聖蓋博報導
聖蓋博山上的水庫水晶湖從Azusa一直往北上山。（蕭愛╱攝影 ）
聖蓋博山上的水庫水晶湖從Azusa一直往北上山。（蕭愛╱攝影 ）

洛杉磯是天使之城，得天獨厚，西有綿延不絕的美麗海灘，東有茂密森林。最接近華人社區的聖蓋博大山，上面有水晶湖，是華人最為熟知的森林休閒區。

影音來源：蕭愛提供

40年前剛來美時，喜歡戶外活動的老友常帶我們去郊遊，第一個去的地方就是水晶湖。那時的水晶湖豐盈飽滿、清澈見底，很多人來垂釣。現在水晶湖只能稱作小水塘。前幾年因為火災被封了好幾年。目前是開放的，只是沒有詳細路標，邊走邊問路，才找到水晶湖。

河床底部綠草如茵

聖蓋博山從阿蘇薩(Azusa)路一直往北走，看到聖蓋博國家森林公園的路牌就開始上山之路。上山道路沿著聖蓋博河蜿蜒而上，這裏是洛杉磯地區的水源地之一。每年冬季山上的雨和雪往下流，成為聖蓋博河，河上建了兩個水庫：莫瑞斯(Morris Reservoir)水庫及聖蓋博水庫。公路旁有小停車場，可以停車俯看水庫 。在下游的莫瑞斯水庫居下，接收了很多山上流下的雪水，還有些像水庫。而較上面的聖蓋博水庫，水量少很多，底部河床全部露出，河底只見層層台地，上面已經是綠草如茵。湖中的高地變成小島，只剩下涓涓細流。能夠看到水庫底部真面目，也是因為連續數年的乾旱，大家才能看到不一樣的景觀。

這是最接近市區的盤山路，很多年輕駕駛人開著鮮豔小車，急駛上山，一部追著一部，非常危險。

聖蓋博山谷是花崗岩和沉積岩組成，植被生長有些特別，有灌木也有喬木。春夏之交常見叢林絲蘭盛開在山間林間，它是像蠟燭形狀的白花，因此叢林絲蘭有人稱它為上帝的蠟燭。

秋天常見它開滿黃色野花，滿山遍野的黃花。一年四季各有各的美。超過4000呎以上就可以看到很多松樹、柏樹。

大山登山路徑很多，可以依照自己體能選擇路線攀登。也有很多露營地，需要上網先行登記。營地是先到先選制。

露營區風縫 旋風恐怖

沿39號公路一直往上行駛，上面有一小商店水晶湖咖啡店，附近都是露營區。這裡海拔已經非常高，冬天偶有下雪。其旁邊停車場地名叫風縫（Windy Gap），常常會有一陣旋風吹來，頓時飛沙走石，好是恐怖。

有名的水晶湖就在附近的山上，前幾年因大火而關閉了好久。現在它仍然在群山環繞下，由於缺少雨水雪水，已經縮小很多，只能説像個小水塘。仍然有不少人慕名而來此垂釣。由於湖水沒有出口，水晶湖已經沒有往日的閃閃發亮，周圍一圈甚至布滿深綠水苔。以前環湖走一圈有些困難，現在湖水縮小，環湖走一圈輕鬆自在。湖附近海拔已經有5000呎高度，大部分是松樹林，松果掉落滿地，有的甚至掉出松子。

聖蓋博峽谷河上還有少見的河床越野場地，需要先上網購票。每個周六周日及主要假日開放。

一般越野車都是在山坡野地開放，聖蓋博河地因為河水乾涸，多年來一直提供越野車溯水、越野車河床挑戰，是年輕人喜歡的活動。

小檔案

Crystal Lake水晶湖

9877 N Crystal Lake Rd, Azusa, CA

聖蓋博山上風縫的松樹，蒼勁有力。（蕭愛╱攝影 ）
聖蓋博山上風縫的松樹，蒼勁有力。（蕭愛╱攝影 ）
莫瑞斯水庫還有些像水庫。（蕭愛╱攝影 ）
莫瑞斯水庫還有些像水庫。（蕭愛╱攝影 ）
聖蓋博水庫水位很低，高地變小島。（蕭愛╱攝影 ）
聖蓋博水庫水位很低，高地變小島。（蕭愛╱攝影 ）
聖蓋博山上的水晶湖已經縮小很多。（蕭愛╱攝影 ）
聖蓋博山上的水晶湖已經縮小很多。（蕭愛╱攝影 ）

聖蓋博 洛杉磯 華人

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