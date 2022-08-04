周末這樣玩╱西施奇幽湖 雪山下的跳躍海豚

靠近馬車溪的湖邊最清幽。（蕭愛╱攝影）

北加 州五號公路738出口東側有個常年雪山沙斯塔山（Shasta），西側有個西施奇幽湖（Siskiyou），是北加優美的水庫，也是有名露營地。在湖邊可以看到沙斯塔山壯觀美景。

影音來源：蕭愛提供

地圖上看西施奇幽湖像一隻跳躍的海豚，從高速公路下來往西走，先到馬車溪(Wagon Creek)上的行人橋。這座橋是2010年興建的，其中有280萬美元經費是雷丁麥康迺爾基金會非營利組織所捐贈的。

沙斯塔雪山雄偉壯觀。（蕭愛╱攝影）

這座步行橋完工後，整座湖泊的環湖小徑就完成了。它也是整個湖泊最美的一段，湖水特別清澈，湖邊野花倒影水中，湖中小島上還立著一株樹。遠處不時還有小船划過來。橋上拱形支架倒影水中，四座橋墩修建厚厚實實的，不畏湖水上漲。

過橋後沿湖邊人行道行走，兩旁大樹枝葉繁茂，為行人遮陰擋陽，野蜿豆花及其他野花，肆意綻放，是當地民眾最喜歡的散步大道。

西施奇幽湖有2萬6000英畝大。站在停車場旁的湖邊，遠遠可以看到對岸沙灘上有遊樂設施。驅車繞過去，從Camp Resort的入口處進去，此地有收費站，如果無人執勤，建議費用放在信封投入收費箱。園區裏面有商店、餐廳、售釣魚餌、船坡道和沙灘，這裏是最受歡迎的露營區。

站在湖邊沙灘，對面高高在上的沙斯塔山完整的呈現眼前，雄偉壯觀，白雪覆蓋大部分山頭，非常有型，可惜當時旁邊有一堆雲，遮住雪山一角。沙灘上有位男攝影 師，安靜的坐在那，耐心等待雲彩趕快飄走。

西施奇幽湖旁邊的餐飲店。（蕭愛╱攝影）

沙灘上有個大椅子，坐在那，雪山剛好就在背後，是最佳攝影地點，大家不能錯過美景，紛紛坐上大椅子上與沙斯塔雪山合影，享受湖邊優質家庭時光。

西施奇幽湖的充氣水上樂園。（蕭愛╱攝影）

湖水裏有許多水上充氣設備，它是充氣水上樂園，有許多年輕人最喜歡的水上運動，划船、游泳、跳水。沙灘上有鳥兒漫步，兒童開心追逐著鳥兒。

沙灘上還有一色彩鮮豔的餐廳Lake Sis Bar & Grille，外面搭了草棚遮陽區，很有熱帶南洋風味。

西施奇幽湖的馬車溪行人橋。（蕭愛╱攝影）

湖區有許多山道，適合遠足，環湖走一圈，不同地段不同的風貌，北部和東南岸是最自然和未開發的部分，南岸大部分穿過度假村，因此建設的很好。遊客可以自己量力而行。當地人非常友善，當我們查看地圖時，立刻有人詢問是否需要幫助。

2022年這個度假村獲得美國最受歡迎的Campspot獎，因為它具有一切元素，有森林，有湖泊；能登山，能下水。還有美麗的馬車溪橋、像海邊一樣的沙灘，不遠處還有雪山聳立成為最壯觀的背景。

海灘上有個大椅子，供遊客與雪山合影。（蕭愛╱攝影）

離開西施奇幽湖從南邊上高速公路，才發現離湖區不遠處，整條街都是旅店餐廳，才知Mt. Shasta City 是北加有名的觀光城市。

小檔案：

Open April 1 to Nov 14239 W. A. Barr Road Mt. Shasta City, CA 960671-888-926-2618