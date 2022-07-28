周末這樣玩／卡布里洛國家紀念碑 越過燈塔觀鯨魚

卡布里洛半島上現在在使用的燈塔。（蕭愛╱攝影）

卡布里洛國家紀念碑（Cabrillo National Monument）在聖地牙哥 的Point Loma半島最前端，它是紀念第一位到達聖地牙哥的歐洲探險家卡布里洛，他的白色雕像就立在半島上的懸崖上。

影音來源：蕭愛提供

洛馬點半島（Point Loma）突出在海洋中，在懸崖峭壁之上，視野非常開濶，西可瞭望太平洋，東則是整個聖地亞哥的內灣，一直是重要軍事基地。

早在1855年就設了第一座燈塔，一位船長報告説：他在39哩遠的地方就看到了光，它是西部最高的燈塔，海拔超過400呎高，以至於在有霧的天氣，和低雲時難以看到，後1891年時又在低海拔處建造了一座新燈塔，這座老燈塔在成立國家公園後，經過規劃建成了博物館 。

卡布里洛國家紀念碑的燈塔博物館。（蕭愛╱攝影）

燈塔博物舘分成兩部份，左側的平房很詳盡介紹燈塔的所有設備，右側燈塔的樓房則是他們的起居臥室，為了航海的安全，守燈塔的和其家人，長期住在半島頂上，忍耐著孤獨和寂寞。

在二戰期間，士兵們也在這裏建了氣象站，將山頂搜集到的氣象報告給沿海砲兵，幫助砲兵能更準確射擊。他們聆聽海洋的濤聲，成為氣象的耳朵。這個二次大戰的氣象建築成為公園永久展示的場地。

二次大戰時的氣象站。（蕭愛╱攝影）

越過燈塔博物館之後，在懸崖峭壁之上有弧形鯨魚骨，還有一個黑色鯨魚塑雕，這裏是觀鯨魚的點。山下的海洋是鯨魚的高速公路，每年9月灰鯨會從北極下來，往加州 的海域覓食，母鯨會在這段時期產子，在春季時分，每年大約有2萬5000隻大灰鯨經過這海域，所以12月中旬到3月中是最好的觀鯨時期，帶上自己的望遠鏡，看鯨魚如何呼吸，如何噴水。公園在此地貼心的建了兩﹂個美觀的遮陽篷。

卡布里洛國家紀念碑山上的觀鯨台。（蕭愛╱攝影）

説到公園的名字Cabrillo 是最早登陸聖地牙哥的歐洲探險家。他在1520年抵達美洲，在聖地牙哥登陸。曾經認定他是葡萄牙人，後來在歷史文獻中找到證據：卡布里洛是西班牙人。新西班牙總督安東尼奧．德門多薩（Antonio de Mendoza）選擇卡布里洛領導對太平洋沿岸的探索。卡布里洛的船聖薩爾瓦多號上，是掛著西班牙國旗駛入聖地亞哥港。現在聳立在島上最前端的卡布里洛塑像，是2003年西班牙海軍送給聖地牙哥的禮物。

卡布里洛的雕像樹立在半島前方，是西班牙海軍贈送的。（蕭愛╱攝影）

半島上在進公園前，白色墓碑整齊排列在公路兩旁，這是美國的軍人公墓。大部分是海軍軍人。綠草白碑，延續半島兩旁好長一段路。

卡布里洛半島上的國家軍人公墓。（蕭愛╱攝影）

卡布里洛節是聖地牙哥一個重要節日，最遠可追溯到1892年 ，1930年卡布里洛國家紀念碑成立後，一直都舉辦慶祝活動，以紀念那個探索年代偉大的探險家。

在半島左上方有落日崖洞(Sunset Cliff Cave) 可以順道去看落日及崖洞。

小檔案

Cabrillo National monument

1800 Cabrillo Memorial Dr,

San Diego, CA 92106