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周末這樣玩／金銀島海灘 花園房車伴隨 感受蒙太奇藝術

蕭愛/拉古納海灘報導
金銀島海灘上有個天然洞。（蕭愛提供）
金銀島海灘上有個天然洞。（蕭愛提供）

毫無疑問的説，在拉古納海灘南端的金銀島海灘（Treasure Island Beach）是五星級海灘，美麗海岸渾然天成，又有五星級旅館常年協助保養，使它保持特別清潔。陽光、沙灘、花園，是它真實的寫照。它不是私人海灘，它是開放給大眾的全民海灘。

影音來源：蕭愛提供

金銀島海灘是二千年以後才蛻變成今天的模樣，早年這裏有很多房車，是房車海灘。蒙太奇（Montage）度假村在這裏投資，經過改頭換面，金銀島海灘蛻變成花園海灘、蒙太奇海灘，走在這裏，像走在風景明信片上。據當地朋友説：這個度假村早已被中國投資集團接手，有專家團隊在經營。

走在金銀島海灘上像走在風景名信片裏。（蕭愛提供）
走在金銀島海灘上像走在風景名信片裏。（蕭愛提供）

金銀島公園是懸崖峭壁上的公園。高約40呎上的台地上，重新規劃成花園，種植加州特有的植物，花園步道蜿延約一、二哩。由於蒙太奇度假村在這裏的大投資，許多人以為海灘成為度假村專用，事實上，海灘以及上面的金銀島公園，屬於拉古納市政府管理，免費開放讓所有的人都可以來遊玩。

沿著公園上的人行道散步是最賞心悅目之事了，兩旁都是各有特色的植物，大如圓盤的綠色仙人掌，開大片紫紅的九重葛，金黃色的獅子的尾巴，紫色的藍石墨。隔幾步就有面對大海的木製長椅，走累了隨時可以坐下來休息，欣賞下面的無敵海景。

蒙太奇度假村游泳區的下方，有一大藝術壁畫，正好面對金銀島公園，藍色浮雕水族類，為公園增色不少。

這裏的海水特別湛藍，在加州陽光下有層次地掀起藍色波浪，一波波拍打海灘。特別奇怪的，它有岩岸，可是沙灘卻是細白沙。幾個突出的半島將海岸自然隔離成個別海灘，當退潮時仍然可以相通。小小的半島在退潮時可以觀賞海裏小動物，還有小山丘可以攀登。

金銀島公園建有很好的斜坡步道，直接可以下到海灘，甚至輪椅也可到達海灘上的木製陽台上。接近步道下的白色遮陽沙灘傘，十餘個林立在此，仔細看上面有Montage，那是屬於度假村的專用遮陽傘。整個沙灘排滿有各種顏色遮陽傘。

金銀島公園有長步道可以下到海灘。（蕭愛提供）
金銀島公園有長步道可以下到海灘。（蕭愛提供）

金銀島公園最北端，正好面對太平洋西邊，是最好觀日落的地方，公園也設了很多看晚霞的椅子。當太陽即將落至海平面時，黃昏晚霞照映海面，十分美麗，每日都有人專程來此看海上夕陽。也因為其風景優雅，是很多年輕人嚮往的結婚場地。

這麼美麗的海灘為什麼取名金銀島海灘，早在1930年代，好萊塢曾在這裡拍攝電影金銀島，以後就沿用此名。隨著蒙太奇的入駐，也有人稱它為蒙太奇海灘。

到金銀島海灘最困難的是停車問題，大路邊有付費停車位，在蒙太奇度假村的南側有7、8號二個公共停車場，車位不多，每次只能停三個小時。每小時停車費用2.75元。對面山上有9號公共停車場，車位也不多。不過拉古納市府有提供免費接駁車，可以停遠一些，搭乘接駁車過來。

到金銀島海灘沿1號公路從Wesley街進入，一進來就有牌子規定不准騎腳踏車、滑板、直排輪。還有嚴禁吸菸，以免破壞美好氣氛。還有這裏噴灑園區植物的水全是回收的水，千萬不要飲用。

這個公園沙灘確實是南加州最美麗的海灘之一，有旅遊雜誌曾評選它是南加必去的海灘名列首位。

小檔案

金銀島海灘公園：

地址：一號公路與Wesley Dr. 交接處

Laguna Beach CA 92651

金銀島海灘的沙灘還有小小島可以攀爬。（蕭愛提供）
金銀島海灘的沙灘還有小小島可以攀爬。（蕭愛提供）

加州 步道 投資

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