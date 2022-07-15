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周末這樣玩╱洞穴探險 一窺地底火山熔岩

蕭愛/洛杉磯報導
情人節洞穴地崎嶇，山洞不高，非常不好走。（蕭愛提供）
情人節洞穴地崎嶇，山洞不高，非常不好走。（蕭愛提供）

在北加州有個熔岩床國家紀念碑（Lava Beds National Monument）公園，每年從6月起開放，供遊客參觀體驗地底下火山地質。洞穴探險是很不一樣的旅遊體驗。

影音來源：蕭愛提供

Lava Bed在北加州的Tulelake，139號公路轉Lava Beds National Monument Road，沿路可以看到兩側沙漠植物，有數個隆起來的火山錐。遊客必須先到Visitor Center報到，因為要去洞穴探險首先要到遊客中心取得許可證。

遊客中心也是個小博物館，介紹一切有關此地的地理、歷史。最早這裏住Modoc 人，經過無數次戰爭，此地最早的印地安人被強迫遷移至俄勒岡州。它還曾經是戰俘營地，曾經短期收留過日本人、德國人、義大利人。

Lava Beds National Monument在北加州，非常有教育性功能...
Lava Beds National Monument在北加州，非常有教育性功能的國家公園。（蕭愛提供）

在地質上，這一大片地區在數千年前，由於火山爆發熔岩四處濺射，留下錯綜複雜的洞穴、火山錐體和鋸齒狀的熔岩毯。這些火山洞穴被開發的有20幾個，可以與遊客中心的Ranger討論，那一個火山洞適合你們的群組去探險。然後Ranger會發通行許可證，需要放在車子擋風玻璃前，隨時備查。

Lava Beds National Monument的饅頭火山。（蕭愛提供）
Lava Beds National Monument的饅頭火山。（蕭愛提供）

進洞穴探險最重要的是每個人都得準備手電筒或頭燈，最好要戴頭盔。手電筒可以向遊客中心借，頭盔可以在遊客中心購買，最好自己都能事先準備好。

準備就緒後，還要在遊客中心門口淸潔消毒鞋子，因為洞穴內有蝙蝠，如果鞋子接觸過真菌，會傳播到洞穴、或其他蝙蝠棲息地。鞋子要消毒清潔，這可是旅遊第一次遇到。

進入洞穴前先要給鞋子消毒。（蕭愛提供）
進入洞穴前先要給鞋子消毒。（蕭愛提供）

蘑菇鍋洞穴 適合觀光

第一個探險的洞穴是在遊客中心附近的蘑菇鍋洞穴（Mushpot）。它是已經開發好的洞穴，走下鐵質樓梯，洞穴裏已有舖好平整的石板路，兩旁和地下都有照明燈，甚至兩側還有燈光説明解釋地質。這個洞穴探險是初級版，老少咸宜的觀光路線，有些地方比較低矮，高個的要注意不要碰到頭。

蘑菇鍋洞穴已經有燈、有水泥地，容易進出參觀。（蕭愛提供）
蘑菇鍋洞穴已經有燈、有水泥地，容易進出參觀。（蕭愛提供）

情人節洞穴 路不好走

第二個進入探險的山洞是情人節洞穴（Valentine Cave），這可是接受考驗的洞穴，完全沒有任何燈光，全黑的環境，手電筒、頭燈照的距離都有限。而地下的岩熔路崎嶇不平，堅硬刮腳；上面高度不夠，一不小心就要碰頭。又尖又硬的岩熔石碰上沒有戴頭盔的軟頭，可是疼的很。只有壓著身子，匍匐前進，甚至要青蛙跳式，非常折磨人，還好路線不長。出來後，大家比較誰碰頭最多，居然有人碰頭四次之多。

走完情人節洞穴，母女兩在洞穴口休息。（蕭愛提供）
走完情人節洞穴，母女兩在洞穴口休息。（蕭愛提供）

冰凍洞穴 嚴密保護

第三個是冰凍洞穴（Ice Caves），是從一個大山洞進入。早期在這個洞穴中發現很多動物骨頭，所以又稱為骷髏洞。洞的最底層是冰凍層，洞穴冰就是這個地方人類能存活的原因。有水人類才能存活。紀念碑的工作人員從1982年以來就一直在作科學洞穴冰凍層監測，所以有四座鐵樓梯一直下到冰凍層。從鐵樓梯一直下到底層，看到的還是鐵門，為了保護冰凍層，工作人員已經用鐵門鎖上，不讓遊客接近。

冰凍洞穴有四層樓梯一直下到底層。（蕭愛提供）
冰凍洞穴有四層樓梯一直下到底層。（蕭愛提供）

在已經開發的20幾個洞穴中，在公園地圖上都可以找到，他們甚至已經分類好，小挑戰、中挑戰、最挑戰三級，最挑戰級一定要準備好所有裝備，戴頭燈、頭盔、皮手套。大家可以依照自己體力選擇洞穴，接受挑戰。

熔岩床國家紀念碑除了洞穴探險，還可以健行登火山、參觀史前象形文字和藝術品、看印地安人的壁畫，到湖邊看水鳥。是一個非常有教育性的旅遊景點。

小檔案

Lava Beds National Monument

PO Box 1240 1 Indian Well HQ

Tulelake, CA 96134

Phone: 530-667-8113

加州 觀光 北加

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