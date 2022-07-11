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遊黃石公園 熊爬車窗舔玻璃

記者邵敏╱洛杉磯報導
趴在車上的大熊伸出舌頭，開始狂舔車窗玻璃。（受訪者提供）
趴在車上的大熊伸出舌頭，開始狂舔車窗玻璃。（受訪者提供）

佛羅里達州的華人Lily一家房車遊，6月下旬來到黃石公園熊世界（Yellowstone Bear World），一隻碩大的黑熊突然爬到正在行駛中的房車上，並一直在窗玻璃上狂舔。當時與大熊只有一窗之隔的Lily分析，之前有一隻蜜蜂撞死在車窗上，大概因此招來了喜歡蜂蜜的黑熊。

視頻來源：記者邵敏

Lily一家6月28日開著房車在黃石熊世界遊玩，這是一座以熊為主題的野生動物園，遊客們可以一邊開車，一邊觀看車外的野生動物。 Lily拍攝的視頻顯示，當天下午3時左右，一隻黑熊從路邊草坪走到車道上，準備穿越馬路，一開始黑熊離房車約有七、八米遠的距離，它緩步往前走，Lily的丈夫也將車速放慢，跟在大熊後面，並保持一定距離。

前面行走的大熊走了一段路後突然停下來，Lily的車也跟著趕緊停了下來，此時幾米遠的大熊竟然轉身，朝著房車徑直走過來，並且越來越近。坐在車內的Lily一家，都被大熊的奇怪舉止嚇了一大跳，視頻中可以聽到Lily連聲低叫：「天哪，天哪，它這是要幹嘛？」

有那麼幾秒鐘，大熊就停在車底正前方一動不動，房車主人還在猜測大熊的目的，突然一顆碩大的黑腦袋探了上來，大熊縱身一躍，開始在車前窗使勁往上爬。 Lily回憶當時情景，「我坐在副駕駛座上，熊腦袋就在面前晃，離得非常近，蠻嚇人的，腦袋特別大，就這樣頂在車窗玻璃上，不知道它到底想幹嘛。」

從視頻中可以清楚地看到大熊當時的一舉一動，身邊的丈夫叮囑Lily不要發出任何動靜，就在一家人被眼前這幕場景嚇呆時，趴在車上的大熊突然開始狂舔車窗玻璃。直到這時，Lily才明白過來這隻熊的真正意圖，她解釋說當天上午，汽車雨刷器曾經夾死過一隻小蜜蜂，熊爬上來後就一直在舔蜜蜂所在的玻璃位置，「那個位置我記得很清楚，因為要拍車外照片，我還覺得這只殘餘的蜜蜂擋了鏡頭，想要清理一下。」

為保證遊客安全，進園時工作人員要求所有車輛關閉窗戶，Lily認為他們一家與黑熊近距離相遇純屬巧合，「食物的吸引力太大了，一隻殘留在車窗上的蜜蜂竟然引來大熊。這隻熊開始過馬路時就離我們比較近，它的嗅覺又特別敏感，聞到了撞死在車窗玻璃上的小昆蟲留下的味道，這是我唯一能想到大熊爬上車的理由。」

行走的大熊突然停下來，並且轉身。（受訪者提供）
行走的大熊突然停下來，並且轉身。（受訪者提供）

在和大熊近距離接觸時，Lily坦言有些緊張，倒是十多歲的兒子比較鎮定，「兒子說不要理它，過一會它無聊了就會走，熊也沒有進一步拍玻璃想要破窗，我們就一直安靜地等著。」Lily後面的四、五部車也跟著停下來，大家都在車上耐心等待這隻黑熊的動靜。

6月28日下午3時左右，一隻黑熊正在穿越馬路。（受訪者提供）
6月28日下午3時左右，一隻黑熊正在穿越馬路。（受訪者提供）

很快的，園區一輛皮卡車載著工作人員趕到，視頻中可以看到，還在狂舔玻璃窗的黑熊，聽到遠處傳來工作人員的呼叫聲，它側身回頭看了一下，一開始還不願離去，停頓了幾秒鐘，顯然捨不得眼前的美食。之後在工作人員的催促之下，這才依依不捨下車離去，並朝著皮卡車疾步跑了過去。看到眼前大熊生動的樣子，Lily一家禁不住笑出聲來，完全忘記了先前的緊張，「工作人員應該在叫喊熊的名字，他們朝夕相處，比較熟悉，熊一聽到飼養員的召喚就趕緊跑回去了。」

大熊朝房車徑直走過來，並且越來越近。（受訪者提供）
大熊朝房車徑直走過來，並且越來越近。（受訪者提供）

整個過程有驚無險，Lily表示遭遇這樣的事應該比較少見，「如果沒有這隻殘留的蜜蜂，熊就不會搭理我們的車。而且園區內大部分熊都有休息遊玩的專門場所，它們或游泳或睡覺，我們那天總共碰到兩隻走在路上的熊，這一隻剛好離我們比較近，嗅覺又特別敏感，才發生這樣的故事。」

對於這次獨特的經歷，Lily補充道，「其實我們並沒有覺得當時處境危險，緊張肯定是有的，但畢竟是在野生動物園裡發生，相對比較安全，如果是在野外遇到這樣的事情，那就非常可怕，熊可能會砸玻璃，對我們發動攻擊。」

大熊縱身一躍，開始在車前窗使勁往上爬。 （受訪者提供）
大熊縱身一躍，開始在車前窗使勁往上爬。 （受訪者提供）

遠處的工作人員召喚大熊。（受訪者提供）
遠處的工作人員召喚大熊。（受訪者提供）

動物園 黃石公園 游泳

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