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周末這樣玩╱塗鴉、滑板、變魔術 威尼斯海灘重現活力

萧爱╱威尼斯海灘報導
威尼斯海灘有公開的塗鴉園地。（蕭愛提供）
威尼斯海灘有公開的塗鴉園地。（蕭愛提供）

好長一段時間威尼斯海灘被無家可歸的人佔據，上百個帳篷林立，蔚為奇觀。一向活力十足的威尼斯海灘，變成人煙稀少，為人詬病。去年夏天遊民終於被強制驅離，威尼斯海灘終於重回人們的視野。

影音來源：蕭愛提供

威尼斯海灘是最接近洛杉磯國際機場的海灘，不但是南加人喜歡的海灘，還常會吸引一些搭機過境順道觀光客，它一直是非常有特色的海灘，除了建有各式球場，還有直排輪溜冰場、滑板場，更有讓藝術家可以自由塗鴉之牆及錐體。

塗鴉之牆三不五時就會更新，藝術家提著漆料、刷子就可以上場作畫，連椰子樹樹幹都被一圈圈的塗成彩色圖畫。藝術家不必在暗夜偷偷在街邊牆角作畫，這裏的牆可以在大白天眾人眼前自由揮灑，展現他們的藝術才華。這一片色彩繽紛塗鴉天地，也是威尼斯海灘最大特色，隔不久就有煥然一新的作品出現。

威尼斯海灘可以說是最齊全的室外健身房，靠近海濱步道沿線有許多健身器材，海灘排球是絕對不會少的，最是難得的有直排輪溜冰場、坡度頗大的滑板場地。

直排輪高手 展絕技

威尼斯海灘滑板場地是洛城海灘少有的。（蕭愛提供）
威尼斯海灘滑板場地是洛城海灘少有的。（蕭愛提供）

到威尼斯海灘遛躂，最熱鬧的應該是直排輪溜冰場，站在場外看這些高手自由靈動，隨著音樂他們就集體團舞，很是享受。難度更大的滑板場，多半是年輕高手，站在滑板上就可以在深溝來去自如、滑上滑下，鮮少有摔跤，偶爾看到他們不慎跌倒，也會得到觀眾鼓勵。陽光、沙灘、活力十足的運動，站在一旁觀賞，都會感染它們的熱力。

威尼斯海灘是最靠近洛杉磯國際機場的海灘，常常可以看到天空廣告飛機掠過，拖著廣告布條的飛機，飛上天空，飛越海灘，他們第一個飛掠過的點就是威尼斯海灘，感覺威尼斯海灘有特別多飛機廣告。

藍色行人道 像走秀

海灘另一側就是數十餘家的小觀光商店，有賣紀念品的、運動服的，甚至有賣大麻。還有租借海灘交通工具：單車、雙人座單車，還有四輪摩托車，這條海灘行人道很長，一直可以騎到聖塔摩尼卡海灘。

商店街隔著人行道的對面，到假日時許多人到此擺地攤，只要一個帳篷幾把椅子就可以開張。最多的是用紙牌算命，還有變魔術，甚至雜耍，非常有趣。有一次看到有人抱著他的寵物巨蟒，供遊客合照，嚇壞懼怕蛇類的群眾。

威尼斯海灘上還有一條藍色行人道。行人不必走沙灘，走這條像藍色地毯，就可以到海邊，對某些行動不便的人很方便。它像伸展台一樣，走在上面像走秀。

威尼斯海灘的椰子樹也被塗鴉。。（蕭愛提供）
威尼斯海灘的椰子樹也被塗鴉。。（蕭愛提供）

威尼斯海灘就是這樣多元化，多樣性，至於在海灘游泳、沖浪、划舟、日光浴依然是遊客最常見的活動。

真開心看到威尼斯海灘終於恢復往日風貌。

小檔案：

Venice Beach

走10號高速公路往西，Venice Blvd下往西行，一直到海邊即是Venice Beach

洛杉磯國際機場 健身 觀光

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