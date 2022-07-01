登煤渣錐山 一覽彩繪沙丘

從煤渣錐火山上看山下的彩繪山丘，美不勝收。（蕭愛提供）

煤渣錐（Cinder Cone ）火山是拉昇國家公園其中一個火山。全黑錐形非常獨特的樣貌，從山頂可以看到下面美麗的彩繪山丘、和拉昇火山的全貌，還可以走到火山底，體驗火山底的真實風貌。

影音來源：蕭愛提供

煤渣錐山在拉昇國家公園的北邊，走44號公路往東，一路上看到大片面積的森林都被火肆虐過，綠色森林都變成棕色森林。看到Forest Service 32N21往南開，走一大段石子巔簸路，有露營營地標誌，就到了煤渣錐山下的公園了。

從停車場走到煤渣錐火山山腳下約有一哩半，左邊是火山爆發流出來的岩漿，現在看起來就是一堆煤渣山，右邊則是以松樹為主的森林，許多樹都有被燒過的痕跡。

走到煤渣錐火山下，仍然會被其樣貌震撼，全黑煤渣堆成錐形山，工工整整的立在那，登山步道 已經設計好，公園立規不可以擅自另闢蹊徑，破壞煤渣火山的造型。從山腳望著這座煤渣山，不能確定是否有體力征服，幾經考慮，踏上登煤渣錐山之路。

走上煤渣錐火山步道，才知道它是十分不好走的路，鬆軟的煤渣石，走一步下陷半步，走了好久回首望來時路，好像沒有什麼進展，前面還有好長的路，而鬆鬆軟軟的煤渣路已經毫盡氣力。年輕的小伙伴不離不棄的陪伴我們，鼓勵我們，終於使上洪荒之力，登上煤渣錐火山上。

煤渣錐火山非常有型。（蕭愛提供）

登上煤渣錐火山山頂，豁然開朗，景觀完全和想像的不一樣，火山口像大型體育場造型，上寛下窄，有步道一直走到火山底部。火山底部有人用石頭擺放一圈又一圈，像迷宮，中間還有堆物，看不出有何意義。站在這好像還可以嗅聞到火山的味道。

煤渣錐火山山下的森林被火燒的很慘。（蕭愛提供）

環火山口走一圈，才知道上來是正確選擇。站在上面看到的風景真是美不勝收。從右邊環走，首先看到的是拉昇Lassen 火山全貌，拉昇火山是四座火山最大的一座，常年有很多積雪，現在看幾乎全山都覆蓋在白雪之下。

再往前，看到大自然彩繪沙丘，一坨一坨小山丘好像被大自然彩繪了，那是風的力量，把各種顏色的沙吹成彩繪沙丘，從山上往下望，一大片彩繪沙丘，及黑色沙丘，交織成拉昇國家公園最迷人最獨特的景緻。左右還有兩座藍色湖泊，一個是Butte Lake ，一座是Snug Lake。山林起伏的山丘上，最多的還是森林，許多綠色樹林變成棕黃色，去年的森林大火留下難以磨滅的痕跡。

從煤渣錐火山看拉昇火山。（蕭愛提供）

黑色火山上卻有一大塊深紅色火山石，幾乎是火山口上唯一的大石塊。零零星星也冒出一些綠色植物，並不十分高大。據科學家估算，這座火山最後一次噴發大約是在1600年代，植物已經逐漸在火山口生根成長。

在登山小徑之前，公園有詳細的對應説明，這裏來的遊客並不是很多，沿途沒有水，需要自己帶足夠的水，除了停車場有洗手間外，沿途及山上都沒有，自己需要控制自己。此外煤渣山錐並不好爬，建議穿靴子，否則隔一下就得清理鞋中小石子。

煤渣錐火山上唯一的紅火山石。（蕭愛提供）

小檔案：

Cinder Cone 煤渣錐火山

在Lassen Volcanic National Park北邊