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周末這樣玩╱山林中「跳舞的水」遊人盡享泡湯樂

蕭愛/俄勒岡報導
在森林芬多精環繞中泡溫泉，真是不一般的享受。（蕭愛提供）
在森林芬多精環繞中泡溫泉，真是不一般的享受。（蕭愛提供）

距俄勒岡（Oregon）有名的藍色火山湖50哩有一個Umpqua的野溫泉，自然形成數個溫泉洞，吸引許多人不辭辛勞的上山，脫衣泡湯，享受天然溫泉潤澤。

影音來源：蕭愛提供

五、六個溫泉池 灰黑色

Umpqua溫泉是土著命名，意思是「跳舞的水」。深山裏自然滲出的溫暖泉水，在半山腰的平台上，形成像浴池的橢圓形池子，不規則的由上而下，大約有五、六個池子，每個池子大小不一。泉水清澈，可是流到池裏卻是呈灰黑色，不過這絲毫未阻擋愛泡湯的老少民眾，聞名而來的泡湯客絡繹不絕。

到Umpqua溫泉，需先從138號公路開車進入Toketee-Rigden Rd，順著山路一直往前走，右邊進入N. Umpqua Rd， 再開十分鐘會到達一個小小的停車場，大約能停十餘部車，那就是溫泉的起點。GPS打Umpqua Hot Spring 就可以導航找到。

停車場電線竿上掛著Umpqua熱溫泉，要付五元停車費，有年長公園通行證可使用，遵循指示，將卡放在車上顯明的地方即開始尋覓溫泉之路。

通往溫泉步道 難度大

走過一條窄小彩虹橋就開始登山，登山步道不長，僅有0.4哩，可是難度頗大，坡度陡，道路崎嶇不平，幸好許多山邊不平之路已經設了結實的欄杆，可以扶著走。可是山路因雨而泥濘不堪，親眼目睹兩位年輕少女大意摔倒，全身跌入泥漿，狼狽不堪。

這座彩虹小橋是到山上溫泉必經之路。（蕭愛提供）
這座彩虹小橋是到山上溫泉必經之路。（蕭愛提供）
通往溫泉之路，崎嶇不平，非常不好走。（蕭愛提供）
通往溫泉之路，崎嶇不平，非常不好走。（蕭愛提供）
被彩色塗鴉廢棄的廁所，成為去溫泉路上的指標。（蕭愛提供）
被彩色塗鴉廢棄的廁所，成為去溫泉路上的指標。（蕭愛提供）

登山20分鐘後，終於看到在半山上的溫泉平台，大約有五、六個天然形成的溫泉池，其中有二、三個已經有人，最下面一個池子沒有人，其他人告知，在上面的泉水比較熱，愈下面的溫度愈低。同來的夥伴在剛巧沒有人的上池泡湯，我們也跟著脫下鞋子、捲起褲管，將雙腳浸泡在溫泉裏，享受雙足泡湯之樂。

這真是很不一樣的體驗，四周森林環繞，溪水在山澗嘩啦嘩啦的流著。雙腳泡在溫暖泉水裏，清新的山林泛著硫黃味，四周更有不斷的鳥鳴聲。

天籟中泡溫泉 好療癒

溫泉邊的木頭，常被泡湯的人作為扶手，已經紋路盡現，發出光澤。（蕭愛提供）
溫泉邊的木頭，常被泡湯的人作為扶手，已經紋路盡現，發出光澤。（蕭愛提供）

許多人是赤身裸體泡在溫泉裏，沒有人會特意盯著看，大家隨意，也相互尊重。泡夠了，就起身穿衣走人。這個「跳舞的水」就這樣涓涓不息的流淌著，溫暖有緣來此一遊的人們，然後又流進懸崖下面的河流。

就這樣來了一批人又走了一批人，有人多少會泡一下，也有人就只是來看看野溫泉的面貌。這裏只有白天開放，也不准露營。每年4月到10月是來拜訪最佳時段，其他時間可能因為下雪而關閉。

山上懸崖邊的溫泉池，因為溫度比較低，成為人們最後的選擇。（蕭愛提供）
山上懸崖邊的溫泉池，因為溫度比較低，成為人們最後的選擇。（蕭愛提供）

山下流淌的河水就是Umpqua 河，此地雨水充沛，河流雖小，卻非常洶湧，濤濤不絕的水聲，對坐在山上泡溫泉的人特別有療癒的效果。

Umpqua溫泉小檔案

Umpqua Hot Spring

NF-3401, Idleyid Park

OR 97447

步道

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