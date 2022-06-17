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周末這樣玩╱200年燕子教堂 依然美麗、傳奇

蕭愛/橙縣報導
燕子教堂二百年的教堂古蹟。（蕭愛提供）
燕子教堂二百年的教堂古蹟。（蕭愛提供）

它是古蹟、是教堂，是博物館、也是美麗的花園。它有歷史、有故事、有傳奇，而讓它聲名遠播、令人印象深刻的卻是年年春天來造訪的燕子，人們早已習慣稱它為燕子教堂。

影音來源：蕭愛提供

 Mission San Juan Capistrano在橙縣的San Juan Capistrano 。它早在1776年就由歐洲來的傳教士建立了教堂，那時的加州還屬於墨西哥的領土。也就是說加州還不是屬於美國時，它就已經存在。它是加州21個傳教團中的第七個。

燕子教堂建有展示區，需購門票進入，它有免費（free）語音導覽，可以參觀其博物館、教堂、二百年的古蹟及美麗的花園。一進入展區，花園草地上樹立了數以百計的國旗，是紀念國殤日特別設置的，四周的各種名花正展顏怒放。

遊客定期慶祝燕子節

四周房舍呈現舊西班牙建築風貌，粗土牆，參差不齊的土泥地，有的房間展覽繪畫作品，有的展示古傳教士的圖像，還有許多古蹟展示。有一個房間是放映影片，介紹這裏的傳奇故事。神聖小教堂在莊園的中間位置，小教堂不大，隨時都有人入座祈禱。出了教堂的轉角處有面牆，牆上有鐘，看來是有些年代了。

燕子教堂舊鐘庭園。（蕭愛提供）
燕子教堂舊鐘庭園。（蕭愛提供）

沙漠植物花園旁邊有展示牌，介紹燕子與教堂的故事。據說有位神父看到商家用掃帚趕燕子，搗毀它們在屋簷下的窩巢，就對燕子説：到我的教堂來吧，我們有地方讓你們住。從此燕子每年春天都會從阿根廷飛來，在教堂屋簷下築巢。每年春天很多遊客來此看燕子，參觀燕子教堂。甚至他們將3月19日訂為燕子節，舉行慶祝會，歡迎燕子回歸。商家也全力配合迎賓客，大多數餐廳、紀念品店門窗上都畫了燕子，燕子成了他們的招財寶。

罕見紅黑蜀葵很搶眼

在室外大家最喜歡與教堂的古蹟合影，只剩下半壁牆的老教堂高牆，用大塊石頭砌成，中間用小石填齊，石質高牆看起來十分雄偉，但它於1882年被一場大地震震垮了，現在的小教堂是後來重新修建，算來也是超過百年的老教堂了。

燕子教堂裏的小教堂。（蕭愛提供）
燕子教堂裏的小教堂。（蕭愛提供）

燕子教堂的花園也是令人留連忘返，各種顏色的蜀葵長的高高，除了常見的粉紅色、白色，還有紅的近黑的黑蜀葵，非常罕見。花園中間有兩個水池，種滿了荷花，出污泥而不染的荷花，在陽光下也展開笑顏，吸引遊客駐足欣賞。再仔細看原來荷花下有不少色彩繽紛的錦鯉優游其下，難怪遊客久久不走。許多植物都有很有趣的名字，像獅子的尾巴、袋鼠的爪等。

蜀葵在燕子教堂的庭園正盛開著。（蕭愛提供）
蜀葵在燕子教堂的庭園正盛開著。（蕭愛提供）
燕子教堂的蓮花池。（蕭愛提供）
燕子教堂的蓮花池。（蕭愛提供）

據統計每年都有六位數以上的訪客，其中有許多學校學生，學校帶他們來看古蹟、藝術、學習文化，在美國加州，有二百年以上的古蹟終究是不太多。

燕子教堂舊教堂外的敲鐘。（蕭愛提供）
燕子教堂舊教堂外的敲鐘。（蕭愛提供）

在燕子教堂的隔一條街，早已有一座現代化的新天主教堂，是天主教教友每周望彌撒的主要地點。遊客也可以進去參觀，體驗新舊教堂的不同感受。燕子教堂附近有火車站，可以坐火車來燕子教堂。

燕子教堂每周一不開門，周二至周日開放，時間是上午九時至下午五時。

門票成人：14元。年長：12元。學生：9元。家庭票限四人：45元。

小檔案

Mission San Juan Capistrano

26801 Ortega Hwy,

San Juan Capistrano,

CA 92675

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