加州擬砸15億元 買農民水權

加州面臨最嚴峻乾旱之際，議員提議收購農民水權，以達到節水目的。(加州農業廳)

美聯社報導，在加州 面臨最嚴峻乾旱之際，立法者正考慮收購農民水權，以達到節水目的。

過去數十年，加州政府一直在法庭上，與農民爭論他們可從加州的河流和溪流中抽取多少水。如今加州參議會提出一項新的提案：計畫花費15億元，購買農民的「高級水權」（senior water rights）。

該提案允許農民從該州的河流和溪流中獲取所需水量種植農作物。但若州政府官員擁有這些水權，他們也可將水留在河流中，造福瀕臨滅絕的鮭魚和其他物種。

過去20年大部分時間，加州一直處於乾旱中，促使人們對加州複雜的供水系統進行嚴格審查，以及如何對其修改，確保在異常乾旱期間穩定供水，其中包括一項單獨的州提案，將向農民支付減少作物種植的費用，以節約用水。

根據目前數據，加州98%地區都處於嚴重乾旱狀態，許多地方開始限制房主用水，減少戶外草坪澆水時間。農民從加州兩個最大的供水系統中，得到的水資源也減少，某些情況下甚至降至零。

從法律上來說，加州所有的水都是政府財產，但農民擁有「水權」，可將水用於農業灌溉。農民也以這些權利，將加州中央山谷變成農業重地，提供全國大部分水果、堅果與蔬菜。

然而，抽走水資源，也破壞聖荷昆/沙加緬度（San Joaquin／Sacramento）河三角洲脆弱的生態系統。該三角洲是西海岸最大河口，也是瀕臨滅絕物種的家園。多年來，環保組織和農民一直與加州和聯邦，針對可用多少水於農業的規範進行鬥爭。

如今，基於加州預算 盈餘達創紀錄的近1000億元，參議會民主黨人提議，用高達15億元購買高級水權，這意味著買下相關土地，或買下權利本身，或土地上的使用權等。

這項提案也是立法人員與州長紐森 （Gavin Newsom）間預算談判的一部分。談判預計於本月底結束。

15億元聽起來很多，但它並不會買下那麼多水。監管機構以「英畝-呎」（acre foot）衡量水資源，定義為足以覆蓋一畝土地至一呎深的水量。這相當於32萬5851加侖。

一個典型家庭，每年使用一英畝-呎水量。數據顯示，農民每年共使用多達3500萬英畝-呎水量。

加州最大農業用水區總經理伯明罕（Tom Birmingham）說，以每英畝7500元平均價格計算，15億元足以購買約20萬英畝-呎水量。他認為此計畫很有意義，且避免可能的衝突。

目前，要保留河流中的水資源唯一方法，是讓加州和聯邦監管機構改變規則。但加州自然資源局前秘書斯諾（Lester Snow）說，這些變化會引發訴訟，可能需十年或更久才能解決。

「我們需更快的採取行動，隨著氣候變化，我們沒時間」他說。

在上述提案下，農民需自願出售他們水權，但伯明罕認為這應不是問題，「每年都有許多農民，試圖將他們水權出售給水區」他說，「許多農民第二代對農業不感興趣。」

但加州參議員達勒（Brian Dahle）認為此舉荒謬。他的家人在加州務農92年，他認為農民願意出售水權唯一原因，是州政府官員正通過繁重的法規，將他們趕出農業產業。