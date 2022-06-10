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周末這樣玩╱清幽亨肖湖 露營、租船、釣魚任你玩

蕭愛╱聖地牙哥報導
清幽的亨肖湖全景。（蕭愛提供）
清幽的亨肖湖全景。（蕭愛提供）

它沒有很大的名氣，像默默無聞的鄉村小姑娘，未施脂粉，靜靜臥在群山腳下，湖水清澈，倒印著藍天，及湖邊矮小樹，它是清幽的亨肖湖（Lake Henshaw）。

影音來源：蕭愛提供_

亨肖湖在聖地牙哥境內，76號公路與79公路交會處，距離洛杉磯市約一百哩，開車約二小時。走15號高速公路往南轉76號公路往東行，沿路有數家印地安人區的賭場。再穿過克利夫蘭國家森林，在到79號公路之前，清幽的亨肖湖就在左邊。它是聖地牙哥的灌溉水源地之一，群山腳下的小湖。由於近年的乾旱，原來面積還挺大的湖泊，目前只剩下三分之一。

露營、木屋 各項設備完善

亨肖湖附近Lake Henshaw Resort有露營區、房車區、小木屋及餐廳，提供遊客休閒娛樂。遊客可以在此租船、釣魚，商店有提供釣魚一切設備。露營區設備完善，有洗手間及洗浴中心、洗衣房等。可以上網預定。

在S6公路旁的八角觀景台。（蕭愛提供）
在S6公路旁的八角觀景台。（蕭愛提供）

沿湖邊的E.Grade Road走S7鄉道上山，從山上可以看到湖的全景。在山上最好最開濶的地方，早有建好的觀景台Henshaw Scenic Vista Observation Site。

觀景台突出在山坡地上，有幾個停車位，可以停好車，安心的賞景。它在最好的觀景點上，對面的群山、山下的湖泊及草原盡在腳下。觀景平台上還有看板，載有當地鳥類的圖，告訴遊客此處可以看到的各式各樣的鳥。觀景平台下的基座，在看台陰影下，可以坐在上面賞景。旁邊的大石頭被不知名人士塗鴉成彩色石頭，在一片綠油油山坡上特別醒目。

亨肖湖山上看台旁的塗鴉彩石。（蕭愛提供）
亨肖湖山上看台旁的塗鴉彩石。（蕭愛提供）

捐款、造林 每人留名公園

沿S7公路往上行，就是克利夫蘭國家森林區，公路兩旁有森林有草原。Love Valley Meadow愛谷草原，Black Mountain 黑山都有很好的登山小徑。

在公路頂端、視野開闊地方另有一個Kica Mik 觀景台。下面的群山交疊，觀景平台上的看板有詳細標註各山脈的名稱，此外此地也是夜晚看天文的最好地點，下面鮮少有房舍，沒有太多光害。

森林是屬於每一個人的，在這方面美國森林作的非常好。在1941年舊金山女運動員協會開始一項支持克利夫蘭國家森林重新造林工作計劃。那時每棵樹苗一美分，680棵樹苗可以種一畝地，因此以68元為單位，號召捐68元可以種十畝地，一大群人踴躍捐款，才有今天茂密的林地。每一個人的名字都刻在觀景台公園內。

捐贈克利夫蘭國家森林樹苗的捐款人名單。（蕭愛提供）
捐贈克利夫蘭國家森林樹苗的捐款人名單。（蕭愛提供）

編號S6、 S7公路都是盤山公路，沿山上下盤旋，公路狀況很好，兩旁景色優美，是摩托車騎士喜歡的公路，開車上山的車輛不多，倒是有不少成群結隊的摩托車車隊。

下山回到原來的76號公路，這條路兩旁有很多果園，路旁不少水果攤因應而生，銷售當地的當季水果，下車順道購買新鮮蔬果，仔細觀察其價格，應該是非常合理公道。

亨消湖小檔案：

26439 CA-76, Santa Ysabel, CA 92070

聖地牙哥 釣魚 舊金山

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