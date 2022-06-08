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加州初選 聖谷投票所冷清

記者丁曙／阿罕布拉報導
阿罕布拉市投票中心選民無幾氣氛冷清。（記者丁曙／攝影）
阿罕布拉市投票中心選民無幾氣氛冷清。（記者丁曙／攝影）

2022年加州初選，洛杉磯縣選務局（RR/CC）在聖蓋博谷亞裔社區設置了多個投票中心，自5月28日開放以來，每日迎來選民現場投票或交還郵寄選票。在6月7日選舉日（Election Day）當天氣氛冷清，可容納數十人同時投票的場所只有幾人在投票，據縣府預測此次投票率約13%左右。

影音來源：記者丁曙

洛縣選務局截至4月最新統計，洛縣登記選民568萬7501人，其中亞裔15.4%，包括4萬7868人申請中文版選票。此外，洛杉磯地區最大兩個族裔分別是拉丁裔（48.6%）和白人（26.1%），如果亞裔踴躍投票，可扮演關鍵少數角色。

從5月5日開始，郵寄選票（Mail Ballot）已送交給所有的登記選民。從5月28日開始，選民可以選擇去任何投票中心（Vote Centers）親自投票。投票中心的開放時間為每天上午10點至晚上7點，以及選舉日當天上午7點至晚上8 點。選民也可以將郵寄選票親自送交投票中心。

洛縣選務局局長羅根（Dean C. Logan）指出，6月7日初選是一場至關重要的選舉，選舉產生下一屆加州聯邦參眾議員和加州議會參眾議員、加州州長和檢察長、地方城市議員、學區教委和高院法官等。

他指出，本次選舉包括155個公職，有597位參選人的姓名出現在選票上，以及有12項提案交付公投。洛縣選務局設立了639個投票中心，劃出選舉管理區（Election Precincts）3293個，動員了1萬2000名選務員，撥出專項經費8224萬1458元。

洛縣選務局要求，在疫情期間，選民必須遵守COVID-19防疫規定，包括進入投票中心要戴口罩，進出投票中心使用現場洗手液；在排隊等候、簽到和投票整個過程中，保持社交距離。無法進入投票中心的選民將在路邊投票。

聖蓋博谷地區各投票中心準備充分。（記者丁曙／攝影）
聖蓋博谷地區各投票中心準備充分。（記者丁曙／攝影）

本次選舉受到人口普查和公民重新劃分委員會的影響。在2020全國人口普查之後，加州公民重新劃分委員會調整了全州選區的邊界，一些選民可能在新的國會、州眾議會、州參議會和州稅務委員會等選區，看到參加競選的公職和參選人。

選務人員（左）中心門前擺攤引導選民。（記者丁曙／攝影）
選務人員（左）中心門前擺攤引導選民。（記者丁曙／攝影）

阿罕布拉市民張太太說，以往阿罕布拉市屬於國會眾議員第27選區，最近十多年代表該選區的眾議員是趙美心。這一次選區重劃，阿罕布拉市改為隸屬於國會28選區，但候選人沒有變，趙美心還是代表這一區參選。所以，她還是可以投票給趙美心。加州眾議員49選區沒有變，她也可以投票給方樹強競選連任。

洛縣投票中心已全部採用觸摸式屏幕投票機，取代傳統的塗墨式打孔機。登記台前十來位選務員為選民查驗證件及發給選票。選民拿到選票後就上機器投票，遇有疑問一舉手，工作人員就來指導，幫助完成投票作業。

少數選民走向投票中心履行公民義務。（記者丁曙／攝影）
少數選民走向投票中心履行公民義務。（記者丁曙／攝影）

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