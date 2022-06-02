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周末這樣玩╱美西大峽谷觀日出 最佳地點在這裡

蕭愛／洛杉磯報導
Mather Point上是最佳賞日出的景點。（蕭愛提供）
Mather Point上是最佳賞日出的景點。（蕭愛提供）

美西大峽谷（Grand Canyon）是世界著名的風景區，來自全球各地的旅客都想要觀光旅遊的著名景區，它是地球上最大的峽谷，像長城一樣，也是從太空唯一可見的地球地貌，從大峽谷看日出日落更是格外的壯觀，令人難忘。

影音來源：蕭愛提供

大峽谷位於亞歷桑那州，其範圍非常廣，有南峽谷、西峽谷、北峽谷。此次大峽谷自由行特別安排看日出，體驗不同角度來看大峽谷。選擇住宿的地方在距離南峽谷僅30分鐘的民宿。前一日看好氣象，知道日出時間是6點多，於日出前一個小時就出發。此時大峽谷南大門進出口尚無人上班，我們的車長驅直入，沒有人檢查我們的國家公園長者通行證（Senior Pass）。

南峽谷陽光終於遍布，峽谷壯麗一一呈現。（蕭愛提供）
南峽谷陽光終於遍布，峽谷壯麗一一呈現。（蕭愛提供）

依照導航，摸黑進入公園，找到遊客中心附近的停車場，此時停車場已經有一些早起的鳥兒，像我們一樣來此欣賞日出。

一出車門，才發現外面溫度遠低於想像，於是把所有衣服都穿上，外加戴帽子、戴口罩，圍圍巾，還取出久未使用的手套，把手套食指剪一個大洞，讓食指能出來操控手機，拍攝影片。

南峽谷看日出最佳地點是Mather Point，距離停車場走路僅十幾分鐘。跟隨人潮很快走到懸崖絕壁的馬瑟點，上面已有不少人。華氏23度的氣溫絲毫沒有減低大家對欣賞日出的熱情，此時的東方天空已有一層金黃光。

大家安安靜靜的找好地點，準備以最好的角度，捕捉日出美景。終於太陽從對面山頭一角落冒出來，周圍紅色彩光逐漸增大，那偉大的太陽在天邊山頭好像很小，可是光芒萬丈，逐漸逐漸染紅了天之邊。大峽谷深邃谷底，層峰連綿，也在太陽光下逐漸一一浮現，大峽谷的日出也因為這些不同凡響的景色而顯得特別壯觀。

情侶依偎在大峽谷日出煦光下，感覺非常甜蜜。（蕭愛提供）
情侶依偎在大峽谷日出煦光下，感覺非常甜蜜。（蕭愛提供）

我們站的位置前面有形態各異的松樹，有不同松樹作前景，大峽谷的日出變的多姿多采。看台上年輕的情侶相擁立在日出霞光下，十分的溫馨感人。

廣濶雄偉的大峽谷全年都開放，每日都有來自全球的人來此看日出。大峽谷淸晨氣溫遠比平地低很多，要起早真是不容易。為了禦寒甚至有人披了大毯子在身上，還有人好像把棉被披在身上了。總之要在大峽谷看日出，首先一定要考慮到晨早氣溫極低，穿著必須保暖，否則受凍感冒就大大掃了遊興。

大峽谷日出有松樹為前景，更是多彩多姿。（蕭愛提供）
大峽谷日出有松樹為前景，更是多彩多姿。（蕭愛提供）

美國大峽谷國家公園被譽為全球七大奇景之一，是科羅拉多河經數百萬年沖蝕而成，地貌雄偉壯麗，1979年被聯合國教科文組織列入世界自然遺產。是美國最富盛名的風景區，曾多次被票選為一生一定要去的景點。初來美國時第一個來拜訪的名勝就是大峽谷。那時可以自己開車沿著山谷上景點一個一個遊玩。現在有嚴格限制停車區域，需要停在規定的停車場後，再搭乘免費接駁巴士前往各景點。這個免費巴士全年無休，每15分鐘到30分鐘就有一班，在公園遊客中心有地圖可以參考。

大峽谷國家公園

（Grand Canyon National Park）

Arizona

Open 24 hour

Phone :928-6387888

南峽谷的風景。
南峽谷的風景。

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