外州回收瓶詐千萬退款 6人涉案

將外州收集到的回收瓶罐，送到加州謀取回收退款，是違法行為。(Unsplash網頁)

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）宣布，六人涉嫌在洛杉磯地區實施回收詐欺 遭逮捕。他們涉嫌在「加州贖回計畫」（California Redemption Value，CRV）中騙取1000萬元，裝載不合格的飲料瓶罐，從亞利桑納州 帶到南加州回收中心。

NBC電視台報導，根據加州檢察長，從2021年9月21日至2022年3月40日，加州司法廳一項調查顯示，被告計畫將鋁罐和塑膠瓶，從亞利桑納州運送至加州，並加以送入回收中心以兌換退款。

加州贖回計畫是加州飲料容器回收計畫。由監管機構「加州回收」（CalRecycle）管理，對符合條件的飲料容器提供五美分或十美分的退款回報，激勵私營中心的回收。

消費者每次在加州購買符合CRV條件瓶子或罐頭，會得到補貼，只有來自加州的瓶罐，才有資格根據該計畫進行兌換。

由於亞利桑那州並沒有替瓶罐提供回收兌換金額的回收計畫。邦塔說，非法從外州運送這些回收品到加州，會耗損加州CRV基金，佔用加州消費者回收飲料容器可補貼的經費。

邦塔在一分聲明中說，「當這些人繞過加州回收法時，加州消費者會在其中受到傷害。」

「這個加州贖回計畫是我們努力鼓勵回收、減少浪費，應對氣候變化的重要努力。我的辦公室將繼續捍衛加州計畫和資源，追究詐欺我們加州不良行為者責任。」

加州回收主管華格納（Rachel Machi Wagoner）說，「加州回收與我們和司法廳合作夥伴合作，以根除詐騙行為，維護幫助加州回收4540億的塑膠瓶與罐頭等，減少加州垃圾污染。」

「這些飲料退款是屬於加州人，加州將繼續保護這些資金。」