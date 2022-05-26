我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約疑似猴痘病例 市衛生局已推斷確診　

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

周末這樣玩/詩情畫意的南加威尼斯運河 泛舟看美景

蕭愛/洛杉磯報導
詩情畫意的威尼斯運河。（蕭愛提供）
詩情畫意的威尼斯運河。（蕭愛提供）

南加威尼斯海灘不遠處，有四條運河組成了詩情畫意的運河區，家家植有鮮花奇樹、運河清澈見底，鮮艷小舟停靠小碼頭，白色拱橋連結兩岸，處處都是美景，為南加提供不一樣風情的觀光點。

影音來源：蕭愛提供

威尼斯運河（Venice Canal）在南加威尼斯這個濱海城市，離洛杉磯國際機場不到五哩，距離洛杉磯市區20哩左右，是南加不可多得的小水鄉。

説起南加的威尼斯運河，早在1905年就有煙草百萬富豪Abbot Kinney引水進入，他想以歐洲威尼斯為範本，建成加州的威尼斯，標榜這將是美國最獨特的景點。那時有縱橫交錯近十條運河。1920年以後，隨著汽車逐漸普及，許多條運河被填成馬路。接下來許多年一直糾結在如何整頓運河，議會不停的討論，資金如何籌措，一直到1993年終於完成現在規模的小水鄉。

威尼斯運河區河邊設有書籍交換櫃。（蕭愛提供）
威尼斯運河區河邊設有書籍交換櫃。（蕭愛提供）

四條運河橫向排列，二條運河縱向排列，長方形圍成運河區。每條河上都有二、三座拱橋，河與河中間有漂亮的房子，房子前面都是窄窄的行人道，遊客可以走在行人道上，欣賞房舍、欣賞運河美景。

這些房子在1982年就被列入有國家歷史的史蹟，每一家房子都各有特色，有的像城堡、有的像歐洲農莊，也有些人已經重新改造，建成比較時尚的模樣。大部分人家都有自己的小碼頭，停靠自己家的小舟。小舟顏色鮮豔，為清澈小河增色不少。有的小碼頭還有舒適的座椅小桌，夜幕低垂時可以在河上納涼休閒。

威尼斯運河區這家院子門設計別致。（蕭愛提供）
威尼斯運河區這家院子門設計別致。（蕭愛提供）

每座小河上都有拱橋，有的是水泥橋，有的是木頭橋，年輕人喜歡站在橋上，欣賞橋下美景，看相愛的人走在詩情畫意的美景中，此地真是非常羅曼蒂克。

最值得誇讚的是家家庭園都佈置的非常美麗，種植的花木爭奇鬥豔，有的紅、有的黃，有的粉紅夾雜。有一家在牆上種植了各種沙漠植物，成為非常有特色的沙漠植物牆。有一家掛著中國特色的紅色燈籠，也有人家掛荷蘭拖鞋在牆上，也許在暗示他們來自何方。

威尼斯運河區這家庭園建了沙漠植物牆。（蕭愛提供）
威尼斯運河區這家庭園建了沙漠植物牆。（蕭愛提供）

有幾戶住家非常仁慈，在自家園內擺設了專給動物吃的盤子，隨時隨地供食，任由小動物穿梭其間。有小鴨鴨竟然在園內繁殖後代，小鴛鴦鳥也跑進園子內安營紮寨，小松鼠更是在這大快朵頤。

威尼斯運河白色拱橋倒影美麗。（蕭愛提供）
威尼斯運河白色拱橋倒影美麗。（蕭愛提供）

轉眼之間這塊水鄉美景即將30年，很多人以為它是私人住宅區，不能擅入，其實每一個入口處，市政府都立了牌子，歡迎遊客光臨，但是河邊小徑僅供散步，不可以騎腳踏車、不可以溜冰、滑板，可以蹓狗，但狗需要用狗繩拉住。不可以餵食鴨子，更不可以在此放生動物。

所以它是不收門票的風景區，走在花木扶疏的運河上，真的是賞心悅目，每一條運河約是四分之一哩，每一段路都走過也不過三、四哩。很適宜老少來此散步欣賞美景。不過此地並没有大停車場，只有在運河區周圍街道路邊停車。留意路旁的各種警告標誌，看淸楚是否能停車。一般假日非常不容易找到停車位。

威尼斯運河上小舟常見白鷺鷥鳥。（蕭愛提供）
威尼斯運河上小舟常見白鷺鷥鳥。（蕭愛提供）

南加威尼斯運河風景區

小檔案

Venice Canal

Dell Ave

Venice, Ca, 90291

威尼斯運河上幾乎家家都有小舟。（蕭愛提供）
威尼斯運河上幾乎家家都有小舟。（蕭愛提供）

南加 洛杉磯國際機場 加州

上一則

洛縣1民宅深夜遇入室搶劫 1老嫗受驚 苦主疑似亞裔

下一則

南加710長堤路段連環大車禍 1男喪生

延伸閱讀

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案
鑿井濫抽地下水 加州立法嚴管

鑿井濫抽地下水 加州立法嚴管
相隔百年 京杭大運河首次全線通水

相隔百年 京杭大運河首次全線通水
威尼斯雙年展首例 最高榮譽金獅獎頒2黑人女性

威尼斯雙年展首例 最高榮譽金獅獎頒2黑人女性
長榮長程輪脫淺花了1個多月 曝美國遠不及歐洲

長榮長程輪脫淺花了1個多月 曝美國遠不及歐洲
台南運河水母飄飄 生態景象難得一見

台南運河水母飄飄 生態景象難得一見

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
警方現場調查。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

2022-05-20 02:19
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

2022-05-22 02:20
南加橙縣台灣人基督長老教會開槍殺人的被告周文偉。（橙縣警局）

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

2022-05-19 19:17
印有「SSSS」標記的登機牌示意圖。（維基百科）

機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

2022-05-22 02:19
案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

核桃市入室搶劫命案 屋主為華裔

2022-05-23 02:20

超人氣

更多 >
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她

德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她
連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了
美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢