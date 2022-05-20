周末這樣玩／美麗後花園 聖塔莫尼卡山脈休閒區處處亮點

馬里布海邊直通海灘的小屋。（蕭愛提供）

很多人不知道在洛杉磯 北邊的聖塔莫尼卡山脈及其海邊是國家休閒區（Santa Monica Mountain Recreation Area)。它是1978年，經有識之士不斷遊說國會，終於國會批准它為國家休閒區域。聖塔莫尼卡山脈從動物到植物，甚至礦物都受到國家的保護，它是全民都可以來休閒娛樂的場所。為洛杉磯大都會 留下一個美麗的後花園。

臨近大平洋的聖塔莫尼卡山脈，是地中海氣候，氣候溫和，全球僅有五個地區是這樣的天氣，其特點是冬季溫暖濕潤，夏季乾燥少雨。氣候影響植物，因此聖塔莫尼卡山脈的動植物自有其自然生態系統，有必要好好的保護。

聖塔莫尼卡山脈國家休閒區佔地有15萬英畝，非常之大，從比佛利山 莊上方的富蘭克峽谷，到Ventura縣的Mugu峽谷，是全美國第二大的國家休閒區。它跟其他國家休閒區不一樣，它的區域包括了九個州立公園，大部分都相當有名氣；還有很多私人住宅，大家致力合作共同保護這些山區及海灘，讓在LA大都會的每個人都可以就近到風景區休閒。

莊園有來頭 成為結婚勝地

吉列特國王牧場莊園是刮鬍刀大王所興建的。（蕭愛提供）

聖塔莫尼卡山脈國家休閒區的遊客中心在King Gillette Ranch，走101高速公路，從Mulholland Dr.下來後往南行，地址是26800 Mulholland Hwy。

遊客中心往內行，就是吉列特國王牧場的豪宅，西班牙殖民復興風格莊園，建築物大都是白色，佔地約588英畝，比許多公園都大，是專作刮鬍刀的吉列特先生所捐出來。

連綿起伏的草地，高大有型的樹木，還有小橋、水塘，使這個莊園看起來十分高雅大氣，成為年輕人喜歡的結婚場所。

吉列特莊園裏的大樟樹。（蕭愛提供）

今年3月公民宣誓入籍，西區入籍典禮選擇在此舉行，有40人在此入籍美國公民。因為疫情，在室外較為安全，且此地莊園優雅又安靜。首度在此舉行就獲得大家的讚揚，都認為是一個完美的選擇，使他們的重大日子更加有意義。

馬里布海灘 吸引明星居住

離開遊客中心，可以沿著Malibu Canyon Road往南駛，這條路在兩山中的峽谷行走，猶如走台灣東部的橫貫公路。兩旁一有空地可以停車之處，就有小販賣冰飲。還有一名小販，竟然是賣松柏盆栽。

一號公路旁的小別墅。（蕭愛提供）

穿過一個短暫隧道，豁然開朗來到馬里布（Malibu）海灘區，馬里布海灘是好萊塢明星喜歡居住的地方，沿著海岸線慢慢行駛，欣賞這些小而有特色的明星房子，也是賞心樂事。其海灘公園Malibu Lagoon State Beach 可以走到海灘，觀看成群的海鳥。

馬里布海灘公園有成群的海鳥。（蕭愛提供）

這個公園的停車場旁有很好的野餐桌，在樹蔭下面，又可以望見大海，可惜被無家可歸的人佔領，沒有人敢使用。

原生態環境 適合健行露營

聖塔莫尼卡海灘有名的遊樂世界也是屬於國家休閒區的一部分。聖塔莫尼卡山脈還有很多山區及海邊，都是洛杉磯民眾可以來探索遊覽的地方，今天的洛杉磯市區，大部分地區已經不是原生狀態，幸好有人發起將聖塔莫尼卡山區到海灘成立國家休閒區，為大家保留一些原生態環境，休閒時隨時可以來此健行、露營。

聖塔莫尼卡山脈國家休閒區遊客中心：26800 Mulholland Hwy, Calabasas, CA 91302