周末這樣玩／美麗後花園 聖塔莫尼卡山脈休閒區處處亮點
很多人不知道在洛杉磯北邊的聖塔莫尼卡山脈及其海邊是國家休閒區（Santa Monica Mountain Recreation Area)。它是1978年，經有識之士不斷遊說國會，終於國會批准它為國家休閒區域。聖塔莫尼卡山脈從動物到植物，甚至礦物都受到國家的保護，它是全民都可以來休閒娛樂的場所。為洛杉磯大都會留下一個美麗的後花園。
臨近大平洋的聖塔莫尼卡山脈，是地中海氣候，氣候溫和，全球僅有五個地區是這樣的天氣，其特點是冬季溫暖濕潤，夏季乾燥少雨。氣候影響植物，因此聖塔莫尼卡山脈的動植物自有其自然生態系統，有必要好好的保護。
聖塔莫尼卡山脈國家休閒區佔地有15萬英畝，非常之大，從比佛利山莊上方的富蘭克峽谷，到Ventura縣的Mugu峽谷，是全美國第二大的國家休閒區。它跟其他國家休閒區不一樣，它的區域包括了九個州立公園，大部分都相當有名氣；還有很多私人住宅，大家致力合作共同保護這些山區及海灘，讓在LA大都會的每個人都可以就近到風景區休閒。
莊園有來頭 成為結婚勝地
聖塔莫尼卡山脈國家休閒區的遊客中心在King Gillette Ranch，走101高速公路，從Mulholland Dr.下來後往南行，地址是26800 Mulholland Hwy。
遊客中心往內行，就是吉列特國王牧場的豪宅，西班牙殖民復興風格莊園，建築物大都是白色，佔地約588英畝，比許多公園都大，是專作刮鬍刀的吉列特先生所捐出來。
連綿起伏的草地，高大有型的樹木，還有小橋、水塘，使這個莊園看起來十分高雅大氣，成為年輕人喜歡的結婚場所。
今年3月公民宣誓入籍，西區入籍典禮選擇在此舉行，有40人在此入籍美國公民。因為疫情，在室外較為安全，且此地莊園優雅又安靜。首度在此舉行就獲得大家的讚揚，都認為是一個完美的選擇，使他們的重大日子更加有意義。
馬里布海灘 吸引明星居住
離開遊客中心，可以沿著Malibu Canyon Road往南駛，這條路在兩山中的峽谷行走，猶如走台灣東部的橫貫公路。兩旁一有空地可以停車之處，就有小販賣冰飲。還有一名小販，竟然是賣松柏盆栽。
穿過一個短暫隧道，豁然開朗來到馬里布（Malibu）海灘區，馬里布海灘是好萊塢明星喜歡居住的地方，沿著海岸線慢慢行駛，欣賞這些小而有特色的明星房子，也是賞心樂事。其海灘公園Malibu Lagoon State Beach 可以走到海灘，觀看成群的海鳥。
這個公園的停車場旁有很好的野餐桌，在樹蔭下面，又可以望見大海，可惜被無家可歸的人佔領，沒有人敢使用。
原生態環境 適合健行露營
聖塔莫尼卡海灘有名的遊樂世界也是屬於國家休閒區的一部分。聖塔莫尼卡山脈還有很多山區及海邊，都是洛杉磯民眾可以來探索遊覽的地方，今天的洛杉磯市區，大部分地區已經不是原生狀態，幸好有人發起將聖塔莫尼卡山區到海灘成立國家休閒區，為大家保留一些原生態環境，休閒時隨時可以來此健行、露營。
聖塔莫尼卡山脈國家休閒區遊客中心：26800 Mulholland Hwy, Calabasas, CA 91302
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