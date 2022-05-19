槍擊案教會附近台僑：藍綠惡鬥家醜外揚

拉古納伍茲村為不少台僑退休的天堂，近日發生槍擊命案的基督長老教會成員即為住在這裡的台僑。（本報記者╱攝影）

在台灣基督長老教會在拉古納伍茲（Laguna Woods）日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）聚會所發生槍擊 血案後，附近退休 社區、拉古納伍茲村（Laguna Woods Village）的台僑，也成為部分主流媒體爭相採訪對象。有受訪的台僑指出，大家都對在教堂發生可怕槍枝暴力事件感到震驚和悲傷。大家都是退休老人，想要的只是一個和平而安全的居住地。

不過這位台僑也說，在社區兩百多個社團當中，由台海兩地人士組成的社團不少，目的也各不相同，但大家都能和睦相處，基本上都不談政治，大家也都知道，其中的台灣同鄉會是一個很特別的社團，他們的會員只限於台灣人，只講台灣話，不承認自己是中國人。但在自由民主的美國，大家也都彼此尊重，互不干擾。其他華人 社團的華人，分別來自世界各地，也有很多是來自台灣，為共同興趣組織社團，大家相聚同樂，開開心心的享受退休生活。

拉古納伍茲村為不少台僑退休的天堂，近日發生槍擊命案的基督長老教會成員即為住在這裡的台僑。（本報記者╱攝影）

據悉，出事的日內瓦長老會教堂，即位於拉古納伍茲村七號門社區附近。

這位台僑指出，槍擊血案發生之後， 主流媒體將該案定位為「出於政治動機的仇恨事件」，並提到兇嫌周文偉「對中國和台灣之間的政治緊張局勢不滿」。這些緊張局勢是由於台灣的執政者一再向台獨靠攏，並一再觸碰底線，而使美，中 台之間的關係緊張。另一個令關係緊張的原因，是島內的藍綠兩黨惡鬥的結果，在野的國民黨主張台灣應和中國和平統一，但並沒有定出時間表。執政的民進黨卻主張台灣應該獨立，永久和中國分開。惡鬥的結果必然產生仇恨，因此這次事件，其導火線應該是藍綠惡鬥的結果，這是一件台灣的家醜外揚，很令人痛心。

這位台僑提及，村裡的華人大多數都認同中華文化，即使在台灣出生長大並受教育的華人，也多半認為自己是台胞，但也是中國人，和中華文化是不能切割的。他們並認為只要住在美國就應該融入美國主流社會，其中擁有600多名會員的華人聯誼會，就經常舉辦華洋同樂，慶祝中國節日的活動，把敦親睦鄰工作做好。所以這次事件發生之後，許多村裡的其他族裔的社團都紛紛寫信來華人聯誼會表示關心及慰問，他們認為無論是基於什麼目的的仇恨，都會引起村民公憤，都不允許在村裡出現。「我們這批退休的老人，要盡一切努力來維護我們安全的生活環境」。

另一位不便透露姓名的受訪者指出，發生這樣的槍擊案，令人痛心，但也真心希望台灣當局停止藍綠惡鬥、製造仇恨。這位受訪者並向主流媒體指出，大家對政治不感興趣，至於台灣和大陸的情況，當然不希望中國用武力統一台灣，烏克蘭不就是一個鮮活的例子？大家想要的是「現狀」，讓下一代或下下一代來解決這個問題吧。