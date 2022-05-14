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奢華蛋糕餐車 快閃南海岸廣場

記者張宏／柯斯塔梅沙報導
Lady M的代表Alvarez Symonette（左二）和大家合影。（記者張宏／攝影）
Lady M的代表Alvarez Symonette（左二）和大家合影。（記者張宏／攝影）

在最貴的水晶盤上吃最奢華的千層蛋糕！世界上第一輛奢華的蛋糕餐車2019年亮相紐約後，經過兩年多疫情的等待，終於在12日來到南加的南海岸廣場（South Coast Plaza)，開始為期三天的快閃 。

（影音來源：記者張宏）

巴卡拉（Baccarat）精緻枝形吊燈。（記者張宏／攝影）
巴卡拉（Baccarat）精緻枝形吊燈。（記者張宏／攝影）

奢華的千層蛋糕、巴卡拉（Baccarat）精緻枝形吊燈、閃閃發光的水晶盤，宛如愛麗絲夢遊仙境一樣的場景就在現實裡誕生了出來。

Lady M推出了巴卡拉红丝绒蛋糕。（記者張宏／攝影）
Lady M推出了巴卡拉红丝绒蛋糕。（記者張宏／攝影）

這輛28英尺的多功能蛋糕餐廳是世界上第一輛奢華的蛋糕餐車，餐車的外觀由立體藝術家Kurt Wenner設計，且利用互動錯覺創造出一簇簇紫藤和近乎聖經般的就餐場景，讓普通餐車瞬間變得華麗閃亮。

在最貴的水晶盤上吃最奢華的千層蛋糕！（記者張宏／攝影）
在最貴的水晶盤上吃最奢華的千層蛋糕！（記者張宏／攝影）

為了慶祝合作，Lady M推出了巴卡拉紅絲絨蛋糕，將其放在閃閃發亮的巴卡拉水晶盤上，在太陽照耀下閃閃發光，展現奢華。

奢華的千層蛋糕、巴卡拉（Baccarat）精緻枝形吊燈、閃閃發光的水晶盤，宛如愛...
奢華的千層蛋糕、巴卡拉（Baccarat）精緻枝形吊燈、閃閃發光的水晶盤，宛如愛麗絲夢遊仙境一樣的場景在現實裡誕生。（記者張宏／攝影）
慕名而來的民眾在餐車前排隊拍照。（記者張宏／攝影）
慕名而來的民眾在餐車前排隊拍照。（記者張宏／攝影）

巴卡拉誕生於路易15時期，其生產的水晶堪稱天下第一貴的水晶。談及這次合作，Lady M的代表Alvarez Symonette表示，和法國水晶品牌Baccarat合作契機始於18年前，當時Lady M的CEO Ken Romaniszyn為提升顧客吃蛋糕的體驗，在蛋糕店里安裝巴卡拉枝形吊燈，沒想到這兩個同樣來自法國的品牌多年後開始了合作。

慕名而來的民眾在餐車前排隊拍照。（記者張宏／攝影）
慕名而來的民眾在餐車前排隊拍照。（記者張宏／攝影）

在蛋糕餐車上，民眾還可品嚐Lady M經典的抹茶千層蛋糕和新推出的草莓千層蛋糕，而餐具包括蛋糕水晶盤和水晶杯都是巴卡拉提供。

LadyM和巴卡拉的合作堪稱視覺享受。（記者張宏／攝影）
LadyM和巴卡拉的合作堪稱視覺享受。（記者張宏／攝影）
慕名而來的民眾在餐車前排隊，來自富樂頓（Fullerton）的華人丁小姐表示，自2019年紐約推出這個餐車時，她就一直在等待它來洛杉磯，沒想到等了三年。

疫情 南加 洛杉磯

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