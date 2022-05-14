奢華蛋糕餐車 快閃南海岸廣場
在最貴的水晶盤上吃最奢華的千層蛋糕！世界上第一輛奢華的蛋糕餐車2019年亮相紐約後，經過兩年多疫情的等待，終於在12日來到南加的南海岸廣場（South Coast Plaza)，開始為期三天的快閃 。
（影音來源：記者張宏）
奢華的千層蛋糕、巴卡拉（Baccarat）精緻枝形吊燈、閃閃發光的水晶盤，宛如愛麗絲夢遊仙境一樣的場景就在現實裡誕生了出來。
這輛28英尺的多功能蛋糕餐廳是世界上第一輛奢華的蛋糕餐車，餐車的外觀由立體藝術家Kurt Wenner設計，且利用互動錯覺創造出一簇簇紫藤和近乎聖經般的就餐場景，讓普通餐車瞬間變得華麗閃亮。
為了慶祝合作，Lady M推出了巴卡拉紅絲絨蛋糕，將其放在閃閃發亮的巴卡拉水晶盤上，在太陽照耀下閃閃發光，展現奢華。
巴卡拉誕生於路易15時期，其生產的水晶堪稱天下第一貴的水晶。談及這次合作，Lady M的代表Alvarez Symonette表示，和法國水晶品牌Baccarat合作契機始於18年前，當時Lady M的CEO Ken Romaniszyn為提升顧客吃蛋糕的體驗，在蛋糕店里安裝巴卡拉枝形吊燈，沒想到這兩個同樣來自法國的品牌多年後開始了合作。
在蛋糕餐車上，民眾還可品嚐Lady M經典的抹茶千層蛋糕和新推出的草莓千層蛋糕，而餐具包括蛋糕水晶盤和水晶杯都是巴卡拉提供。 慕名而來的民眾在餐車前排隊，來自富樂頓（Fullerton）的華人丁小姐表示，自2019年紐約推出這個餐車時，她就一直在等待它來洛杉磯，沒想到等了三年。
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