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周末這樣玩╱穿越億年沙漠地底 羚羊峽谷幻化絢爛

蕭愛／亞利桑那報導
下羚羊峽谷內像玫瑰花一樣。（蕭愛提供）
下羚羊峽谷內像玫瑰花一樣。（蕭愛提供）

在一片沙漠地底下的羚羊峽谷(Lower Antelope Canyon)，炫爛彩色的地底奇觀，早已名揚國際，慕名而來的觀光客，使這個沙漠小鎮逐漸繁榮。羚羊峽谷(Antelope Canyon)在亞利桑納州的佩奇（Page）小鎮附近的沙漠。有上羚羊峽谷和下羚羊峽谷，都是由印地安人旅遊公司經營。

影音來源：蕭愛提供

此行是三個月前就選定好日子，上網訂購一個人付費89元，下載一張網票，到時間至指定的地點報到。

下羚羊峽谷旅行社的出發點。（蕭愛提供）
下羚羊峽谷旅行社的出發點。（蕭愛提供）

下羚羊谷旅遊公司在一片沙漠中，放眼望去幾乎是唯一的房舍。不遠千里而來的旅客絡繹不絕。先報到，按照規定需要一直戴著口罩，每一組有遊客十人，跟著一位導遊，按照指定時間報到。導遊先告知景區規定，並教大家如何調整手機、照相取景。

跟著導遊走在沙漠中，導遊説在夏天沙漠的沙非常燙，有的遊客穿拖鞋常會燙傷腳。事實上，下羚羊谷的路很不好走，有沙漠也有粗石路，一定要穿好走耐磨的鞋。

沙漠中 走下4層陡直樓梯

下羚羊峽谷隱藏在這一片沙岩的地底下。（蕭愛提供）
下羚羊峽谷隱藏在這一片沙岩的地底下。（蕭愛提供）

走了約七、八分鐘，走到一個大篷子，篷子下有樓梯，原來下羚羊谷是深深的藏在地底下，要走下四層狹窄陡直的鐵質樓梯。需要格外小心，如果身材過胖或是有懼高症，可能無法穿越。導遊要大家收起手中一切東西，尤其是不可以拿手機，要握緊扶梯，慢慢一步步往下行。

地底下 河水雕塑無窮景觀

地底下真是奇幻世界，旋轉多變的螺旋形狀，色彩由金黃到淺紅的山壁，變化無窮，大家跟隨著導遊，聽他解説，這是經過上億年歲月，河水不斷沖刷逐漸形成，所以印地安人稱這塊地方是「被水通過的岩石」。它們是經過久遠的時間和水的雕塑，山洞裏有一字型、V字型、A字型。導遊邊解說，邊教大家如何取景。其實地底奇觀，不需要任何專業技術，任意取景都是獨一無二的美景。

由於角度原因，還可拍到神似某物的作品。有一張照片即是導遊指導取景，拍成像「穹蒼下的群山」。下羚羊谷在地底有1400多呎長，有很多小室，有的可以看到天空，金黃粉紅岩壁搭配藍天，加上迎光逆光，成了多樣的奇異美景。視頻裏的照片全是手機所拍，沒有任何專業設備。

從彩色石縫看天空，天空特別藍。（蕭愛提供）
從彩色石縫看天空，天空特別藍。（蕭愛提供）
前一天刮大風，下羚羊峽谷裏吹進不少沙漠植物Desert Mistletoe。（蕭...
前一天刮大風，下羚羊峽谷裏吹進不少沙漠植物Desert Mistletoe。（蕭愛提供）
下羚羊峽谷這圖像狗頭。（蕭愛提供）
下羚羊峽谷這圖像狗頭。（蕭愛提供）

這也是攝影家嚮往前來一展身手的奇景，他們會更專業，為了攝影不受一般遊客打擾，羚羊峽谷還特別有攝影家的旅遊團，團費比較貴，他們用專業的攝影器材能拍出更藝術、更吸睛的作品。

羚羊峽谷美景地點屬於印地安人保留區，需要先預約，人數也有限制。每年4月到9月是旺季，一票難求。最好早點預約。華人行社也有組團前往。

下羚羊谷每一團進去地底觀光旅遊，大約停留時間在一個半小時。期間在地底洞穴裏上上下下，需要一點體力，有些地方寬度、高度不夠大，需要非常小心謹慎，一不小心會碰到頭。

這裏是世界少有的地底奇景，隱藏在沙漠下難得一見的奇觀。它距離洛杉磯420哩，賭城拉斯維加斯211哩，對美西民眾不算太遠，很值得前往的獨特奇美絶景。

小檔案

Lower Antelope Canyon :

下羚羊谷地址：Indian Rte 222, AZ 86040

攝影 手機 雕塑

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