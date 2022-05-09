高大上畫廊開幕式 竟在嘈雜地鐵站驚艷登場

在紐約嘈雜的地鐵站台內，舉辦高大上藝術展覽開幕式。（北美藝海藏家提供）

你心目中的畫廊藝術展覽開幕式是什麼樣的呢？

佈滿藝術品的展廳、悠揚的音樂、無限量供應的酒水、是藝術家、收藏家、畫廊主、策展人們齊聚一堂的高規格party，更有可能是藝術愛好者，對著名藝術家的大型追星現場。

但你見過在嘈雜的地鐵站 台，舉辦的藝術展覽開幕式嗎？

影音來源：北美藝海藏家提供

2009年，曾發起過全球風靡的，「地鐵無褲日」活動的紐約非正統搞笑團體Improv Everywhere，就將離紐約切爾西畫廊區最近的23號地鐵站站台，改造成了一個臨時的畫廊，就地取材，為空間中的30件物體，例如垃圾桶、電話、電箱、廣告等，貼上帶有藝術品名稱、創作年份、作品介紹的偽標籤，將它們變成藝術品，並且也試圖還原高逼格畫廊展覽開幕式。

所包含的所有要素，來賓登記簿是首先迎接你的物品之一，填上你的姓名和郵箱，留下對展覽的寄語，證明你來過這裡。

存衣處有身著燕尾服的帥哥工作人員，替你將外套掛好，並遞給你號碼牌以確保不會拿錯外套，必不可少的一定是吧台服務了，銀色托盤、杯子、起泡蘋果 酒；哦對了！還有大提琴現場演奏。最重要的是，他們以紐約地鐵中經常張貼的，「服務變更告示」為展覽海報創作靈感。將上面的內容替換成展覽信息，以假亂真的程度，絕對能讓那些

想要查看真正地鐵服務變更信息的乘客完全懵圈。

Improv Everywhere提前邀請了50名觀眾參與其中、進行表演，大家穿著得體地陸陸續續趕來，並裝作彼此不認識，大家擁抱、互相介紹、聊天，百分百還原了藝術展覽開幕式上的場景，很快，「畫廊」裡就擠滿了舉著酒杯、到處走動、欣賞藝術、盡情聊天的人們。

這樣一來，那些真正等地鐵進站的通勤者，以及地鐵的工作人員，都是滿頭問號、困惑不已。

創作者舉辦這樣一場特殊的「展覽開幕式」，初衷很簡單，儘管紐約地鐵中有許多藝術品，但大多數車站除了千篇一律的廣告之外，什麼也沒有，顯得十分無聊，舉辦的時間也十分巧妙，選在了畫廊展覽開幕式集中的星期四傍晚，因為這一地鐵站是那些真正要去，切爾西畫廊區參加開幕式的人的目的站點。

開幕式結束後，他們並沒有將那些藝術品標籤撕走，本以為地鐵工作人員，會及時地將標籤清理掉，但第二天仍有12個留在了牆上，一個月後還剩下6個，三個月後，竟然還有1個標籤隱藏在角落裡。

最有趣的是，吧台和存衣處的小哥哥們，一晚上竟然收到了24美元的小費！