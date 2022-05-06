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紀念碑山谷 世界最大室外博物館 各式山丘聳立風景迷人

蕭愛／亞利桑納報導
紀念碑山谷內印地安人的家。（蕭愛提供）
紀念碑山谷內印地安人的家。（蕭愛提供）

一望無際的大地上，只有聳立紀念碑式的山丘；天空在這特別開闊，直直的公路好像可以通往天際，一切都似靜止狀態。這裏就是世界最大的室外博物館，各式各樣聳立的紀念碑，一座座延續到天際。

https://youtu.be/RtgS9xxLU8U

影音來源：蕭愛提供

紀念碑山谷(Monument Valley)是在亞利桑納州和猶他州邊界的沙漠地區，它不是國家公園，進園要收費，門票一人十元。車輛1-4人收20元，每加一人收6元。九歲以下免費。

西部風味的紀念碑山谷，夏天酷熱，冬天酷冷，但仍然是遊客想要體驗的西部風情，這得力於電影的推廣介紹。

納瓦霍部落是第一批在山谷中定居的人。1920 年代，一個名叫古爾丁的家族開始在該地區經營一個貿易站。他們向當地居民出售雜貨和其他用品，同時充當該地區的商業中心，一直持續到1960年代。

好萊塢推銷 打出名號

在猶他州這個偏遠地區期間，哈里．古爾丁 (Harry Goulding) 聽說好萊塢計畫製作一部西部電影片，他和他的妻子收拾好東西，去了好萊塢，想盡辦法與電影的外景經理會面。他給他們看了紀念碑谷的一張張照片。不久之後，電影《驛馬車》以紀念碑谷為背景拍攝。

從那時起，這個地區拍攝了一連串西部電影，以及無數的商業廣告、音樂視頻和其他作品。一望無垠的西部風情，在紀念碑的襯托下，給予人偉大又開濶的印象，加上日出日落的襯托，它成為美國西部的標誌，來到美國一定要體驗的西部獨一無二風情。

紀念碑山谷是世界最大的室外博物館。（蕭愛提供）
紀念碑山谷是世界最大的室外博物館。（蕭愛提供）

還有《阿甘正傳》這部名片為它推波助瀾，主角阿甘在這條163公路上奔跑，無數人跟在後面跑，也使這個以石碑為背景的公路大受歡迎，許多遊客都要到這拍照留念。

號稱世界最大的室外博物館的紀念碑山谷，其遊客中心本身就是非常好的觀景台。站在上面，各紀念碑排列在下方，大小茶壺有趣的遙遙相對，宮殿般的巨石穩坐不動，它們都是歷經風雕雨塑，軟石消怠，只有夠硬夠堅強才能穩坐在這塊大地上。

特殊景點 需導遊領隊

還有十七哩碎石子觀光道路， 可以自己開車下去轉一圈，也可以付費搭敞篷觀光車。目前在路口設有管制，每小時只允許五輛車開進去。十七哩之外還有特殊景點，需要印地安人導遊領隊深入探索。

遊客開車下去，可以一個點一個點下車近距離去觀賞巨石。有三姐妹石、駱駝石、烏龜石。也有指定的登山小徑，這些紀念碑石是嚴禁攀爬的。整個繞一圈，從各個不同角度看紀念碑谷，春夏之交，谷底沙漠植物都冒芽出來，青綠草原襯托著紀念碑更是開濶壯觀。

紀念碑山谷裏的三姐妹峰。（蕭愛提供）
紀念碑山谷裏的三姐妹峰。（蕭愛提供）

這裏的原住民是印地安人，他們因應氣候住在像土丘般的黃土包裏，公園的門口就有展示他們的住屋形式。

從東部過來的遊客，多半在Bluff城市下榻，由Bluff到紀念碑山谷約40多哩。從西部過來的，則多半住在Kayenta 。如住在Kayenta，由Kayenta 到紀念碑山谷只有20哩。這個小城很小，很多新的建築，旅館也非常新，旅遊季節常常是一室難求。

紀念碑谷有9萬多畝地大，是美國西部的標誌性象徵。它的開闊、它的雄偉、它的獨一無二，既使它十分偏遠，仍然有絡繹不絕的人潮。

小檔案

Monument Valley

開放時間：

11月到4月：上午8時到下午5時

5月到10月：上午6時到下午8時

地址：Indn, Route 42,

Oljato-Monument Valley, AZ 84536

紀念碑山谷紅土地上的奇峰。（蕭愛提供）
紀念碑山谷紅土地上的奇峰。（蕭愛提供）
紀念碑山谷這座山峰像隻大鷹。（蕭愛提供）
紀念碑山谷這座山峰像隻大鷹。（蕭愛提供）
紀念碑山谷的駱駝峰。（蕭愛提供）
紀念碑山谷的駱駝峰。（蕭愛提供）

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