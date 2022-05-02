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用紙盒糊的賽車 竟能堪比《玩命關頭》？

洛杉磯
這輛帶翅膀的大眼球特別吸睛。（北美藝海提供）
這輛帶翅膀的大眼球特別吸睛。（北美藝海提供）

4月10日舊金山現代藝術博物館（SFMoMA）舉辦了一場名為「肥皂盒賽車」（Soap Box Derby）的比賽，大家「開著」各式各樣的自製賽車，從邁凱輪公園（McLaren Park）的山頂出發，利用坡道向下自由滑行，賽道兩側圍滿了觀眾為賽車手們加油打氣。

影音來源：北美藝海提供

場面超級熱鬧，充滿泡泡的浴缸、橫衝直撞的帶翅膀的大眼球、超大號毛衣造型、小清新的白色圓頂屋、用運動鞋改裝成的車輪；總體來說，比賽沒啥太多的規則，只要保證賽車是「無動力」即可。

車身造型千變萬化，不過，這樣的話，發生「車禍」也是在所難免的。

「肥皂盒賽車」始於上世紀30年代，當時是一項傳統的兒童娛樂活動，在肥皂紙箱上安裝車軸和輪子，改裝成賽車進行比賽，更簡單的說，就是人坐在超大號的滑板上，在沒有動力的情況下，從高處滑向低處。

要知道，舊金山現代藝術博物館，上一次舉辦這個比賽，已經是40年前的事兒了。

1975年和1978年，博物館都曾舉辦過這項賽事，當時，博物館邀請了200餘位藝術家參與設計無動力的肥皂盒賽車，有香蕉造型的，也有浴缸造型的，甚至你看，影片中，這輛「豪華敞篷小跑車」藝術家竟然在外面貼滿了麵包，比賽結束之後，分給現場觀眾們吃掉，一點都不浪費，看起來一點也不專業，像是來搞笑的比賽，但實際上大家都超級認真，這種活動真的太有趣了！

賽車 博物館 舊金山

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