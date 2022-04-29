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南加VR公園近好萊塢 巨石嶙峋等你征服

蕭愛／洛杉磯報導

洛杉磯市往北，14號羚羊谷高速公路附近，一個有許多巨大怪異石頭的自然公園，吸引人們去健行、攀岩，它的名字是Vasquez Rocks Natural Area Park，華人旅遊業稱它為南加巨石公園。

影音來源：蕭愛提供

巨石公園距離好萊塢很近，僅有38哩，這裡的巨大石頭，每一座都有特殊造型，還有四周沙漠植物搭配，成為最好的電影天然場景，它們是被電影電視取景最多的洛杉磯自然公園。

巨石像大鷹立於山頭。（蕭愛提供）
巨石像大鷹立於山頭。（蕭愛提供）

以傳奇大盜名字命名

Vasquez是19世紀後期的一個有名傳奇大盜，他曾經利用這裡的地形，逃避官方的捕捉，這裡曾是他的家，留下許多浪漫故事，雖然最後他仍沒有逃過官方的追捕，鎯鐺入獄，死於獄中。這個它曾經活動的地方仍然以他的名字命名，Vasquez Rock 簡稱VR。 入口處的大門上，即是VR兩個大字。

像二隻肥鳥噘嘴朝天。（蕭愛提供）
像二隻肥鳥噘嘴朝天。（蕭愛提供）

VR占地有932英畝，除了周一不開放，每天從日出開放到日落，而且不收門票，提供大家作戶外活動。健行、登山 、攀岩、野餐、甚至遛馬、舉辦婚禮都可以。它從1964年起就屬於洛杉磯縣的自然和歷史資源。許多年輕背包客，遠從國內外各地來此地，見識以天然巨石為景觀的公園。

這座巨石乍看像趴下來的大象。（蕭愛提供）
這座巨石乍看像趴下來的大象。（蕭愛提供）

不收門票 各式小徑難易由人

進入VR，順著車道往左轉，有內外兩個大停車場，兩側的巨石即非常吸引人。地質特殊是其最大的特點，在公園停車場附近的那座山，山尖往一側傾斜，一層又一層的地質，經過多少億年才堆積擠壓而成。形成蒼涼又特殊的美感，是VR公園最有名的地標。更是很多喜歡攀岩的人要征服的目標。

似像一個方向膜拜的南加巨石。（蕭愛提供）
似像一個方向膜拜的南加巨石。（蕭愛提供）

公園規畫了很多登山小徑，可以依照自己的體力，選擇適合的登山小徑。每條小徑都有不同的景色，看到不同的風光。有些巨石不需專業的工具，可以逐步爬上去，團隊朋友一起上去，需要相互合作，一個拉一個，共同努力才能站上石頭頂峯。

在停車場附近的南加巨石地標。（蕭愛提供）
在停車場附近的南加巨石地標。（蕭愛提供）

停車場的後方是一片草原，被規畫為野餐區。有一棵枝葉繁茂的胡椒樹，將野餐桌整個都覆蓋在陰涼處，是人們最喜歡的野餐桌。坐在陰涼處，造型特別的巨石美景就在眼前。

最熱門的登山小徑，就在公園進口處的太平洋海岸小徑。小山不高，沿著大石旁健行，稍微有遮蔭處，有許多造型獨特的巨石，上面不時還飛來大鳥，有體力甚至可以攀爬上去，與鳥共立石上。

南加巨石公園路邊的野花正盛開。（蕭愛提供）
南加巨石公園路邊的野花正盛開。（蕭愛提供）

野花、耐熱植物 為公園增色

VR自然公園，巨石是主角，雖是屬沙漠地質、沙漠氣候，天然植物也不少，看到最多的刺尾松、杜松、灌木絲蘭等耐乾耐熱的植物。目前野花也很多，為巨石公園增色不少。

巨石公園在Agua Duice，走14號高速公路，在Agua Duice Canyon Road出口，往北行進到Escondido Canyon Road路右轉繼續前進一小段，即可見到VR的大門。

巨石公園距離目前正盛開的羚羊谷罌粟花海約半小時，自駕旅遊者可以順道觀看罌粟花海。

南加巨石公園小檔案

Vasquez Rock Natural Park

10700 Escondido Canyon Road

Agua Dulce, CA 91390

Office: 661-268-0840

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