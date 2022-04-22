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分分鐘獵奇╱書店小哥隨手拍 竟成爆款「挑戰」火4年

洛杉磯訊
想看看你美麗的容顏和書的契合度有多高？「“臉書”挑戰」趕緊來試試吧！（北美藝海藏家提供）
想看看你美麗的容顏和書的契合度有多高？「“臉書”挑戰」趕緊來試試吧！（北美藝海藏家提供）

你聽說過「“臉書”挑戰（Bookface Challenge）」嗎？這項比「冰桶挑戰」還經久不衰的網路挑戰，已經成為歐美社交媒體上的流行趨勢，儼然成為一種和書籍互動的絕佳方式。可創造這項挑戰的，竟然是一位書店店員無聊時的隨手一拍，這一火就火了四年。

視頻來源：北美藝海藏家

2018年的某一天，法國波爾多的百年書店莫拉書店（Librairie Mollat）書店店員實在感覺太無聊了，於是隨手拿起一本書放在自己的面前，書的封面竟然和自己完美地結合在一起了！店員覺得十分有趣，於是將錯位攝影的照片發到了社交媒體上。沒想到這一想法瞬間點燃了網友們的熱情，大家都爭相模仿，讓一本本書籍封面的人物或事物變得更加生動有趣。現在，Bookface Challenge已經成為這家書店的招牌活動，不僅員工們會用源源不斷的新書去進行擺拍，許多網友也紛紛前往書店打卡、進行拍攝

。腦洞大開的員工和顧客們，會根據不同封面的樣式挑選配套的衣服和配飾，當然，合適的髮型也是少不了的，然後將書籍舉在面前，攝影師只需仔細調整角度進行取景即可。

無論是臉龐還是身體的其他部位，無論是真實人物形像還是卡通動畫，無論是嬰兒車裡的小baby，還是自家的寵物狗狗......所有人（和動物）都可以以任何形式參與其中，用藝術的方式讓自己和書籍相融合，在視覺上帶來了極大的衝擊。

如此有趣的挑戰，你要不要也考慮來試一試呢？

書店 攝影 臉書

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