隱於深山絕世美景 Wave波浪谷 奇幻波紋

Wave波浪谷外面的天空也十分美麗。

當人們開始選擇美麗的圖案作電腦上桌面時，一張如波浪的彩色風景圖震驚了許多人，大家都好奇的問，這是什麼地方？

這真是一個特別的地方，不是有錢就可以去，想去還需要有運氣、有體力、有耐力，才能達到此一美景。

影音來源：蕭愛

它在亞利桑納州 和猶他州 交界的地方。當最先發現這個美景的人，他們想法是如何好好的保護好這樣特別的美景。

最早一天只允許24人進入，12人上網抽籤，12人在附近小鎮現場抽。抽到才能進入，今年名額增加，每日有64人可以進入。

有興趣旅遊的友人結為同盟，誰抽到其他人可以一起進入波浪谷。終於我們六人小組拿到了門票，可以在4月11日進入波浪谷。

我們一行六人平均年齡70，為了這次得之不易的旅行，已經翹首以盼了好多年。早在四個月前拿到門票就開始每周三次登山集訓，選擇難度較大的山 ，走二至三小時。但是波浪谷難度對我們而言，仍然是十分艱難，總算大家平安圓滿成功的走完全程，都覺得波浪谷此行太值得了。

有一歌曲：飄洋過海來看你，為了來看你，連呼吸都要反覆練習。我們為了能到Wave，兩年前開始在網上抽籤，也曾經到現場抽籤，都沒有成功。有朋友抽了七年，終於在去年抽到。但是我們在Wave遇到從新墨西哥 來的華人，一次就抽到，非常幸運。

這是世界少有的地質，像波浪的紋路，淺深黃紅有層次的色彩，構成絕美的景色。它隱藏在猶他州與亞利桑納州的交界處，需要許可證才能前往。

最早發現此一美景的人，首先考慮的是如何在讓世人看到此絕世美景，同時還要使它能保持原狀，讓後世子孫還能繼續看見此一美景。

於是建立了抽籤制度，一部份上網抽，一部份在距離最近Wave的城市Kanab現場抽。我們是四個月前，上網抽中，於4月11日可以前往。每組最多可以有六人，且事先報備所有參與者的名字。

Wave波浪谷的官方名稱是：Coyote Buttes North 屬於Paris Canyon-Vermilion Cliffs Wilderness，走到此地，其第二座山就有牌子警告，需要有許可證，才能繼續前進。

我們拿到的許可證有二聯單，一聯單放在車上，是停車許可證，另一部份需要用附的鐵線綁在領隊的背包上，隨時備查。果然沿路我們被Ranger和國家公園義工查了三次，他們還詢問飲用水有沒有依照規定帶足三大瓶。一再警告大家，留一半的水回程飲用。

從停車場走到波浪谷大約是三哩，這三哩都不是好走的路，不是大小石頭的崎嶇山路，就是如走沙漠的沙質路，加上上坡下坡，走的相當辛苦。且沿路都是矮小的沙漠植物，沒有任何遮蔭的地方，真的需要好的體力和耐力。

更困難的是此地全是荒野之地，沒有路，沒有路標，需要照公園發的圖，照圖來行走，沒有方向感的人很容易走錯。很多人為了安全，乾脆請專業導遊，專業帶領，這樣保證不會迷路。專業導遊收費標準是600元起跳，外加小費。

翻過數座山後，景色愈來愈美，真如走入奇幻世界，一坨坨的大小奇山，層次分明，色彩一層一層，從深到淺，非常協調，整個山谷，美得像奇景。有人說看得到的那座山，有一條黑縫，裏面就是我們的目的地Wave 波浪谷。

眼看已經快到了，路可更難走了，需要走上陡坡，可是腳下卻是沙地，走一步，軟沙又下滑半步，真是舉步維艱，終於豁然開朗，那有名的波浪谷就在眼前。

這是全世界少有的地質，一層一層沙質堅硬的結合在一起，每一層都是不同顏色，柔和的色彩，有弧度轉著圈，形成像波浪狀的景色。每一層需要一百年才能形成，算算它的年齡，這波浪谷不知道是幾億年才能形成。

來自全球的攝影者，早已將波浪谷美麗的身影公諸與世，但是嚮往的人們絲毫沒有減少，艱難的路途、惡劣的氣候，不易得來的門票，波浪谷一遊更加珍貴了。

小提示：

Wave Rock Formation 位於 Coyote Buttes North，它是亞利桑納州Vermilion Cliffs國家紀念碑的一部分。

需要上網抽籤，抽到許可証，才可以前往。