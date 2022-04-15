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周末這樣玩／碳峽谷公園 紅杉林芬多精療癒 健行好去處

蕭愛╱橙縣報導
碳峽谷公園的紅杉林陰涼消暑。（蕭愛提供）
碳峽谷公園的紅杉林陰涼消暑。（蕭愛提供）

1970年時，有一家銀行別出新裁以贈送紅杉（RedWood）樹苗，作為新開戶的禮物。活動結束後，他們將剩餘的樹苗全部贈送給碳峽谷公園，公園將樹苗種在公園山上的一個三畝大的角落。轉眼50年過去了，小樹苗已長成大樹，成為洛杉磯以南、橙縣唯一的紅杉林Redwood Grove。

影音來源：蕭愛提供

碳峽谷公園（Carbon Regional Park）在奧林達（Olinda），約伯林達（Yorba Linda）之北，屬於Brea 市，從57號高速公路Lamber 路下來，向東行進至142號公路，其南側就是碳峽谷公園。它的東側緊連著Chino Hill State Park。

碳峽谷公園取名原因是一條叫碳溪小河，流過平原，為了防洪，建了碳峽谷大壩，這一大片平坦的草原就規劃成公園，又開了一個四英畝大的人工湖，它有山，有水，有鳥，有草原，成為人們非常喜愛的公園。幾乎每個周末，都有人在這舉行聚會派對，草地又綠又廣濶。大家各據一方，互不干擾。

鳥類的家 人類只是過客

四英畝大的人工湖泊，是加拿大雁孕育生命的地方。每年秋冬南飛避寒，飛到這小湖，在這下蛋，孵出小雁。小雁在湖裏游來游去，大雁在草地上尋覓食物，草地上幾乎都是雁糞。不踩到鳥糞幾乎是不可能的。遊客不必為此向公園抱怨，因為公園早就設立一個牌子，告知大家，這裏是鳥類的家，人類只是過客。

如果有釣魚執照，可以在湖上釣魚，最近加拿大雁在這兒過冬，比較沒有人垂釣。湖上兩側各有一伸入湖中的甲板，成為喜歡照相人們的取景景點。

從公園深處一角可以登山遠眺，公園特別標示是Easy路線，果然登山路線不是很長，坡度也不算大，很輕鬆就可以走到橙縣唯一的紅杉林。

小森林清涼 不歡迎野餐

紅杉林50年前種下後，因為南加的氣候並不適合紅杉生長，公園非常用心的培育，每一株都登記有案。它們需要潮濕、較冷的天氣，公園引水在附近流淌，使四週環境變潮濕。近年乾旱連連，紅杉林依然直挺挺的立著，實在不容易。當從山下走上到紅杉林時，這裏氣溫比山下顯然要低很多。

紅杉林佔地三英畝，每一株都又直又高，它們可以高的像自由女神一樣；可以存活長達2000年，每一株都有可能變成神木。走在小森林裏感受清涼的芬多精，真是心曠神怡。這兒沒有野餐桌，不歡迎野餐。在這打一套太極拳倒是非常合適。公園用欄桿圍了步道，希望大家走在步道上。

從紅杉林可以走到碳溪峽谷水壩，整個路線都是在山丘頂上行走，沒有一點遮蔭的地方。整個城市全在腳下。碳峽谷公園早就被住宅區包圍，四周居民區也建有步行道，可以沿著著公園外圍步行。在公園山頂走，腳下要小心有毒的巨大紅螞蟻，沿路發現好幾個巨大螞蟻窩。

另一登山路線是往右轉，到碳峽谷小溪，沿路有寄生在樹枝上的菟絲、三片葉有毒的橡樹，最後到達處處是鮮花的蝴蝶園，又重新進入公園區。整個路線走下來約三個小時。

碳峽谷公園小檔案

Carbon Regional Park

4442 Carbon Canyon Rd,

Brea, CA 92823

開放時間:

Sun - Sat: 7:00 AM - 9:00 PM Spring-Summer

7:00 AM - 6:00 PM Fall-Winter

碳峽谷公園的大水壩。（蕭愛提供）
碳峽谷公園的大水壩。（蕭愛提供）
碳峽谷公園的紅杉林。（蕭愛提供）
碳峽谷公園的紅杉林。（蕭愛提供）
碳峽谷公園菟絲寄生樹上。（蕭愛提供）
碳峽谷公園菟絲寄生樹上。（蕭愛提供）
在此出生的小加拿大雁。（蕭愛提供）
在此出生的小加拿大雁。（蕭愛提供）
從山頂看碳峽谷公園的紅杉林。（蕭愛提供）
從山頂看碳峽谷公園的紅杉林。（蕭愛提供）

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