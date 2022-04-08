周末這樣玩／蒙特瑞半島 17哩海岸美景如畫

舉世聞名的蒙特瑞17哩美景招牌照。（蕭愛提供）

一株優雅柏樹，孤獨的挺立在海岸邊的岩石上，藍天、碧海、翠樹，成為舉世聞名的特色美景。加州 蒙特瑞17哩海岸美景，因為這幅美景成為人們嚮往的地方。

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17哩美景在加州舊金山 以南約兩個小時的車程，就在蒙特瑞半島上。早在汽車 還沒有發明的時代，人們就開始以馬車探索開發這段特殊景觀的美景。1880年就有第一家旅店。1919年興建了圓石灘Pebble Golf 高爾夫球場，至今已經超過百年，仍然是全球最有名、風景最美的高爾夫球場之一。

順著一號公路， 轉入 68號公路，就慢慢進入蒙特瑞半島，沿半島轉一圈是17哩，進入景區需要收費，一車收費十元，遊覽車是不同價格。景區設計17個景點，看著景點説明指南，沿路慢慢欣賞半島上海陸結合的最佳美景。

蒙特瑞半島的海邊大部分是岩石礁，成為海鳥、海獅最佳棲息所。第六景點名為中國海，在1800年代曾有中國人住在這，海灘上面有烹飪的痕跡，因此得名。景點七、名為鳥島，礁石上棲息了密密麻麻的鳥群。景點八、為海豹島，上面躺滿軟軟的，悠閒又懶散的海豹。

遊客最喜歡的還是最出色、最出名的孤柏樹，這株柏樹不高，非常有型的挺立在突出海上的岩石上，海風經年的吹拂、海水不斷的打上來，它仍能屹立不搖，其實近看才能看到，公園管理為它繫了安全鐵索，加固了它的地基，讓它持續屹立了250年。

它的附近都是柏樹，由於海風吹拂，它們的枝葉都向一個方向傾斜。很多柏樹已經倒塌，成為枯木，經過修整，像藝術品般的立在路旁。這一段柏樹點很值得慢慢細細欣賞。黃昏時刻夕陽金光灑在海面上，孤柏更是傲立海岸旁，如詩如畫。其附近更有很多大小不一造型奇特的巨石，柏樹、巨石、海浪構成天然絕美的景色。

百年前就建立的圓石灘高爾夫球場，是有名打球昂貴的球場，也是打高爾夫球的人一生嚮往能來打球的地方。它舉辦過無數次有名的大小賽事，未來仍然是最佳的比賽場地。

從17哩風景區出來，要經過卡梅爾小城，著名國畫家張大千曾經在此定居數年。名西部片演員克林斯伊斯特曾經在小城作過市長。小城僅有數千居民，至今仍不准連鎖店進入，家家門前有鮮花，仍然保持純樸優雅之姿。不過小城都是上下坡路，女士千萬不要穿高跟鞋逛街。

在半島最北端還有一個燈塔Point Pinos Lighthouse，可以順道彎入參觀。它是美西最古老且持續運作的燈塔。因為蒙特瑞半島的海岸線多半是礁石，為了航海船隻安全，早在1885年就設置了這座燈塔，最早用鯨油作為燃料，後改用煤油，1919年才開始改用電氣。

燈塔造型優美，甚至曾經是社交中心。現在有年長義工服務，為遊客解說燈塔歷史。其開放時間是周四至周一下午 1時至4時。不時會有特殊節目，可以參考其官網。

小檔案：

17-Mile Drive, Pebble Beach CA 93953

Point Pinos Lights House

80 Asilomar Ave

pacific Grove, CA 93950

831-648-3178