我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

周末這樣玩／蒙特瑞半島 17哩海岸美景如畫

蕭愛／蒙特瑞報導
舉世聞名的蒙特瑞17哩美景招牌照。（蕭愛提供）
舉世聞名的蒙特瑞17哩美景招牌照。（蕭愛提供）

一株優雅柏樹，孤獨的挺立在海岸邊的岩石上，藍天、碧海、翠樹，成為舉世聞名的特色美景。加州蒙特瑞17哩海岸美景，因為這幅美景成為人們嚮往的地方。

影音來源：蕭愛提供

17哩美景在加州舊金山以南約兩個小時的車程，就在蒙特瑞半島上。早在汽車還沒有發明的時代，人們就開始以馬車探索開發這段特殊景觀的美景。1880年就有第一家旅店。1919年興建了圓石灘Pebble Golf 高爾夫球場，至今已經超過百年，仍然是全球最有名、風景最美的高爾夫球場之一。

順著一號公路， 轉入 68號公路，就慢慢進入蒙特瑞半島，沿半島轉一圈是17哩，進入景區需要收費，一車收費十元，遊覽車是不同價格。景區設計17個景點，看著景點説明指南，沿路慢慢欣賞半島上海陸結合的最佳美景。

蒙特瑞半島的海邊大部分是岩石礁，成為海鳥、海獅最佳棲息所。第六景點名為中國海，在1800年代曾有中國人住在這，海灘上面有烹飪的痕跡，因此得名。景點七、名為鳥島，礁石上棲息了密密麻麻的鳥群。景點八、為海豹島，上面躺滿軟軟的，悠閒又懶散的海豹。

遊客最喜歡的還是最出色、最出名的孤柏樹，這株柏樹不高，非常有型的挺立在突出海上的岩石上，海風經年的吹拂、海水不斷的打上來，它仍能屹立不搖，其實近看才能看到，公園管理為它繫了安全鐵索，加固了它的地基，讓它持續屹立了250年。

它的附近都是柏樹，由於海風吹拂，它們的枝葉都向一個方向傾斜。很多柏樹已經倒塌，成為枯木，經過修整，像藝術品般的立在路旁。這一段柏樹點很值得慢慢細細欣賞。黃昏時刻夕陽金光灑在海面上，孤柏更是傲立海岸旁，如詩如畫。其附近更有很多大小不一造型奇特的巨石，柏樹、巨石、海浪構成天然絕美的景色。

百年前就建立的圓石灘高爾夫球場，是有名打球昂貴的球場，也是打高爾夫球的人一生嚮往能來打球的地方。它舉辦過無數次有名的大小賽事，未來仍然是最佳的比賽場地。

從17哩風景區出來，要經過卡梅爾小城，著名國畫家張大千曾經在此定居數年。名西部片演員克林斯伊斯特曾經在小城作過市長。小城僅有數千居民，至今仍不准連鎖店進入，家家門前有鮮花，仍然保持純樸優雅之姿。不過小城都是上下坡路，女士千萬不要穿高跟鞋逛街。

在半島最北端還有一個燈塔Point Pinos Lighthouse，可以順道彎入參觀。它是美西最古老且持續運作的燈塔。因為蒙特瑞半島的海岸線多半是礁石，為了航海船隻安全，早在1885年就設置了這座燈塔，最早用鯨油作為燃料，後改用煤油，1919年才開始改用電氣。

燈塔造型優美，甚至曾經是社交中心。現在有年長義工服務，為遊客解說燈塔歷史。其開放時間是周四至周一下午 1時至4時。不時會有特殊節目，可以參考其官網。

小檔案：

17-Mile Drive, Pebble Beach CA 93953

Point Pinos Lights House

80 Asilomar Ave

pacific Grove, CA 93950

831-648-3178

蒙特瑞17哩美景的柏樹林，孤冷又有特色。（蕭愛提供）
蒙特瑞17哩美景的柏樹林，孤冷又有特色。（蕭愛提供）
蒙特瑞17哩美景上海邊的鳥島。（蕭愛提供）
蒙特瑞17哩美景上海邊的鳥島。（蕭愛提供）
孤柏樹只有在蒙特瑞17哩美景上才看得到。（蕭愛提供）
孤柏樹只有在蒙特瑞17哩美景上才看得到。（蕭愛提供）
蒙特瑞17哩美景上的圓石灘高爾夫球場。（蕭愛提供）
蒙特瑞17哩美景上的圓石灘高爾夫球場。（蕭愛提供）

加州 舊金山 汽車

上一則

加州用水2月僅節約0.5% 用量反創10年新高

下一則

陳介飛訪世界日報 關注公安與通膨問題

延伸閱讀

最美的17哩海岸線 孤柏、鳥島、高爾夫球場

最美的17哩海岸線 孤柏、鳥島、高爾夫球場
長島蘇福克郡街頭驚現海豹 警方解救 已獲收容照顧

長島蘇福克郡街頭驚現海豹 警方解救 已獲收容照顧
「3隻海豹串成丸子」下秒直升機式墜落 結局笑翻13萬人

「3隻海豹串成丸子」下秒直升機式墜落 結局笑翻13萬人
想體會天涯海角滋味？來趟紐約蒙托克燈塔之旅

想體會天涯海角滋味？來趟紐約蒙托克燈塔之旅
聖縣警告：確診可能再激增 鄰縣出現Omicron亞型病毒株

聖縣警告：確診可能再激增 鄰縣出現Omicron亞型病毒株
「超薄」洋芋片山令人稱奇 創意留影成焦點

「超薄」洋芋片山令人稱奇 創意留影成焦點

熱門新聞

加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47
安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

2022-04-03 17:26
南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
雖然人員眾多，但活動井然有序，前來領取的大部分都是華裔。（記者邵敏／攝影）

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

2022-04-04 02:20
去年因被給予毒品，並被送往不同的洛杉磯醫院的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，死因4日公佈，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

2022-04-04 20:48
盜竊團夥來自智利，在線申請赴美簽證，飛往洛杉磯國際機場後尋找目標行竊。（KTLA5）

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

2022-04-05 15:04

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動