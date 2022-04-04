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地攤貨竟是拍賣行大火藝術品 天底下竟有這等好事？

洛杉磯
Banksy竟然在紐約中央公園擺攤「賤賣」原作？（北美藝海藏家）
Banksy竟然在紐約中央公園擺攤「賤賣」原作？（北美藝海藏家）

Banksy竟然在紐約中央公園擺攤「賤賣」原作？

價值3萬多美元的作品竟然只賣60美元，我只想問問老天爺，這種便宜在哪裡還能撿到啊？

影音來源：北美藝海藏家

2013年英國街頭塗鴉藝術家Banksy，委託一名男子在紐約中央公園外面擺了個攤位，以60美元一張的價格售賣Banksy的作品，但由於中央公園屬於遊客聚集地，週邊經常有販賣各種旅遊紀念品的攤位，所以乍一看這個攤位會覺得，這一定是小攤販打著Banksy的名號賣他的仿品掙錢。

早上11點出攤，路人行色匆匆，但卻沒有一個人停下腳步。

中午12點半，看攤兒的老爺子無聊的直打哈欠；下午1點半，老爺子餓了就啃了個三明治，儘管路人還是會投來對攤位作品好奇的目光，但並沒有人為此停留。

直到3點半，第一位客人終於出現了，一位女士為她的孩子買了兩幅作品，但卻砍了對折，以60美元的價格，拿下了兩幅作品，不過看攤兒的老爺子，也終於收到了第一筆進賬。

下午的生意稍微好一些，4點半，賣出2幅；5點半，一名男子表示要為自己的新房子買點裝飾畫，於是買下了總共4幅作品。

到了6點收攤，結束一天的營業，可以看出一天下來，大部分畫作都沒有被賣出。總計收入420美元。

那麼售賣畫作的全部過程，被隱藏攝像機完整地記錄了下來。隔天，Banksy便在社交媒體上公佈了這段視頻，並表示，請注意，這是一次性的，今天不再會擺攤。網友們直呼簡直是錯過了一個億！

Banksy是這樣說的，他知道現如今街頭藝術越來越被用來作為市場促銷的一種手段，所以他要創作一些沒有價格標籤的藝術品，一邊許多藏家在拍賣行對Banksy的天價作品趨之如騖，另一邊，藝術家直接售賣的幾十美元作品，卻無人問津，仔細想想，這真的是諷刺意味十足啊！

中央公園 英國 拍賣

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