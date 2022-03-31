南加聖彼渚參觀戰艦趣味多 漁人市場大啖海鮮

聖彼渚港IOWA戰艦與遊輪並列。（蕭愛提供）

無論你是軍事迷或是普通遊客，參觀洛杉磯著名聖彼渚San Pedro港口的愛阿華（IOWA）戰艦，與各軍事設施合影，都是十分有趣又酷炫的事。不遠處還有一個漁人市場，吸引許多愛好海鮮的遊客。漁人市場計劃在2023年推出有全新風貌。

影音來源：蕭愛

聖彼渚港是美西海岸最大的港口，它與長堤港相連接，兩大港口有堆積如山來自全球各種顏色的大貨櫃，它們是美西最繁忙的港口。

愛阿華戰艦就停在聖彼渚港世界郵輪 中心World Crise Center，與在這停靠的豪華郵輪併肩而立。它是1940年開始建造，1943年建好服役，二次世界大戰曾經參與大小戰役，韓戰和冷戰期間也都曾參與。曾經有三位總統登船視察。它於1990年光榮退役。聖彼渚港被選為它最終的母港。現在它是聖彼渚港戰艦博物館 ，以表彰它曾經在美國歷史上最關鍵時刻的積極貢獻。今年這艘戰艦正好是80歲。

愛阿華戰艦每日都開放參觀，內行看門道，外行看熱鬧，一般遊客喜歡與真砲真彈合影，有的軍事迷仔細看說明，並且與在場的退休軍人義工討論這些軍事設施。更有很多家長帶小朋友來認識這個軍艦博物館。

洛杉磯是著名的拍電影地區，很多需要軍艦的場景，就是愛阿華戰艦展現英姿的時刻了。

參觀愛阿華戰艦門票是23.95元，年長者門票是20.95。可以上網先預約。在一些值得紀念的日子，常常免費開放給公眾自由參觀。

聖彼渚魚市場也是相當有名氣的，一個傳統家族經營了近百年，現在第四代已經開始接手，並且有計劃擴大經營。

魚巿場最有名的就是Shirmp Tray，一大盤的蝦整盤端上，足夠四到六人享用，幾乎是遊客每桌必點。很多遊客直接用五爪就大快朵頤。他們曾經依據信用卡付費統計，來此享用這種平民似海鮮的遊客，百分之七十是洛杉磯附近的消費者，其餘的來自外州或是國外。餐廳還有傳統墨西哥樂團，專為遊客演奏助興。平日遊客就很多，假日遊客是非常多，等待吃海鮮常常大排長龍。

在漁市場有個小碼頭，有渡輪可以出海，風浪不大時，坐渡輪出海也是不錯的玩點。在賣票門口都有標示渡輪不同價格。

聖彼渚漁市場正在重建，將以West Habor西港為名，使到此一遊的遊客可飽覽生機勃勃的洛杉磯港 口全景，看美西最大港口貨櫃集裝；直接享受剛從海裏撈起來的最新鮮海產；還有一些攀岩或在空中鞦韆能放鬆自己；在海港巡遊中發現一些鯨魚並欣賞日落；在浮動酒吧品嚐雞尾酒。 好像這還不夠，還能在港口旁邊打一場沙灘排球。 增強食慾，然後重新開始。計劃目前在建造中，計劃2023年推出。

小檔案

Battleship USS Iowa Museum

250 S Habor Blvd

Los Angeles ( San Pedro) CA 90731

OpenHours

Daily 10am to 5pm

San Pedro Fish Market

1190 Nagoya Way,

San Pedro CA 91731

Located in: Ports O’Call village