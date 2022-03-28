與自由女神像齊名 80歲奶奶「綠夫人」的生活方式

「綠夫人」Elizabeth在自己喜歡的顏色上感到樂此不疲。（北美藝海藏家）

如果你用谷歌搜索紐約綠夫人（Green Lady in New York），你會得到兩個答案：身披淡綠色長袍的自由女神 像

和住在布魯克林 的「綠夫人」Elizabeth Sweetheart。

影音來源：北美藝海藏家

紐約的這位81歲奶奶，的確被「綠色」包圍了，由於她的生活中所有東西都是綠色的，所以被大家親切地稱為「綠夫人」。

Elizabeth在自己喜歡的顏色上感到樂此不疲，她也已經堅持了超過30年的時間，從頭髮、衣服到眼影、眼鏡框；從餐具、擺件到床單、毛巾，甚至是抽屜把手和公寓大門，通通是綠色的。

儘管都是同一顏色，但這個色系中有不同明度的綠色，對色彩十分敏銳的Elizabeth，還是能通過顏色的細微差別

穿搭出高級感、層次感與時尚感。

1964年，Elizabeth從加拿大一個安靜的小鎮，搬到了熱熱鬧鬧的紐約，在鋼筋水泥構成的紐約生活了一陣，她開始懷念家鄉一眼望不到邊的綠色，這也是為什麼她十分痴迷於綠色的原因。

Elizabeth本職工作是一名藝術家和麵料設計師，數十年來，也一直為頂級服裝設計師和製造公司繪圖。十幾年的時間中，她總是穿著一身綠色，出現在往返於辦公室和家之間的地鐵 列車上，那這樣每天都「綠油油」出門的奶奶

大家會覺得她怪異嗎？並不會，紐約人十分尊敬和喜愛「綠夫人」，甚至都期待能與她來一場偶遇。

每次Elizabeth穿著一身綠色走在街上，儘管個頭並不高，但她走在人群裡卻格外耀眼，無論春夏秋冬，總能吸引路人的目光，大家紛紛誇讚她的穿搭，更表示遇到她，真的能為自己帶來一天的好心情。

Elizabeth也十分享受和陌生人們交流，甚至自拍與擁抱，所以如果你在紐約街頭和地鐵上碰到她，請千萬不要害羞，禮貌地Say Hi並合影吧！