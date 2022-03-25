集合！周末這樣玩／Schabarum公園 狗園地7月開放

羅蘭岡郷巴佬公園柵欄裏的狗園地。（蕭愛提供）

羅蘭岡與哈仙達岡中間的Peter Schabarum公園，已經興建了一個專門給狗自由活動的狗園地，即將完工，預定今年7月，夏天時正式開放。

影音來源：蕭愛提供

Peter Schabarum 公園是出名的最有台灣風味的洛杉磯公園，這個公園的名字不易發音，連道地的老美都覺得拗口。在這長期作運動的華人移民 ，取其諧音，稱之為鄉巴佬公園。新來的華人移民都覺得聽到這個名字頓時親切很多。

櫻花盛開 吸引遊客

鄉巴佬公園佔地有575英畝地，除了公園，後面大片山坡地全屬於它的，有草地、花園、小森林，及山上很多的登山道。姊妹公園捐贈種植的櫻花已經開始開花，每年2月至3月中，各色櫻花盛開，著實吸引不少人來賞花。

鄉巴佬公園就在Colima大道上，正對面就是Puente Mall。逛完Mall的人會來花木扶疏的公園走走，而遊完公園的人，也會去Mall逛逛。同時附近的住家很多，這裏平常停車不要錢，來散步的人絡繹不絕。有幾年有特別多孕婦在這散步，形成奇景。原來附近的公寓收留了不少從外地來待產的孕婦。經過兩年的疫情 ，孕婦來美待產的情況幾乎銷聲匿跡了。

登後山 可看到大海

公園後山吸引不少愛好登山者。近年又開發了很多條登山道。來自南加各地登山者都會來此挑戰。他們設計了難易程度不同的登山道。民眾可以依照自己的體能，選擇不同的登山道。從羅蘭岡公園可以一直走到哈岡的西來寺。在山頂上有一隘口，往南如果天氣好甚至可以看到大海，往北則是看到聖蓋博大山。很多登山客是天天都登山，大家天天在山道上相見，都成為熟面孔，會彼此問安打聲招呼。

最近兩年公園因疫情比較冷清。公園開始應民眾要求，在靠Azusa街的公園土地上興建狗園地。這是公園最平坦的園區，劃出四分之三畝地建狗園地，以柵欄分兩區，一區是供大狗活動，一區是供小狗活動。狗由主人帶入後可以不繫狗繩，讓牠們自由奔跑、自由在狗園設計好的設備玩耍。

鄉巴佬公園曾在1992年2月7日與日本水戶偕樂園結為姊妹公園，日本偕樂園贈送了許多櫻花樹苗，轉眼30年過去了，雖然櫻花不是特別茂盛，還是有些櫻花年年都開花，供大家欣賞。在靠近公園入口處，粉紅色的櫻花最是吸引人，每天都有很多人穿的美美的，來賞花攝影留念。

小朋友可到馬場遛馬

在公園深處還有一個馬場，常常有漂亮的馬在柵欄內遛達。許多家長帶小朋友來此看馬。也有很多人租馬在山上遛馬。

前幾年負責公園的主管是來自台灣的移民，她年輕有活力，還在中秋佳節時辦了中秋園遊會，相當熱鬧。

在鄉巴佬公園活動的民眾，大多數是華人，在公園登記有案的運動團體，也大部分是華人團體。只要是參加公園團體作運動，年滿50以上，可以申請公園停車證，往年一年收費25元，去年已經調整到45元。鄉巴佬公園周一到周五停車是免費，周六、周日入園需要停車費七元。

鄉巴佬公園的外圍街道上有許多來自台灣的名店，有道地的台灣小吃、甜品，逛公園的人也多半是華人，難怪有人稱它是美國最台灣味的的鄉巴佬公園。

鄉巴佬公園小檔案：

Peter Schabarum Regional Park

17250 Colima Road

Rowland Heights, CA 91748

Open hour : 7am-8pm

Phone：626-854-5560

周六、周日：停車費七元