我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

集合！周末這樣玩／Schabarum公園 狗園地7月開放

蕭愛／羅蘭岡報導
羅蘭岡郷巴佬公園柵欄裏的狗園地。（蕭愛提供）
羅蘭岡郷巴佬公園柵欄裏的狗園地。（蕭愛提供）

羅蘭岡與哈仙達岡中間的Peter Schabarum公園，已經興建了一個專門給狗自由活動的狗園地，即將完工，預定今年7月，夏天時正式開放。

影音來源：蕭愛提供

Peter Schabarum 公園是出名的最有台灣風味的洛杉磯公園，這個公園的名字不易發音，連道地的老美都覺得拗口。在這長期作運動的華人移民，取其諧音，稱之為鄉巴佬公園。新來的華人移民都覺得聽到這個名字頓時親切很多。

櫻花盛開 吸引遊客

鄉巴佬公園佔地有575英畝地，除了公園，後面大片山坡地全屬於它的，有草地、花園、小森林，及山上很多的登山道。姊妹公園捐贈種植的櫻花已經開始開花，每年2月至3月中，各色櫻花盛開，著實吸引不少人來賞花。 

鄉巴佬公園就在Colima大道上，正對面就是Puente Mall。逛完Mall的人會來花木扶疏的公園走走，而遊完公園的人，也會去Mall逛逛。同時附近的住家很多，這裏平常停車不要錢，來散步的人絡繹不絕。有幾年有特別多孕婦在這散步，形成奇景。原來附近的公寓收留了不少從外地來待產的孕婦。經過兩年的疫情，孕婦來美待產的情況幾乎銷聲匿跡了。

登後山 可看到大海

公園後山吸引不少愛好登山者。近年又開發了很多條登山道。來自南加各地登山者都會來此挑戰。他們設計了難易程度不同的登山道。民眾可以依照自己的體能，選擇不同的登山道。從羅蘭岡公園可以一直走到哈岡的西來寺。在山頂上有一隘口，往南如果天氣好甚至可以看到大海，往北則是看到聖蓋博大山。很多登山客是天天都登山，大家天天在山道上相見，都成為熟面孔，會彼此問安打聲招呼。

最近兩年公園因疫情比較冷清。公園開始應民眾要求，在靠Azusa街的公園土地上興建狗園地。這是公園最平坦的園區，劃出四分之三畝地建狗園地，以柵欄分兩區，一區是供大狗活動，一區是供小狗活動。狗由主人帶入後可以不繫狗繩，讓牠們自由奔跑、自由在狗園設計好的設備玩耍。

鄉巴佬公園曾在1992年2月7日與日本水戶偕樂園結為姊妹公園，日本偕樂園贈送了許多櫻花樹苗，轉眼30年過去了，雖然櫻花不是特別茂盛，還是有些櫻花年年都開花，供大家欣賞。在靠近公園入口處，粉紅色的櫻花最是吸引人，每天都有很多人穿的美美的，來賞花攝影留念。

小朋友可到馬場遛馬

在公園深處還有一個馬場，常常有漂亮的馬在柵欄內遛達。許多家長帶小朋友來此看馬。也有很多人租馬在山上遛馬。

前幾年負責公園的主管是來自台灣的移民，她年輕有活力，還在中秋佳節時辦了中秋園遊會，相當熱鬧。

在鄉巴佬公園活動的民眾，大多數是華人，在公園登記有案的運動團體，也大部分是華人團體。只要是參加公園團體作運動，年滿50以上，可以申請公園停車證，往年一年收費25元，去年已經調整到45元。鄉巴佬公園周一到周五停車是免費，周六、周日入園需要停車費七元。

鄉巴佬公園的外圍街道上有許多來自台灣的名店，有道地的台灣小吃、甜品，逛公園的人也多半是華人，難怪有人稱它是美國最台灣味的的鄉巴佬公園。

鄉巴佬公園小檔案：

Peter Schabarum Regional Park

17250 Colima Road

Rowland Heights, CA 91748

Open hour : 7am-8pm

Phone：626-854-5560

周六、周日：停車費七元

羅蘭岡郷巴佬公園登山道上新建的觀景台視野特佳。（蕭愛提供）
羅蘭岡郷巴佬公園登山道上新建的觀景台視野特佳。（蕭愛提供）
羅蘭岡郷巴佬公園雪松小森林。（蕭愛提供）
羅蘭岡郷巴佬公園雪松小森林。（蕭愛提供）
羅蘭岡郷巴佬公園曾與日本偕樂團結為姐妹公園。（蕭愛提供）
羅蘭岡郷巴佬公園曾與日本偕樂團結為姐妹公園。（蕭愛提供）
羅蘭岡郷巴佬公園美女拍攝櫻花。（蕭愛提供）
羅蘭岡郷巴佬公園美女拍攝櫻花。（蕭愛提供）

華人 移民 疫情

上一則

將已有房屋套現作首付 華人兩年內連買20房

下一則

抗BA.2打補強針 專家：非必要 適合免疫功能嚴重低下者

延伸閱讀

南加最台味之鄉巴佬公園 狗園地7月開放

南加最台味之鄉巴佬公園 狗園地7月開放
洛縣警長與華人里鄰會議　指導如何做好居家安全

洛縣警長與華人里鄰會議　指導如何做好居家安全
南加260華人登山健行 賞花迎春

南加260華人登山健行 賞花迎春
260華人登山健行 春天放飛身體與心情

260華人登山健行 春天放飛身體與心情
昌興熱銷Gucci虎年G-Timeless系列腕錶

昌興熱銷Gucci虎年G-Timeless系列腕錶
洛杉磯縣屬地最低工資 7月1日起調漲為時薪15.96元

洛杉磯縣屬地最低工資 7月1日起調漲為時薪15.96元

熱門新聞

21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
爾灣市是近年受到新移民喜愛的城市之一。（爾灣市府臉書）

全美10大宜居城 柏克萊、爾灣上榜

2022-03-19 02:16

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻