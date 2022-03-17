我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滿意Fed結果 股指連升3日

最新民調：49%民眾不滿意拜登處理俄烏戰爭

站上洋芋片山 創意留影成焦點

蕭愛/聖地牙哥報導
這就是洋芋片山。（蕭愛提供）
這就是洋芋片山。（蕭愛提供）

聖地牙哥有座洋芋片山(Potato Chip Rock)在網上非常火，許多年輕人都喜歡去攀登，然後在這片岩石上別出新裁擺姿勢留影。它看起來像洋芋片般單薄，橫空豎立在山頂，對年輕人來說非常容易攀登，對上了年紀的人，略有些挑戰性。

影音來源：蕭愛

洋芋片山在接近聖地牙哥美墨邊境的Poway ，從洛杉磯開車過去約要兩個鐘頭，很適合一日遊。

美墨邊境的山，非常有特色，一路上山可以看到大大小小的巨石，只要你有想像力，每座石頭都神似某物。有像大鯨魚，有像大白鯊，還有像肥胖的臀部，令人發笑。

上山有多種走法，年輕人喜歡走登山小徑，，然後可以選擇有挑戰性的石頭攀爬征服。另一條路Mount Woodson Trail是有柏油路面的馬路，坡度比較陡，一路往上，約有四哩，以普通人脚程約需要一個半小時，邊走邊欣賞風景，順利的上了山。另一條路從Lake Poway Park，一路上山，可以欣賞湖光水色，大約有七哩，比較難走。站在山頂可以三百六十度欣賞風景。美墨邊境景色盡收眼㡳，甚至可以一直望見聖地牙哥的海邊。

經過一座山上變電所，就接近山項，只聽見人聲沸騰，各路上山的人馬都在此排隊，準備登上薄薄的洋芋片山。

挑戰洋芋片山有三個關卡，首先需要登上約一人高的岩石上，需要大家合作一個一個拉上去，很多年輕人是可以一躍而上。第二個關卡是從這座岩石，到前面的洋芋薄片岩，中間有一鴻溝，年輕人輕鬆可以跳過去，如果不敢跳，只有一個個拉過去。第三關就是要從洋芋岩石上安全從石縫中滑下來，或是從上去的路跳下來。

站在洋芋片薄薄岩石上，山下景色盡在腳底，每個人站在這片岩石上，表現不盡相同，有一年輕小伙子，怕得不得了，如履薄冰慢慢爬過去；有的人則完全不害怕，在最尖端作各種不同的動作，最後還要拿出自拍捍自拍一番。更有人在上面倒立、或坐瑜伽，或是擺出舞蹈姿勢。站上遺世獨立的尖端時，有些人好像一點都不害怕，非常享受那一刻征服山頂的快感。

到此一遊的大多數是三、五好友，且都是年輕人居多。大家都要一個個站在頂上照張單獨征服洋芋片山的照片。還要照一張有創意的團體照，大家或站或坐在上面，像八仙過海，又像騰雲駕霧般。

聖地牙哥天氣比洛杉磯還要熱，一路上山可沒有什麼遮蔭的樹，要注意防曬，尤其是夏天，陡坡加天熱，非常容易中暑。春天秋天冬天倒是非常舒適的登山季節，只是嚮往前來的人非常多，選擇非假日，可能是比較好的選擇。於假日登上山頂，因為人太多，而沒有機會登上洋芋片山的，大有人在。

曾經攀登數次的友人稱：基本上看似危險的洋芋片山，是沒有人在現場維持秩序，全憑遊客自律，在登山玩樂之餘切記自己要注意安全。

小檔案：

Potato Chip Rock

14644 Lake Poway Rd

Poway, CA 92064

電話： (858) 668-4772

洋芋片山上山路上有許多巨石。（蕭愛提供）
洋芋片山上山路上有許多巨石。（蕭愛提供）
許多人都喜歡去攀登，然後在這片岩石上別出新裁擺姿勢留影。
許多人都喜歡去攀登，然後在這片岩石上別出新裁擺姿勢留影。
登洋芋片山可以望見美墨邊界。
登洋芋片山可以望見美墨邊界。

美墨邊境 聖地牙哥 洛杉磯

上一則

南加查普曼大學教授提告學生 因侵犯其考題版權

下一則

洛市小東京清除遊民營 華裔市議員惹議

延伸閱讀

綠委稱打仗像打電動 藍：被拿掃把的蘇貞昌帶壞

綠委稱打仗像打電動 藍：被拿掃把的蘇貞昌帶壞
美墨邊界入境 俄人尋庇護新途徑 半年逾8600人

美墨邊界入境 俄人尋庇護新途徑 半年逾8600人
半年逾8600俄羅斯人 從美墨邊境尋求庇護

半年逾8600俄羅斯人 從美墨邊境尋求庇護
不聽家長勸告 南加2青少年拒打疫苗 病重去世

不聽家長勸告 南加2青少年拒打疫苗 病重去世
駐洛杉磯經文處3月24日在聖地牙哥受理領務

駐洛杉磯經文處3月24日在聖地牙哥受理領務
傳產缺工荒 中人大代表：建議年輕人少送外賣多進工廠

傳產缺工荒 中人大代表：建議年輕人少送外賣多進工廠

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50
如今隨著美國通貨膨脹、物價提高，小費是否也該水漲船高。

世說新聞╱小費也調漲？如今給多少才合適

2022-03-11 17:08
眾籌（GoFundMe）帳戶圖片，（上圖）華人男子余威廉在洛杉磯華埠街頭無端被刺，緊急送醫縫合傷口。（下圖）余威廉的臉部頸部刀傷累累血跡斑斑。（KTLA）

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

2022-03-11 14:09

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
美控5名中國特工跨國鎮壓 被捕者包括紐約華社活躍人士

美控5名中國特工跨國鎮壓 被捕者包括紐約華社活躍人士