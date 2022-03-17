站上洋芋片山 創意留影成焦點

這就是洋芋片山。（蕭愛提供）

聖地牙哥 有座洋芋片山(Potato Chip Rock)在網上非常火，許多年輕人都喜歡去攀登，然後在這片岩石上別出新裁擺姿勢留影。它看起來像洋芋片般單薄，橫空豎立在山頂，對年輕人來說非常容易攀登，對上了年紀的人，略有些挑戰性。

影音來源：蕭愛

洋芋片山在接近聖地牙哥美墨邊境 的Poway ，從洛杉磯 開車過去約要兩個鐘頭，很適合一日遊。

美墨邊境的山，非常有特色，一路上山可以看到大大小小的巨石，只要你有想像力，每座石頭都神似某物。有像大鯨魚，有像大白鯊，還有像肥胖的臀部，令人發笑。

上山有多種走法，年輕人喜歡走登山小徑，，然後可以選擇有挑戰性的石頭攀爬征服。另一條路Mount Woodson Trail是有柏油路面的馬路，坡度比較陡，一路往上，約有四哩，以普通人脚程約需要一個半小時，邊走邊欣賞風景，順利的上了山。另一條路從Lake Poway Park，一路上山，可以欣賞湖光水色，大約有七哩，比較難走。站在山頂可以三百六十度欣賞風景。美墨邊境景色盡收眼㡳，甚至可以一直望見聖地牙哥的海邊。

經過一座山上變電所，就接近山項，只聽見人聲沸騰，各路上山的人馬都在此排隊，準備登上薄薄的洋芋片山。

挑戰洋芋片山有三個關卡，首先需要登上約一人高的岩石上，需要大家合作一個一個拉上去，很多年輕人是可以一躍而上。第二個關卡是從這座岩石，到前面的洋芋薄片岩，中間有一鴻溝，年輕人輕鬆可以跳過去，如果不敢跳，只有一個個拉過去。第三關就是要從洋芋岩石上安全從石縫中滑下來，或是從上去的路跳下來。

站在洋芋片薄薄岩石上，山下景色盡在腳底，每個人站在這片岩石上，表現不盡相同，有一年輕小伙子，怕得不得了，如履薄冰慢慢爬過去；有的人則完全不害怕，在最尖端作各種不同的動作，最後還要拿出自拍捍自拍一番。更有人在上面倒立、或坐瑜伽，或是擺出舞蹈姿勢。站上遺世獨立的尖端時，有些人好像一點都不害怕，非常享受那一刻征服山頂的快感。

到此一遊的大多數是三、五好友，且都是年輕人居多。大家都要一個個站在頂上照張單獨征服洋芋片山的照片。還要照一張有創意的團體照，大家或站或坐在上面，像八仙過海，又像騰雲駕霧般。

聖地牙哥天氣比洛杉磯還要熱，一路上山可沒有什麼遮蔭的樹，要注意防曬，尤其是夏天，陡坡加天熱，非常容易中暑。春天秋天冬天倒是非常舒適的登山季節，只是嚮往前來的人非常多，選擇非假日，可能是比較好的選擇。於假日登上山頂，因為人太多，而沒有機會登上洋芋片山的，大有人在。

曾經攀登數次的友人稱：基本上看似危險的洋芋片山，是沒有人在現場維持秩序，全憑遊客自律，在登山玩樂之餘切記自己要注意安全。

小檔案：

Potato Chip Rock

14644 Lake Poway Rd

Poway, CA 92064

電話： (858) 668-4772