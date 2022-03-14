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歷史上的「盟軍奪寶隊」 爆炸中解救萬件傳世佳作

洛杉磯
「盟軍奪寶隊」是一部由歷史真實事件改編而成的電影。（北美藝海藏家）
「盟軍奪寶隊」是一部由歷史真實事件改編而成的電影。（北美藝海藏家）

還記得2014年的大熱電影「盟軍奪寶隊」嗎？這是一部由歷史真實事件改編而成的，在戰爭陰雲下拯救上萬件藝術品的故事，如果沒有這些人，可能現在我們再也見不到米開朗基羅、倫勃朗馬奈和畢加索的許多傳世名作了。

影音來源：北美藝海藏家

二戰開打之後，希特勒開始以明搶和低價購買的方式，掠奪了猶太人手裡以及歐洲許多博物館中，共計65萬件的藝術品，他的夢想之一，就是家鄉奧地利建立世界上最大的藏品博物館，用來展覽被收繳的藝術品。

在戰爭之中，將它們藏匿在德國及歐洲境內各地，其中就包括奧地利奧爾陶斯（Altaussee）的一個鹽礦當中，恆溫恆濕且隱蔽的條件，太適合藏藝術品了。

1943年到1945年之間，一連串卡車陸續地將6500多件世界級的藝術繪畫作品，以及眾多藝術和其他寶藏，運入這個礦洞之中，並且聘請大量人力進行看管；當時納粹也已下達死命令，一旦德國戰敗，就直接把這裡炸毀，得不到就毀掉；最終卻因為炸彈威力太小，只錯把入口處炸塌了。

這些藝術品雖然被保住了，但也徹底與世隔絕了，此時，由美國主導，集結了來自13個國家的345名藝術界專業人士的「盟軍奪寶隊」，經歷千辛萬苦，根據線索找到了這裡，開啟了持續2個多月的挖掘、整理、裝車和運輸工作

，最終才得以解救出這些藝術品，並物歸原主。

1946年，完成任務的「盟軍奪寶隊」慢慢解散、光榮退役，雖然大部分被掠奪的藝術品都被記錄在案或者查明下落，但不少藏匿在鹽礦、下水道和廢棄城堡中的藝術品卻永遠地消失了。

戰爭永遠是殘酷的，世界和平才是唯一的答案。

博物館 德國 納粹

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