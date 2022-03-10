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全年免費參觀博物館 俯瞰洛城絕佳觀景點

蕭愛／洛杉磯報導
洛杉磯蓋蒂中心展品豐富，花園美。蕭愛
洛杉磯蓋蒂中心展品豐富，花園美。蕭愛

洛杉磯民眾非常有福，有一個全年可以免費參觀的一流博物館，它不但有收藏豐富的藝術品，其建築及花園都是最新潮、最現代化。它位於山頂，更是俯看洛杉磯全景的絕佳地點。

影音來源：蕭愛

蓋蒂中心1997年12月16日開始向公眾開放，是保羅蓋蒂基金會成立的博物館，建築耗資13億美元，每一棟建築都蓋的高高大大，所有的門都是雙層，厚實且重，感覺可以用上好幾千年。其外觀建築師理查德全面使用正方形和圓形，大部分的石料是從義大利運來的石灰華石。白色豪華建築雄立山頭，在405公路就可以清晰看見。是建築系學生必來觀摩學習的教學實例之一。

蓋蒂中心是從私人藝術收藏演變成博物館，其收藏品數量不能與其他國家博物館比。但是他們一直不遺餘力的收藏藝術精品，如今也有相當可觀的真跡數量，更有許多藏品亮點，基至可説鎮館精品，會讓人一直想一看再看，一來再來。

蓋蒂中心還常常與全世界各地博物館合作，引進名畫或是藝術品來洛杉磯展出，前幾年從西安借來兵馬俑，在蓋蒂中心展出，曾經造成轟動，尤其是華人，都爭相來觀賞。

目前蓋蒂中心的特展Poussin Dance。17世紀法國畫家尼古拉斯．普桑（Nicolas Poussin）是古典巴洛克風格的主要畫家，他一生大部分生涯都在羅馬度過。 他請模特兒穿上他要他們穿的衣服，擺出各種舞蹈姿勢，然後畫成畫作。許多人佇足他的畫作前面，凝視非常久。這是普桑最大的舞蹈作品，每一個人體形態表達不同的激情。證實他與舞蹈科學有密切關係。

更精彩的是蓋蒂中心製作了普桑舞蹈影片，可以聆聽當代舞者對舞蹈的看法。另外有三段影片，是舞者模擬畫中的姿態，盡情奔放揮灑。值得一看再看。這項Poussin Dance展出到5月8日為止。

蓋蒂中心在洛杉磯市中心北方，非常適合一日遊，除了停車費，不需要付任何錢。停車費是一車20元。停妥車後有電梯上樓，要接受安檢和檢查防疫證明，然後依序坐小電車上山。

蓋蒂中心有三個看點：第一當然是博物館收藏的藝術品：名畫、雕塑和裝飾藝術作品。其次是宏偉的建築物，外面還有各式水池石景。

第三個就是它的庭園，在展覽廳外面可以看到沙漠植物園，雄踞山頭，還有些是特別的品種。站在高處洛杉磯市區盡收眼底，市區的高樓大廈全像玩具屋一樣。在北側下方有花園，花卉迷宮現在開著紅花，還有不斷變化聲音的小溪流，處處可見設計師的匠心獨具。漫步花園，欣賞春天各種花朶嶄放，非常愜意。

要參觀蓋蒂中心需要事先免費上網預約，一人最多預約六張票。憑票入場。

Paul Getty Center蓋蒂中心：

1200 Getty Center Drive

Los Angeles CA 90049

蓋蒂中心網站：Getty.edu.

博物館 洛杉磯 義大利

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