我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第2輪談判達共識 何謂「人道走廊」一次看

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

舊金山最有名地標 金門大橋 超凡脫俗絕美典範

蕭愛╱舊金山報導
從觀景點看金門大橋。（蕭愛提供）
從觀景點看金門大橋。（蕭愛提供）

美西舊金山最有名地標──金門大橋，矗立在浩瀚海面上，連接舊金山與加州馬林縣。無論什麼天氣，它橘紅的橋身、超凡脫俗的造型，永遠是橋梁美的典範，是攝影愛好者的最愛。

影音來源：蕭愛提供

金門大橋是懸索橋，兩頭高聳的橋墩以粗䌫線撐起整座橋，是美國建築師協會公認的現代世界建築奇蹟之一。如今85年過去了，天天被海水沖擊、1989年還曾經遭到大地震，舊金山其他橋都遭到損壞，只有它仍安然矗立太平洋一角，是遊客必來的絕美景點。

從橋下看金門大橋。（蕭愛提供）
從橋下看金門大橋。（蕭愛提供）

在還沒有建金門大橋前，在此就有一Fort Point堡壘點，建於1857年，是當時西海岸的唯一堡壘。除了大砲外還有燈塔，現在它是國家歷史遺跡，有停車場，可以直接開車至大橋底端。入場參觀，有簡短介紹影片，裝填大砲的示範，還有專人解說行程，也可以自行參觀，常有著婚紗的新人在此拍照。

一直走上堡壘最頂端，正好在金門大橋的鋼架下方，人在結實的鋼架下，像是進入大橋身體裡，看淸楚它每一寸每一釘的結構，橋顯得巨大無比。

金門大橋遊客中心展示大橋用的粗纜線。（蕭愛提供）
金門大橋遊客中心展示大橋用的粗纜線。（蕭愛提供）
金門大橋橋下有個百年古蹟。（蕭愛提供）
金門大橋橋下有個百年古蹟。（蕭愛提供）

金門大橋從建好之後，一直有許多話題，它是有名的自殺大橋，自從超過千人之後，已經不再有人統計究竟多少人了。維多利亞祕密的CEO就是從金門大橋一躍而下的。曾經也有計畫在橋下圍上護網，但因經費問題，尚無法施工。

舊金山金門大橋是所有人公認設計新頴、造型不凡的大橋，連美國建築工程師協會都評為現代的世界奇蹟之一，它為美西樹立一道最美麗的風景線，是到美西的人必來的有名景點。美國東有自由女神雕像，西有金門大橋，成為東西兩岸地標，相互輝映，是絕對不能錯過的著名景點。

金門大橋

Golden Gate Bridge,

San Francisco, CA

Phone: (415) 921-5858

金門大橋 舊金山 加州

上一則

收養80貓狗「臭氣沖天」惹怨 鑽石吧老嫗送醫

下一則

華裔袁志坤辭世 創辦AST電腦熱心公益

延伸閱讀

你知道嗎？ 這些角度看到的金門大橋 最美

你知道嗎？ 這些角度看到的金門大橋 最美
金山聯合學區將裁員 300教職員恐失業

金山聯合學區將裁員 300教職員恐失業
新教委可望很快上任 洛威爾高中招生爭議或再升溫

新教委可望很快上任 洛威爾高中招生爭議或再升溫
車禍肇事逃逸致1重傷危急 舊金山警方盼民眾舉報

車禍肇事逃逸致1重傷危急 舊金山警方盼民眾舉報
每周運營七天 舊金山金銀島渡輪啟動

每周運營七天 舊金山金銀島渡輪啟動
免除聯合學區2600萬貸款 金山市議會批准

免除聯合學區2600萬貸款 金山市議會批准

熱門新聞

圖為西蘇拉克和華裔妻子近日出席一場活動時。（美聯社）

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

2022-03-01 19:21
俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-26 14:18
中國在烏俄戰爭中的立場受關注。（美聯社）

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

2022-03-01 15:50
唯一莊園28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

全美最貴豪宅「唯一莊園」拍賣 中國等超級富豪競標

2022-03-01 15:17
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
有上萬名滯留在當地的中國留學生，他們現狀如何？

世說新聞╱連線烏克蘭 撤僑前華人學生情況不妙

2022-02-26 14:20

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍