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歷史最貴55億體育場 SoFi憑藉超級盃火速出圈

洛杉磯
SoFi體育場已經成為洛杉磯地標之一。
SoFi體育場已經成為洛杉磯地標之一。

今年2月結束的超級盃比賽異常激烈，除了比賽本身之外，舉辦場地SoFi體育場（SoFi Stadium）也大火了一把，大家紛紛對這個有史以來最昂貴的豪華體育場豎起了大姆指。

該球場由全球頂尖建築設計公司HKS操刀設計，場館於2020年竣工，耗資55億美元，館内最多可容納10萬人，SoFi體育場曾在多項評選中擁有姓名，更是在「2020年度全球最佳體育場」評選中斬獲大獎，SoFi體育場的整體造型猶如「海岸波浪」，體育場上方半透明的頂棚，觀眾不僅能在場内免於遭受太陽曝曬，又能同時感受到南加州的微風，從整個結構中吹過巨型8000萬像素4K高清環型螢幕，讓觀眾可以在場地内任何一個角落看到高清畫質的比賽現場及精彩回放。

個人金融公司SoFi以每年3000萬美元的價格，購得了該體育場20年的冠名權，所以才命名為SoFi。體育場在2020年9月便已經啟用，成為美國橄欖球聯盟洛杉磯公羊和洛杉磯閃電的主場。該體育場也早已被選定為2028年洛杉磯夏季奥運會開幕及閉幕場地。

洛杉磯是世界上最具多元文化的城市之一，以好萊塢為代表的大眾文化和娱樂，在這裡生根發芽、日益壮大，豐富多彩的傳統和文化，奠定了洛杉磯在全球的地位。

SoFi體育場已經成為洛杉磯地標之一，如果你有機會來洛杉磯，千萬不要錯過！

洛杉磯 加州 超級盃

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