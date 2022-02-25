周末這樣玩／迪斯康索花園 茶花千嬌百媚

這朶山茶花直接從樹幹長出來，真是奇葩。（蕭愛提供）

春天腳步悄悄走近，位於拉肯亞達-弗林楚奇（La Canada Flintridge）的迪斯康索花園（Descanso Garden），已經開滿各色茶花，吸引許多華人 觀賞。

影音來源：蕭愛提供

迪斯康索花園位於華人聚集區不遠的城市，在洛杉磯 市區北側，是鬧中取靜的美麗花園。占地150英畝，有山丘小森林，有人工小湖，而最有名的是它滿園的山茶花，現在各種顏色山茶花正肆意綻放著。

迪斯康索花園日本花園紅色拱橋。（蕭愛提供）

茶花花瓣繁複，各色各樣，非常惹人喜愛，但是它卻不是那麼好種，太多陽光不行，太少陽光也不成。迪斯康索花園原來的主人酷愛茶花，早期從日本 人手上買下數以萬計的茶花苗，請了專家，在高大橡樹下種茶花，有橡樹為茶花遮蔭，下面的茶花繁盛的開花，數十年之後，茶花林成為莊園最大的特色。

如今迪斯康索花園四季都有不同的花在開，其中以茶花園占地最大，品種最多。每年從秋天開過冬天，持續開到4月。以2、3、4月茶花開的最為興盛。

來此花園賞花愛花人士，不厭其煩的為各種顏色茶花拍照，發現不一樣的品種或奇特顏色就呼朋引伴一起分享。地上落下不少花瓣，仍然非常新鮮，大家把它收集起來，在地上排成一個大心，在紅心前合影，慶祝情人節。

花園管理人員也就地取材，用各種茶花擺成花道，布置在日本園。日本園除了茶花花道，還有盛開的粉紅櫻花，成為最熱門的一個景點。

前主人家 改成藝廊

仔細看這些美麗的茶花，粉色柔似水、紅色艷如火、白色純潔似白紙。還有紅中間雜白色，再加不同顏色花蕊，真可以説千嬌百媚，惹人憐愛。

迪斯康索花園像其他植物園一樣，原來屬於私人擁有，後來由洛杉磯縣政府買下，但是早期一直管理的不好，政府甚至計畫改成其他用途，社區義工發揮力量，同心協力保護這一片淨土。現在迪斯康索花園是一個由會員支持的花園，依靠市民的熱心捐款，義工無私的奉獻。每年舉辦茶花節、櫻花節，為來訪遊客提供知性又多彩的盛宴。

迪斯康索日本園以茶花裝飾庭院。（蕭愛提供）

在Hilltop Garden是原來主人的住家，現在已經改成藝廊，每年選擇數件藝術品展覽。在這可以瞭解如何從個人的莊園華麗轉身成為大眾都可以遊覽的大花園。

目前迪斯康索花園門票是成人l5元，年長者11元，兒童5至12歲5元，4歲以下免費。

每個月第三個星期二可以免費進場，需要上網索取免費票，花園全年都開放，只有聖誕節沒有開放。

小叮嚀：

Descanso Garden

地址：1418 Descanso Dr,

La Cañada Flintridge, CA 91011