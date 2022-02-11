周末這樣玩／紅木森林中 神祕遊樂園很吸睛

懸掛在紅木上的吊懸橋。（蕭愛提供）

在北加州 一大片紅木森林公園中，在靠海小城克拉馬斯Klamath，101公路旁，有一處私人開發的森林遊樂園 ，需要付費進入。可以從不同角度欣賞高聳入雲的紅木森林，饒富趣味。

影音來源：蕭愛

這座森林裡的遊樂園名稱是Tree of the Mystery ，外面站了一個穿紅衣藍褲的高大巨人，旁邊立著他的藍牛。他是森林公園的迎賓大將保羅班揚。

神秘之樹遊樂園迎賓大將保羅。（蕭愛提供）

大象樹 八爪魚…每樹都命名

不同於外面的紅木森林，管理森林者把每一株樹都命名，一進園門就可以看見大象樹、八爪魚樹，每株樹都有告示牌解釋，有些甚至非常幽默，為森林之旅增添許多趣味。

遊樂園最大兩個特色，是掛在大樹中間的繩索吊橋及空中纜車。繩索吊橋幾乎有五層樓高，吊橋連結在一座一座紅木上，有十個高空繩索吊橋，吊橋兩側都有肩膀高繩索保護。當人們走過吊橋會輕輕晃動，懼高者一定接受不了。但是大部分的人都能享受高空中森林的清新空氣，脫俗景色，略帶冒險的體驗，這是在紅木森林欣賞中段紅木。

空中纜車則是帶著遊客一直升到紅木森林的頂端，欣賞紅木樹冠。加州紅木是世界上最長壽又最高的樹木，站在樹下，只能看見長長的樹幹。乘坐空中纜車，慢慢由下而上，升至紅木的最頂端，可以欣賞翠綠的紅木樹冠。陽光輕灑在森林樹木的頂端，小葉片在此行光合作用，供應養分給大樹幹，讓它支撐過百年、千年。

紅木生命力十分強，當一株紅木死亡了，在其側又會發出新的芽。在神奇之樹公園有一命名為教堂講壇的，就是主株死了，在其四周又長出九株，圍成半圓，就像教堂講壇一樣。許多人選擇在此舉辦婚禮，在千年古樹見證下，完成終身大事。

另一株特別紅的樹叫兄弟會。它特色是又高又大，其直徑19呎、高297呎的巨大尺寸而得名。自2014年以來，官宣身高為246呎。 好像樹頂被閃電擊中了，所以高度降低了。兄弟會樹附近有許多電動巨鋸展示。森林裡不時有倒下的樹，全靠巨鋸分解，只有在這裡能看見不同時代的電鋸，好像電鋸的博物館 。

神秘之樹大樹掛了，旁邊又生出九株紅木。（蕭愛提供）

大老鼠 伐木人…漫步賞木雕

乘坐空中纜車之後，公園有接送遊客下山的車，送遊客回遊客中心，我們選擇漫步下山。下山的路上有許多木雕，大部分木雕都是表現森林裡情形，山中的大老鼠、伐木工人各種表情，還有伐木工人的女朋友，一路欣賞，一面照相，很快就回到終點。

神秘之樹有50多個木雕，大部分是伐木工人的作品。（蕭愛提供）

終點是禮品店及一個收藏非常豐富的印地安文化博物館The End of Trail Collection ，講述了第一批美國人的故事。該博物館自1968年開始運營，展示了印地安部落的混合體。 漫步在加州以外的地理區域，沉浸在部落文化中，了解更多關於他們的工具、服裝和住所。

北加州紅木國家公園有很多神祕之樹，上3000年的古樹、高300呎的巨樹、被燒空樹幹仍然欣欣向榮的紅木。近年國家公園為了不要過度打擾這些特別的樹，都不特別標示，讓這些特別的大樹安安靜靜地存活世間。成立了75年的神祕之樹公園滿足人類的好奇心，能讓觀光客近距離接觸這些穿越時空的活生物。

小檔案

神秘之樹公園

The Tree Of the Mystery

地址：15500 US-101, Klamath, CA 95548