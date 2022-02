紅木森林中 神祕之樹遊樂園

懸掛在紅木上的吊懸橋。(蕭愛提供)

在北加州 一大片紅木森林公園中,在靠海小城克拉馬斯Klamath,101公路旁,有一處私人開發的森林遊樂園 ,需要付費進入。可以從不同角度欣賞高聳入雲的紅木森林,饒富趣味。

影音來源:蕭愛

這座森林裏的遊樂園名稱是Tree of the Mystery ,外面站了一個穿紅衣藍褲的高大巨人,旁邊立著他的藍牛。他是森林公園的迎賓大將保羅班揚。

不同於外面的紅木森林,管理森林者把每一株樹都命名,一進園門就可以看見大象樹、八爪魚樹,每株樹都有告示牌解釋,有些甚至非常幽默,為森林之旅增添許多趣味。

遊樂園最大兩個特色,是掛在大樹中間的繩索吊橋及空中纜車。繩索吊橋幾乎有五層樓高,吊橋連結在一座一座紅木上,有十個高空繩索吊橋,吊橋兩側都有肩膀高繩索保護。當人們走過吊橋會輕輕晃動,懼高者一定接受不了。但是大部分的人都能享受高空中森林的清新空氣,脫俗景色,略帶冒險的體驗,這是在紅木森林欣賞中段紅木。

空中纜車則是帶著遊客一直升到紅木森林的頂端,欣賞紅木樹冠。加州紅木是世界上最長壽又最高的樹木。站在樹下,只能看見長長的樹幹。乘坐空中纜車,慢慢由下而上,升至紅木的最頂端,可以欣賞翠綠的紅木樹冠。陽光輕灑在森林樹木的頂端,小葉片在此行光合作用,供應養份給大樹幹,讓它支撐過百年、千年。

紅木生命力十分強,當一株紅木死亡了,在其側又會發出新的芽。在神奇之樹公園有一命名為教堂講壇的,就是主株死了,在其四周又長出九株,圍成半圓,就像教堂講壇一樣。許多人選擇在此舉辦婚禮,在千年古樹見證下,完成終身大事。

另一株特別紅的樹叫兄弟會。它特色是又高又大,其直徑19呎、高297呎的巨大尺寸而得名。 自 2014 年以來,官宣身高為246呎。 好像樹頂被閃電擊中了,所以高度降低了。 兄弟會樹附近有許多電動巨鋸展示。森林裏不時有倒下的樹,全靠巨鋸分解,只有在這裏能看見不同時代的電鋸,好像電鋸的博物館 。

乘坐空中纜車之後,公園有接送遊客下山的車,送遊客回遊客中心,我們選擇漫步下山。下山的路上有許多木雕,大部分木雕都是表現森林裏情形,山中的大老鼠、伐木工人各種表情,還有伐木工人的女朋友,一路欣賞,一面照相,很快就回到終點。

終點是禮品店及一個收藏非常豐富的印地安文化博物館The End of Trail Collection 。講述了第一批美國人的故事。 該博物館自1968年開始運營,展示了印地安部落的混合體。 漫步在加州以外的地理區域,沉浸在部落文化中,了解更多關於他們的工具、服裝和住所。

北加州紅木國家公園有很多神祕之樹,上三千年的古樹、高三百呎的巨樹、被燒空樹幹仍然欣欣向榮的紅木。近年國家公園為了不要過度打擾這些特別的樹,都不特別標示,讓這些特別的大樹安安靜靜的存活世間。成立了75年的神祕之樹公園滿足人類的好奇心,能讓觀光客近距離接觸這些穿越時空的活生物。

神秘之樹公園

The Tree Of the Mystery

15500 US-101, Klamath, CA 95548