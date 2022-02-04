周末這樣玩／這26畝地 罕見植物盡在其中

張牙舞爪的岩石無花果樹。（蕭愛提供）

它是小而美的植物園 ，是橙縣 唯一的植物園。它僅有26畝地大，有針葉林、落葉林、灌木林、雨林和沙漠植物、及一些罕見植物，非常值得南加 人來此一遊，認識各種植物。它是屬於富樂頓州立大學的富樂頓植物園，一個小而內容豐富的植物園。

影音來源：蕭愛提供

這個植物園就在57號高速公路旁，從57號高速公路約伯林達大道出口往南第一個街口左轉後再左轉，左手邊小停車場旁有個小亭，即是富樂頓植物園的入口，每日上午9時開門，採自由樂捐收費，希望每人能樂捐五元門票。

它原是一片橘子園，橘子園得了病，一片枯萎，1972年萌生了將土地留作植物園的想法，有識之士開始籌劃，並請富樂頓市政府協助建設。這項大計劃得到官方支持，分配到26英畝地。植物園之友非營利組織正式成立，為植物園籌款建立而努力不懈，40多年終於頗具規模。

入園口的假山小瀑布引領大家慢慢進入園區。最右邊是針葉林，有幾株高聳入雲的紅木，它是生長在北方較濕潤寒冷的天候，能在南加乾而熱的天氣生長存活，可見照顧者非常用心呵護。

植物園進門處的小瀑布。（蕭愛提供）

在園區西北角有一株心型葉菩提樹，下面立了達賴喇嘛的肖像。是富樂頓州立大學為尊崇達賴喇嘛對人類的貢獻，在千禧年特別隆重的種下這株菩提成道樹。20多年的歲月菩提樹長的枝繁葉茂，成為該植物園最有特色的大樹。

在菩提樹附近還有一株非常漂亮的岩石無花果樹(Rock fig)，它有十多個白色枝幹，呈放射狀向四面發展。枝幹非常堅硬，真像石頭一樣。這是少見的無花果樹品種。它是生長在沙漠地區的無花果樹，為了適應生存環境，先長出許多莖以儲存水份，這棵樹於是大肆伸展莖部，成為張牙舞爪的白色大樹。

再後面是沙漠植物，南加有許多漂亮的沙漠植物公園，富樂頓植物園也有很多漂亮沙漠植物，像馬達加斯加棕櫚、風琴仙人掌、槲寄生仙人掌、還有立若人形的絲絨樹。

為尊崇達賴喇嘛而種的菩提樹。（蕭愛提供）

植物園西區有些小山丘區，順石階上去都是罕見植物，植物園告示牌是以植物口吻自我介紹，出生地、何時開花，為什麼罕見等等，令人產生好奇心，願意去理解，保護罕見植物。

在植物園正中間，有一棟非常有歷史性的建築，從叢林間望過去，好像到了18世紀年代。這座富樂頓最古老的建築，是一位叫喬治．克魯克醫生在1894年所建，是他的診所也是他的家。1972面臨拆除，為了保存古蹟，把整個屋搬到現址，植物園成立後，這屋在周末開放給大眾參觀。

植物園另一建築是2000年建的橙縣農業和日經博物館(The Orange County Agricultural and Nikkei Heritage Museum)這是耗資230萬元興建的，記載橙縣豐富的農業史，尤其記錄日裔美人對橙縣農業的貢獻。博物館每周二、周六、周日開放參觀。這個佔地8500平方英尺的綜合體包括旋轉展覽空間和教室，可以供學區小學生參觀及所有年齡段的學生舉辦講座。

生活在E世代的孩子們，似乎已經不知道食物來自大地，富樂頓植物園希望年輕一代能關注植物，對植物產生興趣。

小檔案：

地點：富樂頓植物園（Fullerton Arboretum）

地址：1900 Associated Rd,Fullerton, CA 92831

電話：657-278-3407