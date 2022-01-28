洛杉磯植物園治水成功 湖光倒影驚艶

植物園包德溫湖清澈，倒影驚艷。（蕭愛提供）

位於亞凱迪亞 市的洛杉磯植物園 ，內有一座包德溫湖，最近整治成功，水已變得清澈無比，四周紅黃綠各種植物倒影湖上，令湖邊景色頓時全面改觀，有令人驚艶之感。

影音來源：蕭愛提供

疫情前在安妮女王小屋後的包德溫湖，被綠藻全部佔滿，青綠藻類覆蓋了所有湖面，小鴨小鵝在綠藻湖內困難的游著，枯木露出水面，小鳥似乎可以直接站在綠藻上，有的鳥類身上都沾滿綠點點，滿眼奇怪的綠湖，看得很令人心疼。

二年前包德溫湖是一片靑綠。（蕭愛提供）

兩年疫情期間，植物園好好的整頓湖水，綠藻終於全部消失，湖水變清澈透明了。秋天樹葉變成紅黃綠多樣顏色，倒影在湖裏，如真似幻，鴨子又可以輕鬆的在湖上悠游，揚起長長水波，構成美麗畫面。不少攝影師蹲在湖邊，拿著長鏡頭拍攝，捕捉倒影美景。

有孔雀園之稱的植物園，是洛城華人最為熟知的公園。很多華人住家就在附近，不少人買了年票，隨時可以進園漫步賞景。它也是非常有看頭的植物園。

亞凱迪亞植物園佔地約有127英畝，1947年時加州政府和洛杉磯縣政府購買，把它歸劃成澳大利亞區、非洲區，慶典花園區、玫瑰花園、熱帶溫室花園、多年生花園，還有蔬菜和藥草園。大門口還有大噴水池。夏天室外草坪也是最好的音樂會場地。這個公園一直為東區民眾提供最好的戶外休閒又知性場所。

植物園裡的小瀑布。（蕭愛提供）

孔雀一直是這個植物園最大特色，牠們是植物園永久居民，公園內隨處都可以看到牠們優雅的在園內漫步，這種大型又美麗的鳥類，絲毫不懼群眾，也無視群眾對牠的圍觀，一副我就是大園的主人樣。每一來訪者都希望看到孔雀開屏，可孔雀怡然自得的走來走去，要請它展開漂亮的長尾羽毛，那真是需要一點運氣了。

站上小瀑布 眺望聖蓋博山脈

植物園的小瀑布也是園區最美的景色，嘩啦嘩啦的瀑布水聲，吸引不少人，都要坐在它前面拍照。瀑布上方有登山小徑上去。站在瀑布上方的山坡上可以看到聖蓋博山脈的景色。

植物園常有特色展覽，前年春天曾經特闢一園地，展示各種顏色的雞蛋花，喜歡雞蛋花的真是大飽眼福。其實只要稍微留心，植物園內的各種植物似乎都非常有趣，有多眼樹幹、像大象腳的樹、似大肚腩的樹幹，還有蔴花樹幹⋯⋯只要仔細觀察就可以找到有趣的植物。

植物園包德溫湖清澈，倒影驚艷。（蕭愛提供）

植物園就在市區中心，風景美、靈氣足，交通方便，很多人都來此拍攝重要節日照、或是人生重大節日，那一日就遇到二位墨裔年輕女孩穿著禮服，在此拍照。她們説是墨西哥16歲成年，所以盛裝打扮拍照留念。

冬天植物園舉辦燈光秀Lightscape，白天五彩繽紛的樹木，全部被五顏六色的閃亮燈光裝飾起來，好像換了一個世界一般，美不勝收。

小檔案

洛杉磯植物園(Los Angeles County Arboretum)

地址：301 N Baldwin Ave,Arcadia, CA 91007

電話: 626-821-3222

開放時間:9:00am to 4:30pm