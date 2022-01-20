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與鹿為鄰的南加州小城Sierra Madre

記者丁曙／西拉瑪德瑞報導
野鹿經常來訪居民後院。（記者丁曙／攝影）
野鹿經常來訪居民後院。（記者丁曙／攝影）

以動物命名的城市中外皆有，例如，匈奴龍城、廣州五羊城、新加坡獅城、印度象城，在洛杉磯也有一座鹿城——西拉瑪德瑞（Sierra Madre），市民不僅與野鹿為鄰，而且也是最具美國傳統文化的地方。

影音來源：記者丁曙

小城座落在聖蓋博山脈下，西班牙語Sierra Madre意為「母親山」。所以，城市標誌是一座綿延的山脈和一頭鹿，常有生活在山區的野鹿造訪市鎮，尋覓食物和水，也包括不受歡迎的土狼、山獅、山貓和熊等野生動物，這些猛獸可能會使居民和寵物處於危險中，有時還需要向公共安全部門求助。

西拉瑪德瑞坐落在著名的巴沙迪那 （Pasadena）市和亞凱迪亞 （Arcadia）之間，市區由三平方英里的寧靜街道和綠地構成，市中心也是Sierra Madre大街的商業區，成為遊客的熱門地標。市民大約 1萬1000人，其中80%白人，華人僅占2.1%，在人口結構多元化的洛杉磯縣相當罕見。

西拉瑪德瑞市每年有多項傳統的慶祝活動，包括3月紫藤節（Wisteria Festival），5月藝術博覽會和威爾遜山徑越野賽，5月31日陣亡將士紀念日，7 月 4 日獨立節慶祝遊行，10月下旬萬聖節（Halloween）裝飾，常有遊客驚訝地讚美，「這裡才是傳統的美國」。

如果你在獨立節造訪這座城市，處處洋溢著一片節日氣氛，慶祝國家的生日。大小街道、商家和民宅自發掛出星條旗，除了長方形還有半圓形。遊行現場十分熱鬧，有汽車、方陣、社團、家庭、官員；2018年華裔國會眾議員趙美心（Judy Chu）曾經乘坐貴賓車參加該城市的國慶遊行，因為，該城市隸屬於她的選區。

Sierra Madre大街兩側有很多露天餐桌，市民和遊客在巨型傘蓋下用餐飲酒，談笑風生，十分惬意。餐館、商店、樓宇等規模不大，但古色古香。居民舉家出動，牽狗逛街購物，偶有一隊穿著運動服的青少年騎著自行車隊經過，為社區增添了些許活力。

每年10月下旬的萬聖節（Halloween）更是彰顯城市傳統的節日之一，除了孩童敲門「不給糖就搗蛋」（trick-or-treating），家家戶戶還在院落門外，製作了童話世界裡的人物、動物、鬼怪、骷髏，營造出光怪陸離的氣氛，給孩童和訪客驚喜。持續兩年的疫情擋不住市民對生活的熱愛和對傳統文化的執著，他們將戶外寬敞的草坪變成展示手藝的創意平台，打造出許許多多造型生動的天使和妖魔，構建了一個能唱會笑的童話世界。

Sierra Madre圖書館是洛杉磯縣第四古老的城市圖書館，由城市原始定居者創立，第一座圖書館大樓於 1887 年夏天竣工。而且，自1910 年以來，這座小城一直成為頻繁的電影拍攝場點，城鎮風貎出現在多部電影中，例如「偉人的太太」（The Great Man's Lady）、「掠奪者入侵」（Invasion of the Body Snatchers）、「家庭陰謀」（Family Plot）、「婚禮歌手」（Wedding Singer）、（K-Pax）、「公主日記」（The Princess Diaries）等等。

一頭雄鹿當街威風凜凜。（記者丁曙／攝影）
一頭雄鹿當街威風凜凜。（記者丁曙／攝影）
萬聖節的傳統南瓜藝術。（記者丁曙／攝影）
萬聖節的傳統南瓜藝術。（記者丁曙／攝影）
山麓下的城市Sierra Madre。（記者丁曙／攝影）
山麓下的城市Sierra Madre。（記者丁曙／攝影）
7月4日獨立節的街頭慶祝氣氛。（記者丁曙／攝影）
7月4日獨立節的街頭慶祝氣氛。（記者丁曙／攝影）
Sierra Madre城市標誌是山脈和野鹿。（記者丁曙／攝影）
Sierra Madre城市標誌是山脈和野鹿。（記者丁曙／攝影）

遊行 洛杉磯 圖書館

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