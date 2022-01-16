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饒舌歌鼓勵打疫苗 非裔青年獲獎

記者謝雨珊／洛杉磯報導
加州非裔青年Kennedy King寫饒舌歌鼓勵大家打疫苗。 (會議截圖)
加州非裔青年Kennedy King寫饒舌歌鼓勵大家打疫苗。 (會議截圖)

身為醫療護理人員，他們須與隔離及疲勞抗衡。少數族裔媒體中心13日邀請多位抗疫前線的人士，在線上會議對話，介紹她們在疫情大流行期間的心路歷程，並重申打疫苗甚至打加強針的重要性。加州有一名非裔青年Kennedy King認為年輕族群疫苗接種率偏低，因此最近在某教會比賽上寫了一首饒舌歌，藉此鼓勵大家打疫苗，並獲得第一名殊榮。她分享心得指出，音樂是傳遞年輕人訊息最快的方式，相信他們只要聽了就會增加打疫苗的意願。

影音來源：記者謝雨珊

「我記得2020年3月 (I remember back in 2020 around Ｍarch)」、「新冠疫情散播大家開始嚴重生病 ( Covid start to spreading people getting really sick)」 、「我要告訴你一件必須知道的事 (I mma tell you something you really need to know)，新冠疫苗就是你唯一的選擇（Covid vaccine is the way you need to go)」。這是Kennedy King自己寫的饒舌歌詞，字字句句記錄了她在疫情以來的心路歷程，也指出她認為打疫苗的重要性。

南加大護理服務中心教授Donna Benton。 (會議截圖)
南加大護理服務中心教授Donna Benton。 (會議截圖)

南加大護理服務中心教授Donna Benton也在會議上指出，前線人員是抗疫很重要的支柱，加州應給予更多支持，尤其在任何抗疫防護上，例如 : 優先取得居家快篩劑等。Benton提到，很多醫護人員的心理壓力非常大，很擔心自己感染新冠然後傳染給至親的家人好友，為此也想了各種辦法單獨度過，即使現在全美好多地方都已經開放了，好多醫護人員仍選擇孤單及隔離自己，用盡心力保全家人。如今Omicron變種肆虐全球，他們仍然得站在前線，因此她認為這群人應該取得該有的優先權，尤其是在防疫上更應有受到優先照顧的資格。

她也提到，有些醫療體系為因應疫情改為線上看診，但還是有很多人因故無法上網，或者有些人不知如何在網上操作，這些都是阻止他們無法去看病的原因，值得大家再多多想辦法解決。Benton認為，疫情開始迄今已近兩年，大家應該互相幫忙度過，更該繼續用證據去鼓勵那些不打算打疫苗的人，趕快去接種疫苗保護自己及他人安全。

當天會議由加州眾議員布朗(Cheryl Brown) 主持。

少數族裔媒體中心1月13日會議由加州眾議員布朗(Cheryl Brown) 主持...
少數族裔媒體中心1月13日會議由加州眾議員布朗(Cheryl Brown) 主持。 (會議截圖)

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