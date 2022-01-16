饒舌歌鼓勵打疫苗 非裔青年獲獎
身為醫療護理人員，他們須與隔離及疲勞抗衡。少數族裔媒體中心13日邀請多位抗疫前線的人士，在線上會議對話，介紹她們在疫情大流行期間的心路歷程，並重申打疫苗甚至打加強針的重要性。加州有一名非裔青年Kennedy King認為年輕族群疫苗接種率偏低，因此最近在某教會比賽上寫了一首饒舌歌，藉此鼓勵大家打疫苗，並獲得第一名殊榮。她分享心得指出，音樂是傳遞年輕人訊息最快的方式，相信他們只要聽了就會增加打疫苗的意願。
影音來源：記者謝雨珊
「我記得2020年3月 (I remember back in 2020 around Ｍarch)」、「新冠疫情散播大家開始嚴重生病 ( Covid start to spreading people getting really sick)」 、「我要告訴你一件必須知道的事 (I mma tell you something you really need to know)，新冠疫苗就是你唯一的選擇（Covid vaccine is the way you need to go)」。這是Kennedy King自己寫的饒舌歌詞，字字句句記錄了她在疫情以來的心路歷程，也指出她認為打疫苗的重要性。
南加大護理服務中心教授Donna Benton也在會議上指出，前線人員是抗疫很重要的支柱，加州應給予更多支持，尤其在任何抗疫防護上，例如 : 優先取得居家快篩劑等。Benton提到，很多醫護人員的心理壓力非常大，很擔心自己感染新冠然後傳染給至親的家人好友，為此也想了各種辦法單獨度過，即使現在全美好多地方都已經開放了，好多醫護人員仍選擇孤單及隔離自己，用盡心力保全家人。如今Omicron變種肆虐全球，他們仍然得站在前線，因此她認為這群人應該取得該有的優先權，尤其是在防疫上更應有受到優先照顧的資格。
她也提到，有些醫療體系為因應疫情改為線上看診，但還是有很多人因故無法上網，或者有些人不知如何在網上操作，這些都是阻止他們無法去看病的原因，值得大家再多多想辦法解決。Benton認為，疫情開始迄今已近兩年，大家應該互相幫忙度過，更該繼續用證據去鼓勵那些不打算打疫苗的人，趕快去接種疫苗保護自己及他人安全。
當天會議由加州眾議員布朗(Cheryl Brown) 主持。
上一則
南加僑界座談 表彰服務楷模祝福冬奧
下一則
FB留言