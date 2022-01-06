庫亞馬卡牧場公園 浴火重生歷經19年重新植林 萬物復甦

庫亞馬卡戶外學校是許多南加學子美好的回憶。(蕭愛提供）

位於聖地牙哥 8號高速公路北側，與79號公路交界處的庫亞馬卡牧場（Cuyamaca Rancho）州立公園 ，2003年曾經歷一場大火災，損失非常慘重，經過近19年的有計畫重新植林，森林已經逐漸恢復元氣，南加 秋色正在這片大公園裡肆意綻放。

（影音來源：蕭愛提供）

聖地牙哥內陸很大一片是印地安人保留區，在79號公路上的庫亞馬卡牧場州立公園，就是在保護區內。這一大片地區，仍然保持原有自然環境，間或有圍著護欄的農場、牧場，沒有城市喧鬧，沒有太多燈光，仍然是寧靜安詳的景象。

從另一方向，可由聖地牙哥76號公路一直往東開，接79公路往南開，穿過古色古香小鎮Julian繼續往南開，大約15哩就到庫亞馬卡湖，這裡就是庫亞馬卡州立公園了。

庫亞馬卡湖是在群山山腳下的高山湖，整個湖像倒過來的7，79公路沿著湖面也繞了一個直角轉彎。湖雖不大，靈氣逼人，許多人來此靜坐，吸收靈氣。湖對面的旅店居高臨下，可以看到整個湖，旅店布置也是著重於靜坐冥思。湖邊有二個休閒區，可以釣魚、划船，許多人開車過來在湖邊露營。

庫亞馬卡州立公園佔地約有2.4萬英畝，距離聖地牙哥約40哩，周圍都是山丘，有50幾個登山小徑任君選擇，不少可以通行到祕境。最有名的是兩個山峰的最高點Cuyamaca 和Stonewall山，它們幾乎是聖地牙哥的中部地區最高點，南望墨西哥，東是沙漠區，前景聖地亞哥河流域、拉古納山脈和庫亞馬卡湖。

在森林深處還有非常好露營地，帕索皮卡喬（Paso Picacho）和Green Valley綠谷兩個非常有名的露營地，適合家庭露營。大家最滿意的就是露營區提供抽水馬桶和冷熱水淋浴。在露營區還有一條潺潺小溪流過，可以登山、戲水，展示多功能戶外活動。 在周末，公園還為孩子們提供免費節目，如 Jr Rangers 和動物追踪者。

在2003年10月25日，這個公園曾經遭到極為嚴重的大火，燒了整整十天，整個公園幾乎都被濃煙波及。百分之九十房屋和小屋被燒燬。只有四百英畝的土地沒有受到火焰的影響。

幾乎關閉了半年才重新開放，同時展開五年、十年、十五年的有計畫植林，現在已經過了19年，樹木逐漸茂密，野生動物也慢慢回到牠們的棲息地，我們剛到此公園，就有一群野火雞來歡迎我們。對天乾物燥的南加州，公園也設置很多攝像監測器，對森林火災作了很周全監測，希望不要再發生森林大火事件。

公園遊客中心內還設有小小博物館，展示公園內出沒的動物標本，還有古早印地安人的日常用品。屋後有印地安人用當地生長的堅硬草搭蓋成的茅草屋。

遊客中心附近還有很多教室，是1946年設立的是戶外科學學校，也是加州唯一一所戶外學校。每年有1萬2000名六年級學生參加，因為都是六年級學生參加，又被稱為六年級營地。每期為五天，培養他們對於大自然的欣賞能力，增強學生戶外遠足體能，對各種科學概念也有所認識。六年級夏令營成為南加許多學校的傳統活動。參加活動的費用是415美元。

小檔案：

Cuyamaca Rancho State Park庫亞馬卡州立公園

14592-14674 CA-79

Julian, CA 92036Phone: 760-765-3023