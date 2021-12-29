跟著日料店大廚 在家學做炙烤鱈魚壽司

檸檬的酸、海鹽的鹹、胡椒的辣、鱈魚的鮮嫩、米飯的香糯，口感非常豐富。（記者邵敏／攝影）

說到日本 料理，壽司肯定是重頭戲，看似飯糰一般簡單的食物，卻包含著深邃的飲食文化，力求用最少的工序，還原食材最天然的鮮美。品質上乘的壽司不僅要求好食材，還有刀工、擺盤、以及諸多料理技藝，洛杉磯 日料店的大廚郭先生（Darren Guo）教大家學做一道美味的炙烤鱈魚壽司。

影音來源：記者邵敏

首先是如何選擇鱈魚（black cod）。 「選擇養殖的鱈魚比較安全，因為野生鱈魚容易有寄生蟲。」Darren介紹說，即便是選擇養殖鱈魚，在殺魚之後也要急速冷凍48小時，才能再做壽司，「這道炙烤鱈魚壽司，魚肉是在半生狀態下食用，所以一定要保證安全。」

處理鱈魚跟其他的魚有些不同，因為鱈魚的魚身很軟，而且魚骨也都是軟骨，在做三枚切取魚肉時就需要一些技巧，盡量少在魚骨上留肉，把最大的中骨取下後，再去除腹骨和中間的魚刺，用手觸摸魚肉，感覺魚刺所在，一根根細緻剔除。 Darren說，除了使用刀具之外，有些部位的魚刺還需要用夾子將魚刺拔出來，「魚刺是彎的，取出來就比較費勁，需要耐心點。」

去完魚骨後下一步就是取魚皮，取魚皮非常考驗師傅的刀工，不僅需要一次性把整張魚皮取下來，最重要的是要把魚皮和魚肉中間的那層銀色薄膜留下來，這層薄膜既可以更好地保魚肉鮮美，又可以讓壽司魚片看上去十分美觀。 「如果魚皮去除的不是很完美，可藉助廚房紙，擦拭殘留的魚皮。」處理乾淨後的鱈魚看上去晶瑩剔透，散發著亮光。

處理乾淨後的鱈魚看上去晶瑩剔透，散發著亮光。（記者邵敏／攝影）

切魚片的時候，因為魚尾部分比較窄，Darren建議直接用斜刀切片，到了魚身比較寬的位置時，先把魚肉從中間一分為二，這樣再繼續切就方便多了，另外斜刀切魚片時，在切斷前把刀立起來垂直菜板再切斷，這樣切的魚片紋路更漂亮。

斜刀切魚片時，切斷前把刀立起來垂直再切，這樣魚片紋路更漂亮。（記者邵敏／攝影）

這道炙烤鱈魚壽司的食材，除了生魚片之外，最重要的就是米飯的處理，對於高級日料師傅來說，壽司中的米飯往往比魚片更重要。

第一步是洗米。 Darren推薦選擇日本短粒米，至少洗五次以上，一直到淘米的水變成清澈。 「洗米的時候千萬不要用手搓，這樣會把米粒搓壞。」第二步是浸米。洗乾淨後的米粒浸泡20分鐘，等米粒完全變成白色，吸滿水分之後才能煮。第三步是煮米飯。米和水的比例是1:0.8，米飯煮40分鐘左右，講究的壽司師傅洗米煮飯的水都是從日本空運過來。煮好的米飯中加上適量的壽司醋，再用刀切的方式把米飯分開，不要去壓米，這樣容易將米飯壓碎。

最重要的兩樣食材米飯和鱈魚片都處理妥當了，接下來就是捏壽司。在魚片中加山葵，將米飯和魚片捏在一起，用火槍快速炙烤魚片表面，因為鱈魚的油脂相對較高，表面微炙可以引出豐富的油脂，誘人香味撲鼻而來。

Darren最後在炙烤後的魚片上擠了檸檬汁，放了海鹽和辣胡椒，這道炙烤鱈魚壽司就出爐了。檸檬的酸、海鹽的鹹、胡椒的辣，再加上鱈魚的鮮嫩、米飯的香糯，口感非常豐富。